Kassym-Jomart Tokáyev: «Kazajistán ha entrado en una nueva etapa de modernización»

El presidente Kassym-Jomart Tokáyev ha dado una extensa entrevista al periódico Turkistán, consolidando así una valiosa tradición política que él mismo ha instaurado: dialogar anualmente con los medios impresos para compartir su visión del país de manera directa y profunda.

Con su habitual profundidad intelectual y compromiso con los valores tradicionales, Tokáyev elogió al periódico Turkistán —con más de 30 años de trayectoria y uno de los más influyentes de Kazajistán— por su dedicación no solo a la actualidad nacional, sino también a los temas del mundo túrquico. Destacó con especial interés los artículos sobre kazajos exitosos en el extranjero, a tres de los cuales ha condecorado personalmente por fortalecer los lazos de cooperación.

En un tono reflexivo y crítico, el presidente defendió el «renacimiento» de los medios impresos frente al daño que las redes sociales infligen a las capacidades cognitivas de la población. «Ya vemos a cuarentones con el nivel educativo y la mentalidad de adolescentes de quince años», advirtió, mientras reivindicaba el rol educativo y preservador de valores que cumplen los periódicos serios. Confesó su pasión lifelong por la lectura de publicaciones periódicas y expresó su deseo de que la sociedad kazaja valore la información con contenido por encima de las noticias sensacionalistas y los vídeos efímeros.

Alentado por el creciente número de jóvenes que prefieren el conocimiento a las ilusiones, Tokáyev concluyó con una convicción firme: «Estoy convencido de que los países con una fuerte cultura lectora seguirán a la vanguardia del progreso mundial». Sus palabras reflejan no solo la visión de un líder reformador, sino el compromiso de un estadista culto con el futuro intelectual y moral de Kazajistán.

– Al inicio de la entrevista, tradicionalmente surge la pregunta sobre los resultados del año pasado. Entiendo que hubo muchos eventos. Pero, en su opinión, ¿cuál fue el principal logro de 2025?

– En efecto, hubo muchos eventos significativos. El año pasó en un instante, por lo que es difícil responder a su pregunta de improviso.

Por ejemplo, nuestra economía creció más de un 6 %, el PIB superó los 300.000 millones de dólares y el PIB per cápita sobrepasó los 15.000 dólares. Son cifras récord no solo para nuestro país, sino para toda la región. Hay motivos para estar satisfechos, pero constantemente insto a todos los funcionarios públicos a no relajarse ni dormirse en los laureles. Como dice la sabiduría oriental: «Incluso en la situación más favorable acecha el peligro». Debemos trabajar duro y seguir avanzando, sobre todo porque quedan muchos problemas sin resolver.

En primer lugar, esto concierne a la alta inflación, que erosiona todos los esfuerzos por mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos. Este año, el Gobierno y las autoridades locales enfrentan grandes tareas para fortalecer las bases socioeconómicas del Estado.

Sin embargo, el principal resultado del año fue la irreversibilidad de las reformas. Kazajistán dio un gran paso adelante en el camino de la modernización y se convirtió en un Estado más civilizado. La sociedad comprendió con mayor fuerza la excepcional importancia de las transformaciones a gran escala para el bienestar de las generaciones futuras.

Bajo la presión de la estrategia de «sentido común» del presidente Trump, la globalización está retrocediendo. En Kazajistán también estamos construyendo una sociedad basada en la justicia, el Estado de derecho, el orden y el trabajo duro, factores que son críticamente importantes para el futuro de nuestro Estado. El próximo año, este trabajo continuará con renovado vigor, centrándose en lograr resultados a largo plazo.

– El año pasado se desataron acalorados debates en torno al nuevo Código Tributario. Muchos ciudadanos kazajos tuvieron preguntas y preocupaciones al respecto. ¿Es posible encontrar un equilibrio óptimo que, por un lado, permita las reformas económicas tan necesarias y, por otro, no empeore la situación de los ciudadanos?

