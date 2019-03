'Doña Constitución', largo embarazo y rápido parto en 1978

'Doña Constitución' resulta un poco más largo que los anteriores, pero se sigue leyendo con facilidad, en un estilo periodístico que va pasando de unas historias a otras de forma amena. A los cuarenta años de aprobada la Constitución vigente, es un repaso ilustrativo a quiénes y cómo la hicieron, a cómo fueron realmente las cosas', escribe un lector en uno de los primeros comentarios aparecidos en la página del libro en Amazon.



Y continúa resumiendo el contenido: 'El FRAP desaparece y el GRAPO comienza a dar disgustos serios. Suárez domina la situación a pesar de la presencia de un separatismo catalán cruel y de un separatismo canario impulsado desde Argelia que van a desaparecer pronto, y a pesar de un abortado plan de golpe de Estado que es avanzadilla del 23-F'. Para finalizar: 'Utilísima lectura para saber cómo fue aquel 1978 en el que fraguó la monarquía constitucional y debía haber terminado la transición política, la cual se prolongaría aún mucho. La segunda serie de esta increíble Crónica de medio siglo mantiene la intriga y resulta del máximo interés'.



En una entrevista (aquí completa, duración de 15 minutos) realizada el pasado enero a propósito de la salida de los primeros episodios de la segunda serie, el entrevistador, Luis Balcarce, se centraba en obtener del entrevistado su balance de la Transición, y este se situaba bastante equidistante entre las dos versiones enfrentadas que hoy dominan el debate historiográfico, aunque el entrevistador destacara una afirmación final, antes matizada.



Esta segunda serie se titula 'Una transición de nunca acabar', mientras la primera era 'La chispa y la pradera', y la tercera será 'Tejer y destejer'. José Catalán Deus es periodista y escritor. Ha alternado puestos de dirección en revistas y diarios (Interviú, El Independiente...) con el trabajo de reportero y comentarista. Fue corresponsal en Roma, Londres y París, y trabajó en Radio Tirana. Y desde Madrid para CNN. Ha publicado una docena de libros anteriormente. Su documental 'La chispa y la pradera' se estrenó en 2013.



En los cuatro episodios anteriores de esta segunda serie de ‘Crónica de medio siglo’, -‘Difíciles comienzos’, ‘Sin ruptura, 'No habrá república’ y ‘A votar’-, comienza el recorrido a lo largo de 1976, ese período convulso previo a la Transición, ese limbo en el que el franquismo ha terminado y al juancarlismo le cuesta asentarse: el agotamiento del gobierno de Arias Navarro y su sustitución por Adolfo Suárez, la crisis interna del FRAP, el plan de Fernández Miranda de transformar el franquismo en una democracia sin salirse de las leyes vigentes, y el surgimiento del GRAPO como relevo espontáneo y continuación maximalista del FRAP. Es la derrota de ambos, del inmovilismo derechista, por un lado, y de la propuesta de ruptura izquierdista por el otro. Y tan solo ha trascurrido un año desde los cinco fusilamientos del 27 de Septiembre.



La incorporación de Manuel Gutiérrez Mellado ‘El Guti’ al gobierno es un paso importante entre tantos problemas, de la desaparición de ‘Pertur’ al secuestro de Oriol. El masivo apoyo a la reforma democrática que plantean Suárez, Fernández-Miranda y Juan Carlos I cierra 1976 con optimismo fundado. Es un período de tiempo bien corto, pero tan denso como todos esos momentos históricos de transformación política y social en los que las estancadas aguas de décadas de espera se convierten en riada imparable que arrasa con el viejo orden. Las formas ya han empezado a cambiar y ahora cambiará el fondo.



En el tercer episodio se llega a 1977, el año que comienza con una semana negra que hace temer lo peor, pero que traerá las primeras elecciones democráticas y terminará mejor que empieza. En la primera mitad del año se produce el rescate de Oriol y Villaescusa, la legalización del PCE, la aceptación por la oposición del calendario de reformas y la aceptación por el gobierno de las exigencias de la oposición, la consolidación del diario El País como exponente de los nuevos tiempos, y todos los preparativos para que el 15 de junio tengan lugar las primeras elecciones democráticas del nuevo régimen.



Con la dimisión de Fernández-Miranda, quizás la persona a la que más deba Juan Carlos I la consolidación de su reinado, comenzaba el cuarto episodio. Llega la amnistía total. Llega Tarradellas. Se inicia La Movida. Y así se inicia este quinto episodio centrado en el año de 1978 y dominado por la gestación y parto de una nueva Constitución, la octava en dos siglos, la cuarta del siglo XX si se cuentan la de 1876, la de la segunda república y las leyes fundamentales del franquismo. El embarazo es largo, agitado por la bomba de la Sala Scala y el horrible asesinato del matrimonio Viola, el paso a la violencia del independentismo canario, las muertes de un recluso, Agustín Rueda, y un director de Prisiones, Jesús Haddad, y hasta ese primer conato golpista de la Operación Galaxia. Los maoístas se han alejado de Mao y abandonan a la deriva al FRAP: quieren ser legales pero mantienen un grupo con pistolas. ETA comienza la mayor ofensiva de su historia, y el GRAPO quieren emularles. Algunos piensan que fracasada la revolución social hay que emprender la transformación personal, mientras la Constitución recibe un refrendo mayoritario, aunque no abrumador.



