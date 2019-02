En 'Linda Vista' pasa lo de siempre

Una comedia urbana americana repleta de alusiones a la cultura y actualidad de ese país, incluido el estar -¡naturalmente!- a favor de Obama y en contra de Trump, es el retorno a los escenarios del diputado Toni Cantó después de dos escasas presencias en esta década ocupado por su trayectoria política de UCyD a Ciudadanos. Normalita, como escrita en nuestros lares. Se puede ver pero no es para aclamarla.



Un cincuentón atrapado en un divorcio doloroso como todos, se cree estar de vuelta y apenas ha aprendido nada. Se enamorará de nuevo dos veces casi simultáneas y al final seguirá en las mismas, él y ese matrimonio amigo que prefiere lo malo conocido a lo estupendo por conocer. Una comedia bien tramada, de diálogos demasiado ingeniosos, cuyo único atractivo es para el espectador ver lejanos los problemas inmediatos. Personajes creíbles aderezados con crudos coitos bastante verídicos y bajadas de bragas a pares.



'Todo depende de la perspectiva: transcurre el tiempo, y donde unos ven un camino acelerado hacia el inevitable final, otros se empeñan en no dejarse vencer a pesar de las derrotas. Dos enfoques, dos formas de enfrentar el paso de los años. En torno a este doble enfoque se desarrolla Linda Vista, en la que su protagonista, Wheeler, empujado por la necesidad de reconstruir su vida, acaricia la idea de volver a poner a cero el reloj. El panorama se presenta prometedor, pero la realidad es dura, ¿bajada a los infiernos o camino de autoconocimiento? Probablemente ambas cosas. Y quizá, no sea más que el revolcón que necesita para enfrentarse a sus verdaderos deseos', dice el director.



Este, José Pascual, cumple dignamente su trabajo. Lo hacen también el equipo artístico y el reparto, sin grandes aportaciones ni tremendos fallos. Por eso no hay mucho más que reseñar. Tracy Letts es el autor de la famosa Agosto, que pudimos disfrutar en una gran puesta en escena en el CDN de los tiempos ya lejanos de Gerardo Vera (ver nuestra reseña) y estrenó esta pieza en Chicago hace dos temporadas. Por entonces, en la temporada 2010-2011, Cantó (junto a Buale) nos ofrecía otra pieza igual de convencional y de yanqui -'Razas' de David Mamet-(ver nuestra reseña), y ya en 2016 Cantó era autor y director de 'Debate', una crítica política interesada (ver nuestra reseña). Ha pasado el tiempo para ambos y probablemente no para mejor en lo que se refiere estrictamente a presencia teatral.



La sala pequeña del Valle-Inclán no tenía un solo hueco. El público aplaudió correctamente este martes cuando ya solo quedan cinco funciones. La productora Talycual va muy bien, con siete espectáculos además de este disponibles actualmente para giras y actuaciones, uno de ellos -La culpa- presente simultáneamente a Linda Vista en la cartelera de Madrid. Sus productos son correctos y adecuados para un público medio, en edad, saber y gobierno. No seremos nosotros los que pidamos más de esto.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Versión: 7

Dirección: 7

Interpretación: 7

Escenografía: 7

Producción: 7

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 7



Teatro Valle-Inclán / Sala Francisco Nieva

Linda Vista, de Tracy Letts

Versión, Bernabé Rico

Dirección, José Pascual

Del viernes 11 al domingo 27 de enero de 2019



(por orden alfabético)

Marge - Ylenia Baglietto

Paul - Emilio Buale

Wheeler - Toni Cantó

Anita - Almudena Cid

Michael - Alfonso Delgado

Julia - Ruth Gabriel

Minnie - Nuria Herrerobriel y Nuria Herrero



Equipo artístico:

Curt Allen Wilmer (Escenografía)

José Manuel Guerra (Iluminación)

Pier Paolo Alvaro (AAPEE) (Vestuario)

Luis Delgado (Música).

Producción de Talycual Producciones.