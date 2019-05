Ocho óperas, ocho ciudades, ocho músicos

Una experiencia inmersiva y emocionante que nos descubre la ópera como banda sonora de la historia de Europa nos dicen los organizadores. A través del viaje por ocho ciudades europeas, ocho compositores clave y ocho grandes estrenos operísticos, la muestra propone un sorprendente viaje por la historia de la ópera, reflejo de la historia de Europa en los últimos 400 años, acompañados de 300 objetos de más de 30 instituciones, desde instrumentos y partituras originales a vestuario, escenografías, pinturas, grabados y dibujos, del piano con el que componía Mozart en Viena al escritorio de Shostakovich en Moscú, todo ello acompañado por escogidos extractos de las óperas seleccionadas: una experiencia sonora individual -se facilitan cascos a los asistentes- y envolvente en la que el visitante se verá acompañado por la música en todo momento.



El género operístico nace a finales del XVI y no tardará en trascender la restringida audiencia cortesana inicial para llegar a la nobleza y las capas altas de la sociedad. Desde las primeras óperas barrocas hasta las composiciones contemporáneas rupturistas, ha ido transformándose hasta llegar a nuestros días. La coronación de Popea, de Monteverdi inicia el recorrido en la Venecia de 1642. Le sigue Rinaldo, de G. F. Händel para imaginar el Londres de 1711. La música de la ilustración queda representada con Las bodas de Fígaro de Mozart, en la Viena de 1786. Con Nabucco, de Giuseppe Verdi se llega al Risorgimento italiano en el Milán de 1842. Richard Wagner nos traslada a París en 1861 para descubrir el estreno de Tannhäuser. En la Dresde de 1905 se estrenó Salomé de R. Strauss, todo un escándalo en su momento por su culto a la locura y la indecencia. Barcelona es introducida en el recorrido -como no podía ser de otra manera visto quien paga- con el estreno de la ópera Pepita Jiménez de Isaac Albéniz en 1896, sin que en su estancia en Madrid la exposición y sus organizadores se dignen a dedicar la menor atención al Teatro Real y todo sean alabanzas al Liceu coincidiendo con el 20 aniversario de la reconstrucción. La última etapa del recorrido expositivo nos llevará finalmente hasta Lady Macbeth, de Dmitri Shostakóvich, visitando el Leningrado de 1934 en pleno estalinismo soviético.



Lo que no se puede hacer es deslizarse por entelequias y promesas vanas con enunciados como estos: 'La ópera combina todas las disciplinas del arte creando un lenguaje universal capaz de definir a las ciudades desde un punto de vista emocional, cultural, político, social y económico'. Las conexiones que se han elegido entre ópera y ciudad son totalmente aleatorias y a veces atrabiliarias. Sirven para justificar un recorrido pero no para ser elevadas a nivel de teoría. Como cabría decir que el título de la exposición nada tiene que ver con su estricto contenido.



No obstante, lo importante es que la exposición se basa en una idea muy bonita y ha sido implementada de forma muy atractiva. Una exposición didáctica, de las que se van imponiendo para atraer al público cultivado o en vías de ello, un público que quiere aprender cosas mientras disfruta contemplando el legado de la cultura universal en sus inmensas y variadas manifestaciones. Esta vez le toca a la ópera, y ya era hora. Seguramente no pocos de los que acudan se sentirán más próximos al género lírico, tan excluyente en épocas pasadas, tan necesitado de llegar a las masas urbanas como estas de conocer mejor uno de los grandes logros humanos, el teatro musical o la música dramatizada, una fusión que aspira a ser la obra de arte total y que a veces se asemeja.



Aproximación a la exposición (del 1 al 10)

Interés: 8

Despliegue: 9

Comisariado: 7

Catálogo: 8

Folleto explicativo: 6



CaixaForum Madrid

'Ópera. Pasión, poder y política'

Del 26 de abril al 11 de agosto de 2019

Exposición organizada por el Victoria and Albert Museum de Londres y producida por "la Caixa"

Comisariada por Kate Bailey, conservadora Senior del Departamento de Teatro y Performance del Victoria & Albert Museum de Londres.

Diversas actividades complementarias. A destacar un ciclo de versiones filmadas de cuatro de las óperas seleccionadas

