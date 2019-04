Oscuridad del fin del mundo

Pequeño formato para pasar un rato. Dentro del auge de espacios alternativos dedicados a ello, la Sala Intemperie presenta su sexta producción. 'Oscuridad' es un texto aceptable con una rudimentaria puesta en escena y una buena interpretación.



Se anuncia por enésima vez el fin del mundo y los creyentes se concentran en el lugar elegido para sobrevivir a la hecatombe. Allá que se va un reportero para contarlo todo en vivo y en directo. Por suerte o por desgracia su coche se estropea a la entrada del pueblo y al pedir ayuda vivirá una situación estrambótica cuando solo quedan sesenta minutos para la hora cero.



'Esta obra fue escrita en pocos días, recordando un suceso singular: el anunciado fin del mundo maya, que tenía que acabar con nuestra realidad en diciembre de 2012. En un pequeño pueblo del sur de Francia, Bugarach, se reunió mucha gente con la esperanza de sobrevivir a aquel cataclismo. Siempre me he preguntado qué pensó aquella gente una vez que pasó la fecha señalada. Y también me pregunté si sabían que aquella era la 148ª vez que se anunciaba el fin del mundo. O quizás en realidad solo quería escribir una obra sobre la necesidad de sentirnos "normales"', explica el autor, Jan Vilanova Claudín, muy influenciado por el cine y que proclama sus mayores referentes en la dramaturgia contemporánea británica: Caryl Churchill, Martin Crimp o Simon Stephens. Con su teatro busca 'llegar a comprendernos un poco mejor a través de nuestras luces, sombras y contradicciones'.



'Oscuridad' es un pieza convencional, con diálogos ocurrentes, alguna vez ingeniosos y casi siempre inconsistentes, pero cuya trama no consigue levantar el vuelo desde la intriga inicial por saber qué ocurre en ese local extraño al que llega el atribulado periodista, quienes lo ocupan y por qué. Uno espera un desenlace original o cuando menos aceptable, pero se quedará con las ganas de saber qué esconde la trastienda y cuál es el secreto de sus guardianes. Ustedes supondrán que al final no se acaba el mundo, pero no estén seguros de ello ni de entender finalmente el desenlace y la posible moraleja de esta historieta banal en un pequeño pueblo perdido en medio de la nada, en una anodina oficina municipal y/o empresarial, en un 22 de diciembre con un calor insoportable.



La producción es francamente discreta y cualquier recurso escenográfico, lumínico, sonoro o ambiental brilla por su absoluta ausencia. Con un somero despachito y dos actores dialogando no es que se necesiten grandes dotes directivas, pero la pieza tiene dos directores a falta de uno, Gorka Lasaosa y Abel Vernet, sin que podamos opinar sobre las concretas aportaciones de cada uno.



En realidad, el aspecto destacable de la propuesta radica en la actuación de los dos intérpretes que encarnan a estos dos personajes sin nombre, A y B1, el barcelonés Dafnis Balduz y el madrileño Karlos Aurrekoetxea, que están notables en sus respectivos cometidos de reportero poco intrépido y de funcionario bonachón que esconde una gran sorpresa. Ambos construyen personajes convincentes sometidos al permanente primer plano de las diminutas dimensiones de la sala.



Intemperie Producciones fue gestada en 2015 por el actor Gorka Lasaosa y el director teatral Gerard Iravedra, y adoptando esta pieza reclaman la influencia de "Esperando a Godot" de Beckett y "Giro al infierno" de John Ridley, así como 'el ahogamiento emocionalmente sádico y situacionalmente cómico de un personaje que intenta lidiar con una situación que no debería ir más allá de la rutina laboral y que acaba siendo algo realmente excepcional'. No pidamos peras al olmo y sentémonos un rato a su sombra.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Texto: 6

Dirección: 5

Interpretación: 7

Escenografía: 5

Producción: 5

Programa de mano: 5

Documentación para los medios: n/h



Sala Intemperie Teatro (Calle Velarde, 15 Madrid)

OSCURIDAD de Jan vilanova

Dirección - Gorka Lasaosa y Abel Vernet

Interpretada por Dafnis Balduz y Karlos Aurrekoetxe

Producción - Intemperie Producciones

Viernes 22, sábado 23 de marzo a las 20:30 horas

Domingo 24 de marzo a las 18:30 horas

29, 30 y 31 de marzo, 5 y 6 de abril de 2019.