Algunas de las críticas favorables que ha recibido la Crónica destacan aspectos como su ceñirse a los hechos, su compromiso con la veracidad, su ágil escritura, las dimensiones excepcionales del proyecto y la reconstrucción de la trayectoria de un grupo revolucionario bien representativo del período a través de los testimonios de los que lo integraron:



- 'Aporta algo fundamental, una visión de conjunto, equidistante de todas las visiones partidistas' (Agencia Efe).



- ‘Un estudio histórico imprescindible para entender la historia española de las últimas décadas [...] José Catalán Deus escribe con sobriedad sin renunciar a la belleza literaria. Su alma de periodista está presente en todos y cada uno de los capítulos’ (Luis María Anson, El Cultural, El Mundo).



-'Acomete una tarea ciclópea: un retrato colectivo de un grupo de personas que hace más de medio siglo inició un peligroso viaje que "visto desde hoy puede parecer demencial, pero que visto entonces parecía heroico". Un examen de conciencia. Un mea culpa. Un extenso recorrido hilado por el relato de aquellos que combatieron al franquismo con violencia, sangre y muerte' (Luis Balcarce, Periodista Digital).



- 'La trayectoria seguida por la extrema izquierda es el principal objeto de atención, y en particular el FRAP, en cuyas filas militó el autor [...] Aquí todo fue más áspero con el propósito de incendiar “con una chispa la pradera”, esto es, generar una lucha de masas violenta para acabar con el franquismo [...] Una amplia base documental y jugando a fondo con la historia oral y con su propia condición de observador participante [...] Aquí reside la mayor importancia del trabajo, la reconstrucción de un laberinto político' (Antonio Elorza, Babelia, El País).



- 'Tras la lectura de la primera serie, estoy convencido que los motivos por los que el periodista y escritor José Catalán Deus emprendió en 2009 la colosal tarea de abordar la poco trillada historia política completa de la España del último medio siglo, es el noble empeño de la búsqueda de la verdad' (Pablo Rojo, Guía Cultural).



Siguiendo el rastro de un grupo revolucionario cuyos antecedentes se remontan a comienzos de los años sesenta del pasado siglo y cuyos últimos coletazos aún perviven, esta crónica periodística engarza en un único relato todos los grandes acontecimientos del período, comenzando por el surgimiento de los grupos radicales prochinos y continuando a través de Mayo del 68, el Proceso de Burgos, el magnicidio de Carrero, la ejecución de Puig Antich, el conato de guerrilla urbana y los fusilamientos del verano de 1975, la muerte de Franco, el prisma complejo de la Transición, el terrorismo de ETA y GRAPO, la Constitución, el 23-F, el felipismo y el aznarismo, los atentados del 11 de marzo de 2004, la crisis iniciada a mediados de la década pasada, los brotes indignados, la irrupción de Podemos y Ciudadanos, la abdicación real.... para terminar con lo que parece el inicio de otro ciclo histórico. Grandes acontecimientos sociales y muchas historias personales, cientos de personajes de todos los ámbitos y tendencias, un panorama nunca mostrado tan complejo y tan veraz. Es medio siglo en nuestras vidas, lo que hicimos entre todos.



'Crónica de medio siglo' está concebido en tres series.



En fin, añadamos que este galdosiano empeño sirve muy mucho para saber cómo fueron las cosas en realidad y no como nos las contaron unos u otros, un relato objetiva, completo y veraz, un rompecabezas lleno de sentido, una historia plural que a nadie ampara ni contra nadie se dirige, una historia que quiere basarse en los hechos, en los protagonistas y sus circunstancias.



Pensamos que hay que conocer la historia reciente y este trabajo ameno y profundo al mismo tiempo, no tiene parangón en ese aspecto. Ya sea que lo viviste pero lo has olvidado, o que tu memoria ha construido una fabricación involuntaria que en poco se parece a la realidad, o que te lo contaron pero no te convence; o que llegaste después a la vida activa y necesitas saber lo que ha pasado realmente en este último medio siglo, este trabajo no decepciona, es autocrítico y aporta una visión de conjunto. Tras tanta distorsión e interpretación interesada, la verdad de lo ocurrido, la historia real es superior a cualquier ficción, un relato de intriga y emoción superior a cualquier trama inventada, en el que a pesar de su protagonista colectivo es un grupo comunista revolucionario del que va siguiendo sus muchas peripecias, dedica mucho más espacio al contexto general, a lo que ocurre alrededor y lo trata sin prejuicios. Para los que lo vivieron y para los que no lo vivieron puedes ser un descubrimiento. Es como una novela pero sin rastro de ficción, todo cierto y verdadero.