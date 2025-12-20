La escena no es fortuita: un presidente de Asia Central, Kassym‑Jomart Tokayev, en la tribuna de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, retrata un mundo al borde del abismo y propone que las naciones de tamaño medio reconozcan su verdadero poder.

Al mismo tiempo, en Nueva York, su intervención ante la Asamblea General de la ONU ha seguido esta misma línea: es imperativo reconstruir la confianza, actualizar las normas y dar cabida a actores que no sean ni superpotencias ni países menores.

En un entorno donde los conflictos son más intensos y el gasto militar alcanza cifras récord, Tokayev plantea una combinación poco convencional: busca armonía y estabilidad como objetivos, pero apoyados en una revisión exhaustiva de la arquitectura internacional, incluyendo una reforma del Consejo de Seguridad y una agenda más activa para las llamadas middle powers.

Armonía y estabilidad en un panorama global más tenso

Tokayev comienza con un diagnóstico contundente: el planeta enfrenta el nivel más alto de conflictos armados en décadas y el gasto militar sobrepasó los 2,7 billones de dólares el año pasado. Esta cifra, que coincide con estimaciones recientes de instituciones especializadas, ilustra claramente el desajuste entre los discursos pacifistas y las prioridades presupuestarias.

En sus intervenciones más recientes, el presidente kazajo entrelaza tres conceptos clave:

Crisis de confianza en las instituciones multilaterales.

Inacción del Consejo de Seguridad ante conflictos significativos.

Creciente multiplicación de riesgos sistémicos: armas nucleares, cambio climático y tecnologías digitales sin regulación.

Sin embargo, Tokayev no se limita a señalar problemas. Coloca la palabra armonía en el núcleo de su mensaje, pero la asocia con cambios concretos:

Fortalecer el papel de la ONU, pero mediante reformas reales y no solo declaraciones simbólicas. Evaluar cuánto invierte cada país en paz, además de en defensa. Reconocer que ninguna potencia puede manejar crisis tan interconectadas como Ucrania, Gaza, el clima o la inteligencia artificial por sí sola.

La noción de estabilidad, según sus palabras, no implica congelar el statu quo. Se trata más bien de estabilizar un sistema que ya es multipolar pero que continúa regido por normas anacrónicas.

Reforma de la ONU: del diagnóstico a las acciones

En Nueva York, Tokayev describió la reforma de Naciones Unidas como una “necesidad estratégica” y no como un ejercicio interminable de reflexión. Su propuesta se articula en varios niveles:

Revisión de la Carta para eliminar disposiciones anticuadas, como las cláusulas sobre “Estados enemigos” vinculadas a la Segunda Guerra Mundial.

para eliminar disposiciones anticuadas, como las cláusulas sobre “Estados enemigos” vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Ampliar el Consejo de Seguridad para incluir potencias mayores de Asia, África y América Latina mediante una base rotativa.

para incluir potencias mayores de Asia, África y América Latina mediante una base rotativa. Dar voz fortalecida a potencias medias responsables, capaces de actuar como intermediarias cuando los grandes se estancan.

El mensaje es claro: si el Consejo sigue siendo rehén de rivalidades entre grandes potencias, la ONU quedará reducida a gestionar consecuencias sin abordar las causas profundas. Tokayev aboga por un nuevo consenso basado en:

Confianza.

Inclusión de más regiones y tipos de Estado.

Responsabilidad compartida frente a riesgos globales.

En Tokio fue aún más lejos al señalar que algunas partes de la Carta ya no reflejan las realidades actuales ni reconocen adecuadamente las contribuciones de países como Japón, que financian y sostienen a la organización sin tener un peso proporcional en las decisiones.

El ascenso discreto de las potencias medias

Otro pilar fundamental de su propuesta es aumentar el peso específico de las potencias medias responsables. Tokayev define estos Estados como aquellos capaces de:

Equilibrar relaciones entre bloques rivales.

Construir confianza donde los grandes poderes no pueden o no quieren dialogar.

Promover agendas sobre seguridad, desarrollo o clima que no dependan exclusivamente de Washington, Pekín o Moscú.

Dentro este marco, Kazajistán se presenta como un ejemplo práctico:

Política exterior basada en un multivectorismo constructivo : cooperación activa con vecinos como Rusia y China, así como con Europa Occidental y Estados Unidos.

: cooperación activa con vecinos como Rusia y China, así como con Europa Occidental y Estados Unidos. Rol activo como mediador en crisis regionales; desde apoyar la normalización entre Azerbaiyán y Armenia hasta mantener contacto directo con Ucrania.

en crisis regionales; desde apoyar la normalización entre Azerbaiyán y Armenia hasta mantener contacto directo con Ucrania. Posicionamiento estratégico como puente infraestructural mediante el denominado Middle Corridor, que conecta Asia con Europa a través del Caspio y el Cáucaso, transformando así la logística en una herramienta diplomática.

Un aspecto notable es que ex altos funcionarios japoneses en política exterior, incluida la ex ministra Yoriko Kawaguchi, han alabado abiertamente la visión que Tokayev tiene sobre la ONU y las potencias medias. La describen como una base posible para crear coaliciones entre países dispuestos a “establecer reglas” en lugar de limitarse a acatar normas ajenas.

De la no proliferación nuclear a la gobernanza sobre IA

Tokayev une desafíos tradicionales con emergentes dentro del mismo marco global.

Respecto al tema nuclear, subraya la autoridad moral compartida entre Kazajistán y Japón: Hiroshima, Nagasaki y el polígono nuclear Semipalatinsk sirven como recordatorios del costo real asociado a la disuasión. A partir ahí surgen varias propuestas:

Reactivar diálogos al más alto nivel entre potencias nucleares.

