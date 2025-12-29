El kazajo Makhanov, elegido el ‘Mejor talento extranjero del año’

Premio internacional para un joven prodigio

Makhanov, de 14 años, se alza con el galardón de Jugador Extranjero del Año (categoría no Europea) en el Tennis Europe Tour, según la Federación de Tenis de Kazajistán

Ahmadi Makhanov, ha sido distinguido como Jugador Extranjero del Año (categoría no europea) por el Tennis Europe Tour, según anunció la Federación de Tenis de Kazajistán (KTF) el 24 de diciembre.

A lo largo de 2025, el joven kazajo mostró una consistencia notable, cerrando el año en la 24ª posición de la clasificación sub-16 de Tennis Europe. Entre sus logros destacan un título individual en la Copa del Rey de la Supercategoría en Estocolmo y tres cetros en dobles: Avenue Cup, Tim Esson y el Abierto de Breslav. Además, alcanzó la final de otro torneo individual de Tenis Europa.

La presencia de jugadores kazajos en este reconocimiento se ha mantenido constante en años recientes. Ansar Nietkaliyev reconoció el galardón en 2024, seguido de Eva Korysheva y Daniel Tazabekov en 2023, y Zangar Nurlanuly en 2022.

En una entrevista publicada por The Astana Times, el director ejecutivo de la KTF, Dave Miley, subrayó el rápido avance del programa de tenis juvenil en Kazajistán, destacando la inversión en infraestructura y un enfoque que combina el desarrollo local con experiencias internacionales.