– El tema de la reforma fiscal es, sin duda, actual, y los debates sobre él están completamente justificados, pero no hasta el punto de provocar pánico entre los ciudadanos. Reformas de este tipo se están aplicando en muchos países. Por ejemplo, en Rusia se aumentó recientemente el IVA al 22 %.

Nuestra reforma no es simplemente otra «campaña fiscal», sino una revisión integral del sistema tributario. Su objetivo principal es garantizar un crecimiento económico sostenible. Al Gobierno se le ha encomendado redactar un Código Tributario transparente y comprensible. Más adelante este año veremos cómo el Gabinete de Ministros ha afrontado esta tarea.

El anterior Gobierno propuso elevar el IVA al 20 %, reconociendo la urgente necesidad de tal decisión ante los errores cometidos en la política fiscal. Durante los debates, el actual Gobierno también propuso aumentar el IVA al 20 %, pero yo le indiqué que redujera esta cifra en cuatro puntos porcentuales.

El nuevo Código Tributario está diseñado para cambiar el énfasis del control a la asociación, donde todos los participantes del proceso —el Estado, los empresarios y los ciudadanos— cumplen concienzudamente sus obligaciones. En un sistema complementario así, los impuestos dejan de percibirse como una carga. En esencia, esto representa un moderno contrato social: pagas impuestos y, a cambio, recibes servicios, infraestructura, seguridad y oportunidades. Iría aún más lejos y diría que es un instrumento para la redistribución justa de la carga, un medio para apoyar a los más débiles y fortalecer a los que están en el «centro» de la economía.

A nivel global, la efectividad de la política fiscal se determina tanto por la calidad de la administración como por el nivel de alfabetización y conciencia fiscal de la población. Así se forma una cultura de cumplimiento tributario, transformándola de una obligación formal en una forma moderna de patriotismo. Esto, a su vez, es el camino directo hacia el rechazo de la corrupción. A los contribuyentes concienzudos les indigna profundamente que su dinero acabe en los bolsillos de estafadores.

– Las reformas económicas están presionando los precios y las tarifas, lo que genera preocupación entre los ciudadanos. Usted ha ordenado al Gobierno presentar un plan de medidas concretas para abordar este problema. ¿Afectará esto a la calidad y al ritmo de las reformas, y podría anular los resultados que la población espera con tanta esperanza mientras aguarda mejoras en su bienestar?

– La experiencia mundial demuestra que las reformas muy a menudo encuentran incomprensión y rechazo por parte de la sociedad. Por eso, el papel del líder que asume toda la responsabilidad es insustituible. Como Jefe de Estado, asumo esta responsabilidad y estoy dispuesto a seguir haciéndolo en el futuro. Quienes trabajan conmigo lo saben bien. Al mismo tiempo, comprendo perfectamente que se trata de un camino difícil, lleno de obstáculos. La historia suele tratar con mayor benevolencia a conquistadores y populistas que a reformadores. Pero Kazajistán no tiene alternativa: debemos llevar a cabo reformas para no quedarnos estancados, sino seguir avanzando.

Se han adoptado medidas administrativas para suspender temporalmente los aumentos de tarifas durante el período invernal y evitar daños a los ciudadanos. Al mismo tiempo, se ha encomendado al Gobierno garantizar el uso racional de los fondos presupuestarios. No es posible inundar la economía de dinero sin provocar inflación. Es imprescindible una estricta disciplina presupuestaria. Los recursos financieros deben dirigirse exclusivamente a proyectos verdaderamente necesarios para el Estado. En noviembre del año pasado, el Gobierno, el Banco Nacional y la Agencia para la Regulación y Desarrollo del Mercado Financiero adoptaron un programa trienal destinado a reducir la inflación, que en última instancia mejorará el bienestar de los ciudadanos.

Expertos internacionales señalan con razón que Kazajistán ha caído en la denominada «trampa de ingresos medios». Para ser completamente franco, esto no es un concepto abstracto de los libros de economía, sino una realidad que enfrentan muchos de nuestros compatriotas a diario. Hay ingresos —a veces bastante considerables—, pero se ven erosionados por la inflación y obligaciones como hipotecas, educación de los hijos y apoyo a los padres ancianos. Cualquier contratiempo, ya sea enfermedad o pérdida de empleo, puede socavar la estabilidad familiar.

