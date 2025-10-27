Kazajistán: el valiente Kairat Almaty lo tiene muy crudo en Champions

En un rincón remoto de Asia Central, donde las estepas se funden con los picos nevados de las montañas Tian Shan, un equipo de guerreros anónimos ha irrumpido en el Olimpo del fútbol europeo.

Kairat Almaty, el orgullo de la nación kazaja, no solo eliminó al mítico Celtic de Glasgow en las rondas previas de clasificación –un hito que dejó boquiabiertos a los analistas–, sino que se ha plantado en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 por primera vez en sus 66 años de historia.

Pero, ¿es este el comienzo de una epopeya o solo un efímero cuento de hadas?

Con solo un punto en el bolsillo tras tres jornadas, las perspectivas del Kairat son un cóctel de ilusión y realismo crudo. El camino al estrellato no fue un paseo por el parque.

En las eliminatorias, los dirigidos por el técnico local Bakyt Suirgenov superaron a rivales como Slovan Bratislava en penales y, en el clímax, doblegaron al Celtic en un global de 2-1, sellando su boleto con un gol heroico de Temirlan Anarbekov en el minuto 90+.

Kazajistán, un país sin presencia en la fase de grupos desde la era soviética, celebró como si fuera un título mundial. «Es el regreso de la Champions a Kazajistán», capturando el fervor nacional.

Sin embargo, la realidad europea ha sido un baño de humildad. El debut en Lisboa ante el Sporting CP fue un viaje épico de más de 6.000 kilómetros –el más largo en la historia de la competición–, que terminó en una derrota 4-1, con los portugueses dominando de principio a fin. Peor aún, en casa, ante el todopoderoso Real Madrid, Kairat cayó goleado 0-5 el 30 de septiembre. Kylian Mbappé, en una exhibición de otro planeta, firmó un hat-trick que eclipsó cualquier atisbo de resistencia local.

El consuelo llegó el 21 de octubre: un valioso empate 0-0 frente al debutante chipriota Pafos FC, que sumó su primer punto y demostró que, en el Almaty Central Stadium, el frío siberiano puede congelar las aspiraciones rivales.

Con un balance de 0 victorias, 1 empate y 2 derrotas, un gol a favor y nueve en contra, Kairat ocupa el puesto 30 en la tabla de la fase de liga (de 36 equipos), con un diferencial de -8 que duele como un penal fallado.

El valor de mercado de su plantilla –apenas 25 millones de euros– palidece ante los 1.200 del Madrid o los 900 del Inter, pero ahí radica su encanto: un equipo de promesas como el delantero de 17 años con 15 goles en liga, o Dastan Satpaev, artillero con 12 tantos esta temporada, que sueñan con robar titulares a los Mbappé y Vinícius.

Mirando al futuro, las perspectivas son un tablero de ajedrez impredecible. Quedan cinco jornadas en esta fase de liga suiza, donde cada equipo juega ocho partidos contra rivales sorteados. Kairat afronta un calendario mixto: salidas complicadas al Inter de Milán (5 de noviembre) y al FC Copenhague (26 de noviembre), pero fortalezas en casa ante Olympiacos (9 de diciembre) y posiblemente Club Brugge.

«Lucharemos con audacia», prometió Suirgenov antes del duelo con el Madrid, y esa mentalidad podría valer oro: un par de victorias locales bastarían para colarse en los playoffs de knockout (puestos 9-24), un logro que catapultaría al fútbol kazajo a la estratósfera.

Más allá de los puntos, el impacto es incalculable. Kairat no solo ha puesto a Kazajistán en el mapa –con audiencias televisivas récord y un boom en las academias juveniles–, sino que inspira a los underdogs globales. ¿Avanzarán? Las cuotas lo ven improbable (solo un 15% de chances de playoffs, según casas de apuestas), pero en el fútbol, como en las estepas, las tormentas inesperadas cambian todo.

El próximo capítulo se escribe en San Siro: ¿Kairat, el caballo salvaje de Almaty, morderá al Nerazzurri? El mundo, hipnotizado, espera.