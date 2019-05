Un falso (finto) sordo que se escucha de maravilla

Manuel García, sí. A pocos les dirá algo y sin embargo a todos debía decirnos mucho. Manuel del Pópulo Vicente García​ (1775-1832) fue uno de los personajes más influyentes de la ópera del siglo XIX como compositor, tenor predilecto de Gioacchino Rossini y maestro del bel canto. Sus hijos María Malibrán, Pauline Viardot-García y Manuel Patricio Rodríguez García heredaron sus dotes. No sólo fue cantante y compositor, sino también productor de ópera y director de escena y su nombre completo debería ser Manuel Rodríguez Aguilar con arreglo a los apellidos de sus padres. 'Il finto sordo', como las otras óperas de cámara compuestas por el sevillano, tenía por finalidad inmediata formar a sus alumnos de canto en todas las penalidades y triquiñuelas de su carrera y por eso de rebote y a pesar de su modestia constituye un fabulosos muestrario de belcanto que al servirse de un correcto libreto con seis personajes versátiles le permite ofrecernos una sucesión magnífica de arias, duetos, tríos, cuartetos y quintetos vocales que convierten en delicia auditiva la mayor parte de los noventa minutos de una función que logra con el único acompañamiento de un piano una simplicísima coherencia que en nada hace añotar la presencia de una orquesta.



Vaya por delante celebrar al pianista que lo logra, Rubén Fernández Aguirre, y a su dirección musical y del espectáculo, en todo momento acertada a pesar de las dificultades que entraña la combinación de seis voces y un solo piano. 'Il finto sordo' confirma y mejora la buena impresión ya causada por su 'I cinesi' en este mismo escenario (ver nuestra reseña). Ha permanecido inédita desde su estreno parisino hacia 1831 y esta recuperación sería el mayor de los muchos méritos de la propuesta.



Pero es que todavía tiene más. La dirección artística de Paco Azorín consigue precisión absoluta en el movimiento del reparto en escena, de gran dificultad al basarse la escenografía en su continua entrada y salida de tres ascensores de forma simultánea, incesante y con un cronometraje admirable. El reparto se mueve admirablemente en un escenario que semeja el vestíbulo de un hotel, actúa con auténtico nivel y canta notablemente, conjuntados y armoniosos, encabezados por esa soprano lanzada que es ya Cristina Toledo, que tras un pequeño papel en Cyrano de Bergerac en el Teatro Real y hacer Marola en La tabernera

del puerto, la duquesa Carolina en Luisa Fernanda y Concha en El niño judío. estuvo hasta el 13 de abril pasado en el personaje de la marquesita de ‘El barberillo de Lavapiés’ en el Teatro de la Zarzuela.



Francisco Fernández-Rueda canta bien ese atrevido fingidor pretendiente aunque con un aire más bufo del que se acomodaría a un fiero militar, y César San Martín está impecable en el burlado Pagnacca, con el que la pieza se ceba sin compasión. Gran trío de barítonos el que completan el Francuccio de Damián del Castillo y el Pandolfo de Gerardo Bullón, y una buena Lisetta a cargo de Carol García.



'Il finto sordo' no tiene tantísimo que envidiar a otras óperas más conocidas del género bufo, y no queda mal comparada con La gazza ladra de 1817 o Il viaggio a Reims de 1825, ambas de su admirado Rossini, al que siguió los pasos en su etapa final de compositor.

La Fundación Juan March llega al décimo título de su Teatro Musical de Cámara. Esta iniciativa viene a ser el más alto jalón de sus ultimas décadas, ya aspirantes a la excelencia tanto en sus exposiciones de arte como en sus ciclos musicales. No sabemos si existe otra institución privada tan merecedora de los más altos galardones culturales de nuestro país como esta, que con esta producción confirma su ejemplar trayectoria.



VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 8

Libreto: 7

Partitura: 7

Dirección musical: 8

Dirección artística: 8

Voces e Interpretación: 8

Producción: 9

Programa de mano: 10



Fundación Juan March

Teatro Musical de Cámara

Il finto sordo

Ópera bufa de Manuel García

Estrenada en una velada privada en París c. 1831

Primera interpretación en tiempos modernos

Rubén Fernández Aguirre, dirección musical y piano.

Paco Azorín, dirección de escena

Entrada Libre hasta completar el aforo. Un tercio del mismo se puede reservar

Duración, 90 minutos.