En su momento, tomé la decisión de permitir que los ciudadanos utilizaran parte de sus ahorros pensiones para comprar vivienda, pagar la educación de sus hijos o cubrir tratamientos médicos. Muchas personas aprovecharon esta oportunidad y expresaron su agradecimiento. Sin embargo, como suele ocurrir, aparecieron estafadores que, bajo el pretexto de servicios odontológicos, robaron más de 200.000 millones de tenge del fondo de pensiones. Los organismos de seguridad ahora se ocupan de ellos. Tuvimos que cerrar ese esquema concreto, pero surgieron otros abusos, incluidos intentos de usar fondos de pensiones para pagar cirugías plásticas.

Los empresarios crean empleo y pagan impuestos honestamente, pero los préstamos caros y el limitado capital de trabajo impiden que las empresas escalen, entren en nuevos mercados e introduzcan tecnologías modernas.

La estructura de nuestra economía está cambiando, pero, en mi opinión, demasiado lentamente. Como resultado, según las evaluaciones de instituciones financieras internacionales y agencias de calificación, el país parece próspero —incluso rico—, lo cual es cierto. Al mismo tiempo, persisten desequilibrios internos en la economía que deben abordarse y corregirse urgentemente. Vemos claramente esta situación y no tenemos intención de ocultarla. Muchos países enfrentan desafíos similares. Sin duda superaremos estos «dolores de crecimiento». Ya existe un plan de acción claro.

– El año pasado, Kazajistán lanzó la reforma más ambiciosa del sector energético y de servicios públicos desde la Independencia. ¿Resolverá esto el problema del desgaste crítico de la infraestructura?

– En efecto, el Gobierno ha emprendido una modernización a gran escala de las instalaciones energéticas y de servicios públicos. Se construirán cientos de kilómetros de redes de ingeniería y se actualizarán las líneas eléctricas. Actualmente se está elaborando el marco financiero para este proyecto de gran envergadura.

El número de centrales térmicas clasificadas en la peligrosa «zona roja» ya se ha reducido de 19 a 10. El riesgo de accidentes en estas instalaciones ha disminuido y los resultados de las medidas adoptadas son claramente visibles.

Sin embargo, simplemente restaurar una infraestructura al borde del colapso no es suficiente; deben cambiarse los propios principios de funcionamiento del sistema. Por eso, la modernización está destinada a resolver el problema de fondo: mejorar la atractividad inversora del sector y crear verdaderos mecanismos de mercado.

Las medidas de emergencia del Gobierno están dictadas por la naturaleza misma del problema, porque el suministro energético y los servicios de vivienda y comunales constituyen la base de la vida de cualquier país. Si esta base colapsa, todo lo demás caerá como un castillo de naipes.

Durante décadas, se encubrieron problemas económicos profundamente arraigados. La infraestructura de ciudades y pueblos cayó en el abandono, mientras que las instalaciones energéticas y las redes de servicios públicos se desgastaban cada vez más.

Con el tiempo, estos problemas acumulados se convirtieron en un nudo gordiano, creando lo que podría llamarse un «dragón comunal» al que había que alimentar constantemente con inyecciones presupuestarias y apaciguar con soluciones de emergencia parcheadas. Esta situación llegó a aceptarse como inevitable, y los ciudadanos desarrollaron gradualmente un sentimiento de impotencia.

Mientras tanto, los sucesivos Gobiernos no tenían prisa por desenredar este lío, porque una tarea tan compleja e impopular no traería dividendos políticos inmediatos. Era más fácil informar sobre el desarrollo de programas grandiosos, como entrar en el top 30 de países más desarrollados, y sobre su supuesta «exitosa» implementación. La búsqueda de resultados a corto plazo a expensas de la realidad ha costado caro a nuestro Estado.

