Su película italiana

Este drama costumbrista no se deja entender fácilmente y solo al final encajan las piezas, no todas, de un rompecabezas familiar de cuatro hijas y dos nietas en torno a una matriarca mandona, caprichosa e insoportable que se ha consumido en admiración a una idealizada Italia y en desprecio a un incomprendido terruño al que más bien hubiera debido adaptarse. Una trama no tramada del todo, un texto, una puesta en escena y unos personajes aceptables para un rato entretenido con los líos afectivos y dinerarios donde los hombres han sido sustituidos por filmaciones de un muerto de cuerpo presente y un pollo de corral propio.



Un drama bastante gratuito poblado de referencias italianas pues Anna la protagonista ha bautizado a sus cuatro hijas como célebres actrices de su cine -Sofía, Gina, Caludia y Lucía- y se pirria por aquella canción ganadora del festival de San Remo, Il Mondo, de Jimmi Fontana, sin olvidar a la piccola Rita Pavone, cosas de los guateques de los años sesenta. Una vieja gruñona en la interpretación de Teresa Lozano, antipática y presumida con la que sus hijas tienen una relación más bien distante. Hijas de trayectorias diferentes pero raíces semejantes, como en otras familias con cuatro féminas que uno conoce. Nos gusta la firmeza de esa Sofía independiente que hace Elena González y la fragilidad de la Lucía de Mona Martínez, y podemos comprender la pasividad de la Gina de Nerea Moreno y la tendencia urdidora de la Claudia de Inma Moreto, mientras las dos nietas acompañan la partida, que organiza Camila Viyuela en el papel neutro de la autora y epiloga Vicki Luengo en el papel desgraciado de María, autosentenciada a repetir la trágica dependencia de su madre Lucía.



Luego y además hay una herencia enrrevesada de por medio, esa casa pintada de azul en lo alto de cualquier ría pontevedresa, y un suicidio aún más enrrevesado de un paisano, y una pistola dando vueltas hasta que se dispara. Salva Bolta construye una puesta en escena correcta sobre una escenografía un tanto descuidada para firmarla Paco Azorín, que mejoran el variado vestuario, la precisa iluminación y los continuos detalles sonmoros. Una buena producción para tratarse de las siempre pobretonas que sufren las piezas condenadas a salas pequeñas cuyo resultado artístico debería ser mayor. Y con la excentricidad de ese gallináceo humanoide que algo quiere representar que no captamos.



Teatro complejo que rebosa el formato de cámara, que intriga por momentos y que mantiene el interés intacto hasta la excesiva presencia final de la protagonista, muy aplaudida por un público complaciente al que siempre gustan los excesos.



Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 6

Dirección, 6

Puesta en escena, 6

Interpretación, 7

Producción, 7

Programa de mano, 7

Documentación a los medios, 7



Teatro Español

Sala Margarita Xirgu

MI PELÍCULA ITALIANA

De Rocío Bello

Dirección: Salva Bolta

Del 25 de abril al 26 de mayo de 2019



REPARTO

Elena González Sofía

Teresa Lozano Anna

Vicky Luengo María

Mona Martínez Lucía

Nerea Moreno Gina

Rulo Pardo El Pollo

Inma Nieto Claudia

Camila Viyuela Yo



Escenografía Paco Azorín

Iluminación Luis Perdiguero (AAI)

Vestuario Guadalupe Valero

Música Luismi Cobo

Ayte. dirección Juanma Romero Gárriz

Ayte. escenografía Fer Muratori



Una producción del Teatro Español.



Ficha artística



