Tokayev se prepara para su visita a Moscú: Kazajistán y Rusia refuerzan su alianza estratégica

La visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán, Yermek Kosherbayev, a Moscú representa un nuevo capítulo en la relación estratégica entre Kazajistán y Rusia.

Este encuentro, que tuvo lugar el 22 de octubre por invitación de su colega ruso, Serguéi Lavrov, se produce en un momento crucial: a pocas semanas de la visita de Estado del presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, a la capital rusa.

Ambas naciones han manifestado que la buena sintonía política se traduce en una agenda bilateral ambiciosa, donde el desarrollo económico, la seguridad energética y la integración euroasiática son aspectos prioritarios.

Firme asociación bilateral y contexto actual

La relación entre Kazajistán y Rusia, forjada tras la caída de la URSS, ha evolucionado hacia una alianza estratégica que abarca comercio, energía, defensa y cultura. El diálogo constante entre los líderes de ambas naciones, Tokayev y Vladimir Putin, sostiene esta dinámica de colaboración. En el primer semestre de 2025, el comercio bilateral alcanzó los 12.000 millones de dólares, posicionando a Rusia como el segundo mayor socio comercial de Kazajistán, solo por detrás de China.

En los últimos dos años, el volumen comercial ha alcanzado cifras récord: 26.000 millones de dólares en 2022 y 27.000 millones en 2023. Se espera que en 2025 esa cifra supere los 28.000 millones, con la ambición de llegar a los 30.000 millones en un futuro cercano. Para lograrlo, ambos gobiernos están decididos a eliminar barreras comerciales y promover la cooperación empresarial y tecnológica.

Energía, tecnología y cooperación espacial

Uno de los puntos centrales del encuentro entre Kosherbayev y Lavrov fue el acuerdo para construir la primera central nuclear en Kazajistán, impulsada por la empresa rusa Rosatom. Este proyecto, que aprovecha los abundantes recursos uraníferos kazajos, es considerado un paso fundamental hacia la diversificación energética y la seguridad regional. Los equipos técnicos y financieros de ambos países ya están trabajando en los aspectos contractuales y legales necesarios para una colaboración a largo plazo en el sector energético.

El ámbito espacial también tiene una gran relevancia. En 2025 se celebrará el 70º aniversario del cosmódromo de Baikonur, un símbolo emblemático de la cooperación entre Rusia y Kazajistán. El proyecto conjunto Baiterek, destinado al lanzamiento del nuevo cohete Soyuz-5, avanza hacia su primera misión programada para diciembre de 2025. Este impulso al sector espacial refuerza el papel de Kazajistán como un actor significativo en la región y potencia su programa nacional de exploración.

Educación, cultura y sociedad

La agenda bilateral incluye también la expansión del sistema universitario ruso en Kazajistán y el establecimiento de instituciones educativas kazajas en territorio ruso. En septiembre se inauguró una filial de la Universidad Nacional Kazaja Al-Farabi en Omsk, mientras que se proyectan nuevas escuelas conjuntas. La cooperación cultural ha cobrado fuerza con exposiciones y espectáculos kazajos en Moscú, destacando la actuación del Astana Ballet en el prestigioso Teatro Bolshói.

Seguridad y arquitectura regional

La estabilidad en Asia Central y Eurasia es un interés común para ambos países. Tanto Lavrov como Kosherbayev subrayaron la relevancia de los mecanismos multilaterales: la Unión Económica Euroasiática (UEE), la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). La colaboración dentro estos foros asegura un marco adecuado para enfrentar desafíos tanto regionales como globales.

Asimismo, se abordó la situación en el Mar Caspio y los preparativos para una próxima cumbre regional en Teherán, destacando el compromiso compartido por parte de los cinco países ribereños hacia un desarrollo sostenible y pacífico.

Perspectivas y desafíos

El acercamiento entre Kazajistán y Rusia ocurre dentro un panorama repleto de transformaciones económicas y geopolíticas. Históricamente, la dependencia energética kazaja respecto a Rusia ha sido un factor delicado; especialmente durante episodios tensos relacionados con Ucrania. Sin embargo, gracias a una diversificación económica promovida por la estrategia Kazakhstan-2050, se busca mitigar esa vulnerabilidad e impulsar nuevas oportunidades.

La creciente presencia empresarial rusa en Kazajistán junto con el aumento del comercio bilateral —incluyendo productos considerados de doble uso— ha atraído también a otros actores como China, que ya supera a Rusia como principal socio comercial del país centroasiático. Pekín ofrece oportunidades económicas mediante su iniciativa Belt and Road, situando a Astaná como un punto clave dentro una compleja red geopolítica.

El significado de la visita de Tokayev a Moscú

La inminente llegada de Tokayev a Moscú el próximo 12 de noviembre promete ser un acontecimiento decisivo para las relaciones bilaterales. Ambos gobiernos consideran que este encuentro servirá no solo para consolidar logros recientes sino también para explorar nuevas áreas donde colaborar. La confianza personal entre sus líderes así como su alineamiento estratégico establecen las bases para unas relaciones que permanecen estables e incluso pueden crecer pese a las tensiones globales.

Los retos son importantes: hay una competencia creciente entre potencias internacionales; es necesario adaptarse constantemente a cambios tecnológicos; además está presente el desafío mantener un equilibrio entre integración euroasiática e apertura al mundo exterior. Sin embargo, ante este panorama incierto, el eje Astaná-Moscú se erige como uno pilares fundamentales para garantizar estabilidad y desarrollo en Eurasia.

Las conclusiones que surjan tras estas conversaciones junto con lo que se discuta durante la próxima cumbre presidencial serán clave para determinar el futuro rumbo que tomará Kazajistán en los años venideros así como su papel dentro del escenario internacional. En definitiva, aunque lejos del foco mediático habitual, la diplomacia centroasiática continúa moviendo piezas esenciales dentro este gran juego euroasiático.