Si mi principal preocupación fuera mi índice personal de aprobación, habría dejado estos problemas para la próxima generación de líderes. Pero para mí, los resultados prácticos importan mucho más que los imaginarios, aunque ello requiera romper con estereotipos conocidos.

¿Quién se benefició de la electricidad barata? No las familias numerosas con bajos ingresos: los principales beneficiarios fueron las grandes empresas.

¿Quién se benefició del combustible barato? No los estudiantes ni los pensionistas, que generalmente usan transporte público, sino empresarios cercanos al poder, ahora comúnmente denominados oligarcas u oligopolios.

¿Quién se benefició de las bajas tarifas de servicios públicos? Ciertamente no los ciudadanos concienzudos que pagan sus facturas a tiempo, sino empresarios intermediarios que construyeron sus fortunas en lo que solo puede describirse como un «pantano de servicios públicos».

Los precios y tarifas en Kazajistán están entre los más bajos del espacio postsoviético. Como resultado, nuestro país se ha convertido inevitablemente en un proveedor en la sombra de combustible barato a Estados vecinos, subvencionando efectivamente sus economías.

Por lo tanto, es hora de disipar el mito de que las tarifas bajas benefician a las personas de ingresos modestos. En realidad, representan una subvención oculta para los ricos.

Para restaurar la justicia social, primero debemos cambiar nuestro enfoque general para resolver este problema. El Estado tiene el deber de apoyar a quienes realmente lo necesitan mediante medidas dirigidas y específicas, incluidos pagos directos de compensación. El aumento de tarifas es, por tanto, un paso largamente esperado hacia una economía justa y honesta, en la que cada uno paga en proporción a su consumo, mientras que se presta asistencia a quienes realmente la necesitan. Las tarifas deben ser justas: «cuanto más consumes, más pagas». Esta es la tarea que me he fijado.

Ya se han logrado los primeros resultados positivos. Se ha introducido un sistema de pago diferenciado, incluyendo una «norma de consumo social» y tarifas mínimas para quienes consumen solo el mínimo básico de agua o electricidad.

Estoy convencido de que estas medidas nos permitirán transformar el sistema existente en uno basado en la distribución justa de los bienes públicos, asegurando que los recursos del país sirvan a todos los ciudadanos y no a unos pocos seleccionados. Solo así podremos construir una infraestructura moderna, crear un sector energético eficiente y dar a la economía un poderoso impulso para un crecimiento cualitativo.

– Usted habla a menudo de la creciente importancia del tránsito y la logística para Kazajistán y ha identificado esta área como prioritaria. ¿Qué se ha hecho para desarrollar este sector y cuáles son los planes a futuro?

– Fortalecer el potencial de tránsito y logística de nuestro país es una tarea de importancia estratégica. Aunque Kazajistán no tiene acceso directo al mar, se encuentra en el centro del continente eurasiático, en la encrucijada de las principales rutas de tránsito. Esta es una ventaja significativa que debemos aprovechar hábilmente en beneficio del país. Existe una visión clara y la determinación de convertir a Kazajistán en un centro de transporte para Eurasia, que es el enfoque principal de nuestro trabajo futuro en este sector.

En este contexto, quisiera destacar la importancia de la puesta en servicio de la nueva línea ferroviaria Dostyk–Moyinty, que multiplicará por cinco el tráfico de carga entre China y Europa en este tramo. Nuestros planes también incluyen la puesta en servicio de nuevas líneas ferroviarias: Moyinty–Kyzylzhar, Bakhty–Ayagoz y Darbaza–Maktaaral. En general, para 2030 planeamos construir y modernizar 5.000 kilómetros de ferrocarriles y reparar otros 11.000 kilómetros de líneas existentes.

La construcción de la autopista «Centro–Oeste» también es de gran importancia, ya que acortará la distancia desde la capital a las regiones occidentales en más de 500 kilómetros.