Funciones:

Lunes 6 de mayo, 19:30 h

Miércoles 8 de mayo, 19:30 h

Sábado 11 de mayo, 12:00 h

Domingo 12 de mayo, 12:00 h

De esta producción habrá otras tres representaciones para el público escolar los días 7, 9 y 13 de mayo

La funciones de los días 8, 11 y 12 se transmiten por streaming en www.march.es/directo y YouTube Live

La función del día 8 se transmite en directo por Radio Clásica de RNE



Ficha artística

Dirección musical y piano - Rubén Fernández Aguirre

Dirección de escena - Paco Azorín



Reparto

Carlotta - Cristina Toledo, soprano

Capitano - Francisco Fernández-Rueda, tenor

Francuccio - Damián del Castillo, barítono

Pagnacca - César San Martín, barítono

Lisetta - Carol García, mezzosoprano

Pandolfo - Gerardo Bullón, barítono

Botones y otros papeles - Riccardo Benfatto, actor



Escenografía - Paco Azorín

Diseño de vestuario - Cristina Martínez Martín

Diseño de iluminación - José Miguel Hueso y Paco Azorín

Dirección de producción - Alicia Cabrera Díaz

Ayudante de dirección - Álex Larumbe



EQUIPO TÉCNICO FUNDACIÓN JUAN MARCH

Scope Producciones S. L. Coordinación César Martín y Mario Domínguez Realización y vídeo Mario Domínguez Técnico de iluminación José Miguel Hueso Leticia Rodríguez Peña Técnico de sonido Ángel Colomé Técnico de apoyo Patricia Pérez de la Manga



Nueva producción de la Fundación Juan March y el Teatro de la Zarzuela, en coproducción con la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO/OLBE)

La producción se presentará en Bilbao los días 22 y 23 de mayo de 2019



LOS DIEZ CAPÍTULOS HASTA EL MOMENTO DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA:



Con el formato Teatro Musical de Cámara, inaugurado en 2014, la Fundación Juan March aspira a dar visibilidad a un importante corpus teatral que, por sus características (obras de pequeño formato en las que interviene un número reducido de intérpretes), no suele tener cabida en los teatros de ópera convencionales. Estos mismos elementos, en cambio, lo hacen particularmente apropiado para las posibilidades espaciales del salón de actos de la Fundación, toda vez que contribuye a difundir el teatro español en sintonía con la misión de la Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos.



1 CENDRILLÓN Opereta de salón Música y libreto de Pauline Viardot Director musical: Aurelio Viribay Director de escena: Tomás Muñoz 12, 14 y 15 de febrero de 2014



2 FANTOCHINES* Ópera de cámara Música de Conrado del Campo y libreto de Tomás Borrás

Director musical: José Antonio Montaño Director de escena: Tomás Muñoz 11, 13, 14 y 15 de marzo de 2015 Coproducción con el Teatro de la Zarzuela



3 LOS DOS CIEGOS Entremés lírico-dramático Música de Francisco Asenjo Barbieri y libreto de Antonio Romero UNE ÉDUCATION MANQUÉE Opereta en un acto Música de Emmanuel Chabrier y libreto de Eugène Leterrier y Albert Vanloo

Director musical: Rubén Fernández Aguirre Director de escena: Pablo Viar 6, 8, 9 y 10 de mayo de 2015 Coproducción con el Teatro de la Zarzuela



4 TRILOGÍA DE TONADILLAS* Tonadillas a solo y a tres de Blas de Laserna La España antigua · Tonadilla a solo* El sochantre y su hija · Tonadilla a tres* La España moderna · Tonadilla a solo*

Director musical: Aarón Zapico Director de escena: Pablo Viar 8, 9, 10 y 13 de enero de 2016 Coproducción con el Teatro de la Zarzuela



5 EL PELELE* Tonadilla a solo Música de Julio Gómez y libreto de Cipriano de Rivas Cherif MAVRA Ópera bufa en un acto Música de Igor Stravinsky y libreto de Borís Kojnó

Director musical: Roberto Balistreri Director de escena: Tomás Muñoz 3, 6, 9 y 10 de abril de 2016 Coproducción con el Teatro de la Zarzuela



6 LE CINESI* Ópera de salón Música de Manuel García y libreto de Pietro Metastasio

Director musical: Rubén Fernández Aguirre Directora de escena: Bárbara Lluch 9, 11, 14 y 15 de enero de 2017 Coproducción con el Teatro de la Zarzuela



7 MOZART Y SALIERI Ópera lírica en un acto Música de Nikolái Rimski-Kórsakov y libreto del compositor, basado en la obra homónima de Aleksandr Pushkin

Director musical: Borja Mariño Directora de escena: Rita Cosentino

22, 23, 26 y 29 de abril de 2017 Coproducción con el Teatro de la Zarzuela



8 LA ROMERÍA DE LOS CORNUDOS* Ballet en un acto Música de Gustavo Pittaluga y argumento de Federico García Lorca y Cipriano de Rivas Cherif Director artístico y coreografía: Antonio Najarro Director de escena y guión: David Picazo 10, 13 y 14 de enero de 2018



9 LOS ELEMENTOS Ópera armónica al estilo italiano Música de Antonio de Literes Director musical y clave: Aarón Zapico Director de escena: Tomás Muñoz 9, 11, 14 y 15 de abril de 2018 Coproducción con el Teatro de la Zarzuela



10 IL FINTO SORDO* Ópera bufa de salón Música de Manuel García y libreto del compositor, basado en el de Gaetano Rossi

Director musical y piano: Rubén Fernández Aguirre Director de escena: Paco Azorín 6, 8, 11 y 12 de mayo de de 2019 Coproducción con el Teatro de la Zarzuela y ABAO/OLBE



* Primera interpretación en tiempos modernos.