Acelerar procesos hacia el desarme mediante pasos concretos dentro del marco del TNP (Tratado sobre No Proliferación Nuclear) y el CTBT (Tratado Integral sobre Prohibición Total de Ensayos Nucleares).

Establecer una Agencia Internacional para la Seguridad Biológica, con sede en Kazajistán, para cubrir vacíos existentes en gobernanza frente a riesgos biológicos.

Durante su intervención en Tokio conectó esta agenda con la necesidad urgente de establecer reglas globales para regular la inteligencia artificial:

La ONU debería asumir un papel central para coordinar estándares similares a los utilizados anteriormente para seguridad nuclear o aviación civil.

Existe el riesgo real que si se mantiene un acceso desigual a estas tecnologías se amplíen aún más las brechas entre naciones.

Además advirtió sobre posibles usos malintencionados de algoritmos en conflictos bélicos, desinformación o vigilancia sin garantías adecuadas.

Como gesto concreto propuso abrir en Almaty una sede regional para una Universidad ONU, enfocada en:

Seguridad hídrica y climática.

Prevención de conflictos.

Desarrollo sostenible.

Gobernanza sobre IA.

Armonía, agua y clima en un mundo fracturado

Tokayev intenta articular su discurso sobre armonía y estabilidad dentro debates muy concretos:

La crisis del mar Aral y del mar Caspio deben ser vistas como parte integral de la seguridad hídrica global; no son meramente problemas regionales.

y del deben ser vistas como parte integral de la seguridad hídrica global; no son meramente problemas regionales. El cambio climático representa una amenaza latente capaz multiplicar conflictos; esto es especialmente crítico para regiones semiáridas como Asia Central.

Al presentar estas cuestiones ante foros internacionales, Kazajistán busca dos objetivos claros:

Reconocimiento universal acerca del impacto sistémico derivado dos desequilibrios ecológicos locales.

Generar espacio político suficiente para que Asia Central sea percibida como líder innovador en gobernanza hídrica y climática; no solo como zona geográfica destinada al tránsito energético.

Este enfoque se ve respaldado por formatos recientes tales como la cumbre Asia Central + Japón llevada a cabo en Tokio; allí Tokayev defendió una cooperación más estrecha relacionada con energía e infraestructura tecnológica. La Declaración de Tokio sirve además como marco propicio para elevar visibilidad internacionalmente respecto a esta región.

Un perfil positivo para Tokayev: diplomático, tecnócrata y mediador

La figura pública Kassym‑Jomart Tokayev ayuda a entender por qué este tipo mensajes resuenan positivamente dentro ciertos círculos diplomáticos.

No es simplemente un líder improvisado; su trayectoria está marcada por:

Varios años ocupando altos cargos dentro Naciones Unidas; incluido uno relevante en Ginebra.

Amplia experiencia previa como ministro exterior además primer ministro antes asumir presidencia.

Formación multilingüe destacada; domina ruso, chino e inglés—algo poco habitual dentro región.

Este bagaje le permite utilizar un lenguaje familiar tanto para diplomáticos como académicos: constantes referencias hacia la Carta ONU, necesidad concreta medir inversiones destinadas paz así responsabilidad necesaria líderes hacia largo plazo .. Su estilo es técnico pero cálido; combina estadísticas junto llamados éticos hacia responsabilidad social—un enfoque bien recibido por audiencias presentes campus ONU Tokio.

En años recientes ha sabido aprovechar capital acumulado hacia:

Reposicionar imagen Kazajistán desde “nación defensiva equilibrante” hasta aspirante “potencia media marcando agenda”.

Ofrecerse anfitrión dispuesto diálogo difíciles relacionados desarme nuclear , seguridad biológica , foros climáticos e hídricos .

Fomentar multilateralismo aun cuando muchos gobiernos optan políticas transaccionales—una postura valorada explícitamente voces japonesas cómo Kawaguchi ..

Este giro estratégico trae consigo riesgos inherentes . El margen maniobra economía dependiente materias primas , situada entre Rusia China mientras también abierta UE Japón , resulta limitado .. Sin embargo hasta ahora , Tokayev ha sabido maximizar recurso escaso presente entorno : confianza cultivada foros internacionales.

¿Hacia dónde puede dirigirse esta apuesta por parte potencias medias?

Lo propuesto por Tokayev forma parte tendencia generalizada : varios países intermedios —desde Corea Sur hasta Brasil , pasando Sudáfrica Indonesia— buscan utilizar peso propio moderar rivalidades entre bloques mayores mientras ganan autonomía .

En caso kazajo , escenario inmediato desarrolla múltiples frentes :

Si discusiones sobre reforma Consejo Seguridad ganan impulso , idea asientos reforzados potencias medias podría materializarse algo más allá simple lema ..

Si iniciativas cómo agencia seguridad biológica campus UNU Almaty logran concretarse , Kazajistán pasaría proponer debates albergar instituciones reales ..

Si región Asia Central consolida formatos cumbres asociados Japón otros socios asiáticos , aumentará capacidad negociar bloques mayores sin perder identidad propia ..

El factor determinante será capacidad esas potencias medias coordinar esfuerzos conjuntos evitando actuar únicamente forma individualizada.Tokayev al mencionar responsible middle powers, deja entrever concepto “coalición moderados” dentro contexto institucional ONU .,,.

En mundo donde grandes naciones acumulan poder pero carecen confianza mutua ; estas coaliciones podrían desempeñar rol crucial manteniendo sistema abierto . Este parece ser objetivo principal Kazajistán bajo liderazgo Tokayev : hacer realidad concepto armonía convirtiéndolo algo tangible bien lejos retórica vacía discursos.