Hemos logrado crear un extenso sistema de transporte que va más allá de las fronteras nacionales. A pesar de estar lejos de las principales rutas marítimas oceánicas, Kazajistán ha establecido una red de terminales de carga que se extiende desde el mar Amarillo hasta el mar Negro. Doce corredores de transporte pasan por nuestro territorio —cinco corredores ferroviarios y siete corredores viales—, que transportan hasta el 85 % del tráfico de carga terrestre entre China y Europa.

Por supuesto, esto no significa que podamos contar con ganancias fáciles. La competencia en esta área se intensifica, ya que el transporte y la logística se han convertido en parte integral de la geopolítica. Este tema ha entrado firmemente en la agenda de negociaciones de alto nivel, lo que subraya su excepcional importancia para Kazajistán.

Nuestro país participa activamente en el desarrollo del megaproyecto chino «Una Franja, Una Ruta», el corredor «Norte–Sur» y la Ruta de Transporte Transcaspiana, también conocida como «Corredor Medio». Consideramos prometedor el transporte por la ruta Rusia–Kazajistán–Turkmenistán–Irán, con acceso a puertos marítimos. También damos la bienvenida a la participación de China en el Corredor Medio.

En general, este sector tiene un enorme potencial. Al mismo tiempo, el tema no se limita solo a la infraestructura —este punto fundamental aplica prácticamente a todos los sectores de nuestra economía—. En consecuencia, al Gobierno se le ha encomendado construir centros de transporte y logística equipados con infraestructura moderna de ingeniería y servicios, modernizar y reparar puertos marítimos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril, y crear un ecosistema digital efectivo.

– En los últimos años, el Estado ha puesto un gran énfasis en el desarrollo de la agricultura. Todos los Gobiernos han participado en este esfuerzo, pero este sector vital no ha superado del todo sus problemas. Cada ministro llegó con su propio programa y se gastaron enormes sumas de dinero. ¿Podremos finalmente aprovechar todo el potencial del sector?

– En la mayoría de los países se destinan fondos públicos sustanciales a la agricultura, y Kazajistán no es una excepción. En 2024 se asignaron 580.000 millones de tenge para préstamos preferenciales a los agricultores, y el año pasado esta cifra alcanzó el billón de tenge. Son cifras impresionantes. En los últimos diez años, el apoyo estatal a los agricultores se ha multiplicado por diez, pero su efectividad sigue siendo cuestionable. La producción agrícola bruta creció 2,5 veces entre 2015 y 2024, pero podría haber crecido aún más.

Al mismo tiempo, los resultados positivos en la producción de cultivos son alentadores. Las exportaciones de grano y harina han alcanzado niveles récord, y la geografía de los suministros se ha ampliado. Esto es el resultado de medidas destinadas a aumentar los rendimientos y mejorar la eficiencia de la producción agrícola.

Ahora necesitamos intensificar los esfuerzos en otras áreas, sobre todo en la ganadería. Para 2035, se espera que el consumo mundial de carne roja alcance los 233 millones de toneladas, con importaciones que ascenderán a 27 millones de toneladas. Kazajistán tiene el potencial para convertirse en un importante proveedor de carne, principalmente para los mercados asiáticos. Por eso, el Segundo Foro de Agricultores, celebrado el pasado noviembre, estuvo dedicado a la ganadería.

El Gobierno está haciendo mucho para promover el desarrollo cualitativo de la agricultura. Sin embargo, las grandes inversiones no siempre conducen a los resultados deseados, lo que significa que debemos prestar mayor atención a su efectividad. Hablé de esto durante mi reciente visita a la ciudad de Taraz.

Ninguno de nuestros países vecinos ofrece un apoyo estatal tan amplio a la agricultura, y a menudo se sorprenden por la posición privilegiada de sus homólogos kazajos, que han llegado a ser conocidos como «magnates agrícolas». Al mismo tiempo, los propietarios de pequeñas granjas no pueden obtener suficientes subsidios. Al Gobierno se le ha indicado que preste mucha atención a este problema.

