Cuando caiga la nieve, cuando vuelvan los pájaros

Cuatro historias alrededor de las cenizas contenidas en una urna funeraria. Dramaturgia e interpretación destacables para una pieza de cámara llena de ternura, de tristeza veteada de ironía, de valiosos reflejos de la vida cotidiana de esa ciudad tan peculiar llamada Madrid.



Javier Vicedo ha escrito un buen texto y a partir de ahí lo demás es secundario. Comedia urbana de libro, de formato convencional, de duración discreta, de producción económica y con esa puesta en escena austera a más no poder propia de las salas pequeñas. Pero estos cuatro personajes están vivos, se comportan como gente corriente y tienen cosas que contar. No demasiado estridentes pero sí suficientemente curiosas como para prestarles atención. No hablan entre ellos, hablan a las 30-40 personas que nos hemos sentado a su alrededor. Y lo hacen con veracidad.



Son un chico indeciso que está dejando de ser joven, una mujer madura entre hombres fallidos, un fracasado pedigüeño y un inmigrante creyente y resignado. Son historias muy diferentes que aparentemente no tienen nada que ver entre sí pero que iremos viendo entrelazarse en los caprichosos vericuetos del azar y del destino que rigen realmente la vida.



Pedro Provencio maneja la materia prima humana y textual que le ha tocado en suerte con respeto y delicadeza. No le han dado muchos recursos pero se defiende con un lecho de plumas y lo demás queda a cuenta de la imaginación del espectador. Tenemos historias interesantes y tenemos una intriga que se va anudando hasta terminar como la vida misma, sin esos golpes de efecto tan habituales en los escenarios, sin esos desenlaces rebuscados a menudo artificiales, en ese silencio inmóvil que se crea cuando cae la nieve, en esa impotencia que combatimos mirando a las bandadas de aves migratorias cruzar el cielo, incansables, decididas, mudas de preguntas. Y de respuestas.



Gran trabajo modesto el de los cuatro intérpretes. Si Fabián Augusto es entrañable, Juan Carlos Talavera se hace querer como el discreto profesional de la mendicidad instalado la vuelta de la esquina. Si Fernando Delgado-Hierro resulta convincente expresando a la mayoría silenciosa de su generación -que no tiene nada que ver afortunadamente con los que pretenden representarla dando gritos destemplados- Chupi Llorente hace lo mismo con las mujeres de clase humilde de su edad, tan lejos de los estereotipos vindicativos que pueblan las tablas.



Resumiendo, teatro sin más pretensiones que cumplir la sagrada e insustituible tarea del teatro, ese espejo que nos atrae y nos enseña. Vicedo cita la soledad dolorosa de las grandes ciudades y evoca a esos personajes habitados por el silencio y la distancia a pesar de vivir en Madrid: 'la obra se sitúa en un tiempo por llegar o en un tiempo que ya fue, una obra acosada por la idea de desplazamiento, movimiento como forma ilusoria de huir de uno mismo'. Y Provencio añade que los personajes están unidos por un acontecimiento a priori banal, pero lo suficientemente simbólico como para suponer un antes y un después en el camino a ninguna parte que es la vida.



La compañía La Belloch Teatro tiene otro montaje en la cartelera madrileña, 'Vientos de levante', en la Sala Cuarta Pared. Al final de la representación de 'Cuando caiga la nieve' el reparto interrumpe los aplausos para recordarlo y ofrecer un descuento a los que hemos venido a verles este domingo de Ramos.



Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 8

Texto, 8

Dirección, 7

Interpretación, 8

Puesta en escena, 5

Producción, 5

Programa de mano, 7

Documentación a los medios, 7



Teatro Fernán Gómez

Sala Jardiel Poncela

'Cuando caiga la nieve' de Javier Vicedo

Dirigido por Julio Provencio

Del 12 de abril al 5 de mayo de 2019



REPARTO:

HOMBRE SIN CABEZA Juan Carlos Talavera

CHICO JOVEN Fernando Delgado-Hierro

LIMPIADOR Fabián Augusto Gómez Bohórquez /Efraín Rodríguez

HIJA Chupi Llorente



TEXTO Javier Vicedo Alós

ESPACIO ESCÉNICO Julio Provencio

CREACIÓN SONORA Nacho Bilbao y Diego Merino

DISEÑO DE ILUMINACIÓN David Benito

VESTUARIO Yeray González Ropero

FOTOGRAFÍA Susana Martín

PRODUCCIÓN Becuadro Teatro & La Belloch Teatro



Texto escrito dentro del V Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales INAEM

La producción del espectáculo contó con el apoyo de la Plataforma de Proyectos Guindalera, que acogió en residencia el proceso de ensayos.



25 de abril Encuentro con el público. Con la presencia del equipo artístico (después de la función). Entrada libre hasta completar aforo.

24 Y 25 de abril de 16:30h a 19:30h. Taller de artes escénicas: La acción narrante. El relato vivido como germen del personaje, impartido por Julio Provencio.