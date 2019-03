Despidiendo el invierno en el Jardín Botánico

Tres exposiciones amenizan la visita: dibujos de bonsais en "Naturaleza mínima" de Baldi Pérez, ilustraciones del Diccionario de historia natural de las islas Canarias escrito en 1799, e ilustraciones las últimas obras de Eduardo Arroyo



El Botánico de Madrid posee una interesante colección de bonsais que está siendo potenciada en los últimos tiempos. En ester marco, "Naturaleza mínima" de Baldi Pérez, dibujante y jardinero, muestra una selección de ilustraciones tomadas al natural de la colección: "Cuando dibujé mi primer bonsái de la colección, el imponente Juniperus chinensis obra de Masahiko Kimura, no intuí de que forma me iban a atrapar estas pequeñas maravillas. Desde entonces he pasado muchas horas recorriendo la terraza de los bonsáis con mi cuaderno. Por mi cabeza nunca pasó la idea de hacer una exposición, pero todo cambió cuando Álex Gómez, el técnico de la colección, vio mis ilustraciones y me animó. En exposiciones anteriores siempre he utilizado técnicas más habituales: acuarela, acrílico..., pero ninguna de estas creo que se ajusta al tema como el rotulador. Me permite abordar cada dibujo de una forma tan artesanal y paciente como un bonsaista trabajaría un árbol: rama a rama, hoja a hoja...Espero que quien mire mis ilustraciones, las disfrute tanto como yo disfruto dibujándolas'.



En el Paseo Carlos III, eje central del Jardín Botánico se expone 'Fortunata Natura. Viera y Clavijo y la ciencia española' un despliegue de 32 paneles dedicado a La figura de José de Viera y Clavijo (Realejo Alto, Tenerife, 1731-Las Palmas de Gran Canaria, 1813), una de las personalidades más importantes de la cultura canaria del siglo XVIII. Las ilustraciones que acompañan a las reseñas de José de Viera son obra de Mary Anne Kunkel (flora) y de Tony Sánchez y Zoë Bramwell (fauna.



Su Diccionario de Historia Natural de las islas Canarias, escrito en 1799, es una obra pionera en nuestro país, que recoge más de mil nombres populares de plantas, animales o minerales, con una descripción detallada de cada término y un enfoque divulgativo. En la mayoría de las especies se incluye la denominación científica actualizada de la época, siguiendo el método propuesto por Linneo sólo unos pocos años antes. El Diccionario destaca especialmente por sus descripciones botánicas, en las que se ponen de relieve ideas como la moderada utilización de los recursos de la naturaleza o la obligatoria conservación del patrimonio natural, anticipándose en este sentido a lo que luego se conocería como "ecologismo".



Considerado el representante más significativo del movimiento ilustrado en Canarias, De Viera y Clavijo se codeó con lo más granado de la intelectualidad española del momento (Melchor Gaspar de Jovellanos, Pedro Rodríguez de Campomanes, Antonio José de Cavanilles...), llegando a ser miembro de número de la Real Academia de la Historia y obteniendo dos medallas de oro concedidas por la Real Academia Española. Su producción es muy extensa: historia, poesía, novela, teatro y ciencia. Fue, junto con otro ilustre científico canario, Agustín de Betancourt, quien hizo volar uno de los dos primeros globos aerostáticos en España. Desde el punto de vista científico, utilizó sus conocimientos de química e historia natural, aplicados al estudio de las particularidades zoológicas, botánicas y mineralógicas de las Islas. Con una excelente formación humanística, marchó en 1770 a Madrid y, dos años después, publicó el primer tomo de su obra más relevante, la que le ha dado mayor fama: Historia de las Islas Canarias.



Y paladeando las sencillas descripciones y los hermosos dibujos de una flora y fauna de las Islas Canarias de cuyo estado actual de conservación nada se nos dice y debía haberse añadido, el visitante llega al Pabellón donde se expone el trabajo último de Eduardo Arroyo, que falleció el pasado 14 de octubre. Representante destacado de la Figuración Narrativa, movimiento pictórico que dio un nuevo vuelo a la pintura europea desde los inicios de los años 60, Arroyo fue pintor, escultor, escritor, escenógrafo, coleccionista y ávido lector que ha nutrido su pintura de referencias literarias y autobiográficas subtitulándolas con un sentido constante de ironía.



Esta muestra póstuma llega después de las exposiciones celebradas en 2017 en la Fundación Maeght de Saint-Paul-de-Vence (Francia) y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Reúne un conjunto de 38 obras -pinturas y esculturas- producidas desde el año 2000, marcando un periodo fecundo. Fiel hasta el final a su peculiar estilo pictórico, sus últimos cuadros muestran esa profusión de citas de personajes y acontecimientos que llenan su obra. Sin embargo, la sorpresa surge de sus esculturas, poco conocidas y muy originales, trabajos que mezclan materiales para construir metáforas interesantes.



El título de la exposición proviene del titulo en francés -Le vaisseau Fantôme, del último cuadro pintado por Eduardo Arroyo en julio pasado en su taller en Robles de Laciana (León). A partir de la famosa leyenda del marinero maldito ambientada en la música de Richard Wagner, Arroyo inventa una gran composición en forma de fantasía literaria donde el amarillo y los colores primarios compiten con su habitual recurso a la máscara negra de Fantomas.



El recorrido se cierra con la proyección de la película, Arroyo. Exposición Individual, producida en 2011, en la que el artista protagoniza un monólogo de 24 horas de duración. Para acompañar a la exposición, se ha editado el libro Eduardo Arroyo: El Buque Fantasma (Ed. la Fábrica) que reúne las obras de la exposición y dos textos de la comisaria Fabienne Di Rocco y del escritor Julio Llamazares que contextualizan la obra de Arroyo.



Real Jardín Botánico - CSIC



Paseo Carlos III

Fortunata Natura. Viera y Clavijo y la ciencia española

20 de febrero - 5 de mayo de 2019



Invernadero de los Bonsáis

Bonsáis: Naturaleza mínima

Baldi Pérez

15 enero - 3 marzo 2019



Pabellón Villanueva

Eduardo Arroyo. El Buque Fantasma

12 enero - 17 marzo 2019



Horario:

10:00 - 17:30 h

6 € (incluye la entrada al Real Jardín Botánico)