En general, los subsidios son, por supuesto, necesarios, especialmente en la etapa actual, pero también son tóxicos en cierto modo, ya que pueden fomentar la dependencia en las zonas rurales, con todos los riesgos asociados para la agricultura. Por esta razón, el Gobierno está considerando ahora el regreso a cooperativas y asociaciones de agricultores. Las cooperativas son capaces de aumentar la productividad laboral y la eficiencia de la producción agrícola, acercar a los productores a los mercados y ayudar a construir relaciones a largo plazo con los consumidores.

En los países desarrollados, la cooperación ha demostrado su efectividad, llegando a veces a la escala de grandes corporaciones. Las condiciones previas para una cooperación exitosa existen en prácticamente todas las aldeas kazajas. Los agricultores pueden y deben unir esfuerzos en áreas como los pastos de verano, y la recolección y procesamiento de leche, carne, pieles y lana. Este es el camino del supervivencia al prosperidad. La cooperación también puede verse como una ideología de unidad y creación.

Sin embargo, la cooperación no surgirá por sí sola. Queda por delante un considerable trabajo explicativo y organizativo. Está fuera de cuestión cualquier forma de campaña que implique presión o coerción.

– Otro tema ampliamente discutido en nuestro país es el turismo. El año pasado, varios medios internacionales líderes nombraron a Kazajistán entre los mejores países para visitar. Sin embargo, hay dudas legítimas sobre si nuestros centros turísticos y rutas populares están preparados para una afluencia masiva de visitantes.

– Estas dudas están bien fundadas. Tras mis observaciones dirigidas al Gobierno, los esfuerzos para desarrollar el sector turístico se han intensificado, pero aún queda un largo y difícil camino por delante. El turismo es un campo complejo que reúne economía, cultura, seguridad y negocio. Requiere profesionales dedicados a su trabajo y, sobre todo, patriotas de Kazajistán. El turismo es incompatible con la pereza, la indiferencia, la avaricia y la grosería.

El año pasado, millones de visitantes extranjeros llegaron a Kazajistán, y el turismo interno también ganó impulso. Esto es, sin duda, alentador.

En todo el mundo, en la competencia por los flujos turísticos, los países crean condiciones favorables para atraer inversión privada. Kazajistán tiene muchos lugares bellos y únicos. El ecoturismo, en particular, tiene una alta demanda global. En esta área, Kazajistán no debería tener igual. Sin embargo, debido a factores subjetivos que van desde la incompetencia hasta la indiferencia de los responsables, este segmento tan prometedor aún no ha alcanzado un desarrollo a gran escala. Más allá de las presentaciones, se ha avanzado poco.

Algunos daños al sector turístico los causan ciertos supuestos «ecoactivistas» que lanzan campañas de protesta contra prácticamente todos los proyectos bajo el pretexto de proteger áreas naturales. Muchos de ellos tienen poco interés genuino por la naturaleza misma; lo que buscan es publicidad —o, como se llama ahora, «hype»— para ganar visibilidad pública. A veces, cuentan con el apoyo de empresarios que ya han entrado en la industria y no quieren enfrentar competencia.

Una situación similar existe en el turismo de esquí. A nivel global, pocos centros pueden compararse con Shymbulak. Ubicado a solo 30 minutos del centro de Almaty, cuenta con un paisaje natural único. Sin embargo, la prolongada inacción ha llevado al estancamiento: el centro ha quedado rezagado y se ha vuelto tanto física como conceptualmente obsoleto. Lo que se necesita es una nueva visión de desarrollo para este invaluable regalo de la naturaleza. Una empresa desarrolladora kazaja ha asumido esta tarea. El Gobierno y la administración de la ciudad están brindando apoyo, pero el proyecto permanece en una etapa preparatoria de presentaciones. Mientras tanto, en los países vecinos, la construcción de infraestructura para el turismo de esquí ya ha cobrado impulso.

El clúster montañoso de Almaty tiene un enorme potencial. Debe atender tanto a visitantes de alto nivel como a personas de ingresos medios. Esto significa que la infraestructura turística debe diversificarse.

