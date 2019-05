La última propuesta de la célebre compañía londinense Cheek by Jowl se ríe del teatro recurriendo a una comedia estrenada en la primera década del siglo XVII, de discurso irónico muy adelantado a su época y un poquito obsoleto hoy día. Pero como está en ruso y la apadrinan Declan Donnellan y Nick Ormerod 'codo con codo', los teatreros del foro se despepitan aplaudiéndola.



Francis Beaumont (1584–1616) fue un poeta y dramaturgo inglés que junto a John Fletcher son los iniciadores de la comedia de intriga inglesa. Vivieron juntos y se ha especulado con la posibilidad de que fueran amantes, hasta que más adelante Beaumont se case y tenga dos hijas. 'The Knight Of the Burning Pestle' (El caballero de la maza ardiente) no fue muy comprendida en su estreno, pues la audiencia no captaba su ironía y se tomaron la sátira textualmente. Pero se mantuvo en escena hasta 1611 y con el tiempo ha inspirado muchas adaptaciones. Es una parodia de los caballeros andantes tomada directamente del Quijote publicado tan solo dos años antes. Pero como la primera traducción al inglés comprobada es de 1612, hay que suponer que al joven Francis alguien le dio el chivatazo (su amigo Fletcher sabía español y ya había copiado otros argumentos castellanos). O quizás la parodia inglesa nació simultáneamente a la creación cervantina sin saber la una de la otra, como esas ideas replicantes que defiende la memética.



En todo caso, el argumento es que una compañía teatral inicia la representación de una obra como tantas de la época -sirviente enamorado de la niña de la casa es descubierto por el noble padre y castigado- una pareja de maduros comerciantes les interrumpe desde sus localidades y ni cortos ni perezosos se encaraman al escenario a “ayudar” a los actores a darle a la obra una vuelta de tuerca de emoción a la vieja usanza, es decir, incorporando un caballero andante a la trama, un joven empleado que les acompañaba, que termina haciéndose con el protagonismo de la pieza ante el asombro y posterior complicidad del director y el reparto. Desfacerá entuertos a la manera del ingenioso hidalgo de la mancha impulsado por la pareja de espectadores convertida en dramaturgos y con la señora del comerciante izándose definitivamente en el papel de director de escena.



Dicen que es una de las piezas de metateatro más asombrosas que se han escrito. Digamos que hoy día es muy convencional y que solo la salva el gran trabajo de Donnellan y Ormerod a la cabeza de un reparto extraordinario. Es como si Paco Martínez Soria y Lina Morgan irrumpieran en una obra de Alfonso Sastre en los años sesenta introduciendo en la trama a Gila como El Cid Campeador o El Empecinado. Claro que a lo peor en ese caso, siendo como somos tan devotos de lo extranjero y tan despreciativos de lo nuestro, el impacto bajaría unos grados y hasta sería calificado de astracanada y chapucería.



Agrippina Steklova y Alexander Feklistov, la pareja de marras, están estupendos y no lo están menos el resto de un reparto versátil, nueve pájaros y pájaras que entran y salen, cantan y bailan, ríen y lloran al ritmo vertiginoso que imprime un director sobresaliente sobre una notable escenografía a base de un pequeño escenario movible dentro del escenario vacío, que por fuera sirve para proyectar imágenes alusivas al desarrollo de la trama y por centro es la habitación caótica del viejo rockero flipado Merrythought. Saludemos a los dos más jovencitos del elenco, Nazar Safonov en ese despelotante caballero de oronda y no triste figura, y Danila Kadarov, que se pasa la obra acurrucado a la vera de su dominante madre pero que ya cerca del final se marca una piruetas espectaculares. Gran trabajo de dirección en una actuación individual y colectiva muy eficientes.



El escogido aforo de la función de este jueves se derretía de gusto mientras los Codo con Codo (Cheek by Jowl) y su troupe moscovita eran vitoreados. Una pieza festiva muy bien acabada, una broma de sugestivos hilvanes, una visita agradable dentro del apagado ciclo Una mirada al mundo que aún sobrevive en el CDN, coproductor de la pieza junto al Barbican londinense y al casi parisino Les Gemeaux.



Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 8

Versión, 8

Dirección, 8

Puesta en escena, 8

Interpretación, 8

Producción, 8

Programa de mano, 8

Documentación a los medios, 8



CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Teatro María Guerrero

The Knight of the Burning Pestle [Una mirada al mundo]

De Francis Beaumont

Creación de Declan Donnellan y Nick Ormerod

Del miércoles 24 al domingo 28 de abril de 2019



Cheek by Jowl y Pushkin Drama Theatre de Moscú en coproducción con Centro Dramático Nacional, Barbican/London y Les Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale

Duración: 1 h. 40 min. aprox.

Idioma: ruso con sobretítulos en castellano.