La industria también enfrenta una escasez aguda de personal calificado. Por eso se creó la Universidad Internacional de Turismo y Hospitalidad en Turkistán. En 2024, sus primeros graduados ingresaron al mercado laboral. Sin embargo, esto no es suficiente, y se tomarán medidas adicionales para cerrar la brecha de mano de obra.

Al mismo tiempo, no hay motivo para un pesimismo excesivo. Si los medios globales recomiendan Kazajistán como destino de viaje, entonces nuestros esfuerzos deben duplicarse. Según CNN Travel, Almaty fue nombrada la «nueva capital del estilo» de Asia Central en 2025. He indicado al ákim (alcalde) que transforme Almaty en una ciudad que, como Nueva York, Moscú o París, «nunca duerme» y opera las 24 horas en interés de sus visitantes. Queda mucho por hacer, incluyendo mejoras en la infraestructura, comodidades urbanas e iluminación.

– Una pregunta sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. En su Discurso a la Nación, usted fijó el objetivo de transformar a Kazajistán en un país digital en tres años. En su mensaje de Año Nuevo, también declaró 2026 como el Año de la Digitalización y la Inteligencia Artificial. ¿Qué se hará para lograr estos objetivos? ¿Realmente cree en el éxito de esta iniciativa?

– Kazajistán debe convertirse en una potencia digital. Esto es cuestión de nuestra supervivencia colectiva como nación civilizada en una nueva era tecnológica. Estoy convencido de que, mentalmente, nuestro pueblo está preparado para este tipo de innovación. Además, compañías fintech conocidas operan con éxito en Kazajistán y ya han transformado significativamente el estilo de vida y los hábitos cotidianos de nuestros ciudadanos.

Se está desarrollando una intensa competencia global entre Estados Unidos y China, los dos gigantes tecnológicos indiscutibles del mundo. El presidente de EE.UU. ha anunciado el lanzamiento de un programa especial destinado a fortalecer el dominio tecnológico estadounidense, mientras que China no tiene intención de retroceder, considerando esta competencia como una cuestión de dignidad nacional. Ya hay alrededor de cinco mil empresas en China trabajando en el campo de la inteligencia artificial. Otros países desarrollados también avanzan a un ritmo rápido.

Kazajistán también ha apostado por la introducción de la inteligencia artificial en la economía y la vida pública. Tenemos condiciones iniciales relativamente fuertes y logros tangibles en la digitalización de servicios públicos, fintech y varios sectores de la economía. Funciona eficazmente un ecosistema completo que apoya startups de TI. El clúster de innovación Astana Hub reúne a dos mil empresas. Las exportaciones totales de servicios de TI en 2025 ascendieron a aproximadamente mil millones de dólares estadounidenses. Se está creando una zona piloto CryptoCity para activos digitales. Comienza la construcción de la ciudad de desarrollo acelerado de Alatau. También gana impulso el trabajo en la acumulación y análisis de datos gubernamentales, que los profesionales describen con razón como el nuevo oro de la era venidera.

En mayo del año pasado, el Consejo para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial comenzó su trabajo, reuniendo a expertos internacionales y nacionales líderes. En noviembre, se firmó la Ley «Sobre la Inteligencia Artificial» y pronto entrará en vigor. Se ha creado un Ministerio de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital. Se han lanzado en Kazajistán dos supercomputadoras —Alem.Cloud y Al-Farabium—. La administración de la ciudad de Astana ha creado una plataforma digital separada en cooperación con una conocida empresa emiratí.

Para formar personal especializado, se están implementando programas educativos tanto a nivel escolar como universitario. Por ejemplo, más de 650.000 estudiantes han completado la formación bajo el programa AI-Sana. En un futuro cercano se abrirá una universidad especializada en investigación de IA.

La aparición de la inteligencia artificial ha creado una clara línea divisoria entre los países que lograrán entrar en el futuro y aquellos que permanecerán en el pasado. Precisamente por eso he declarado las tecnologías digitales y la inteligencia artificial como prioridad para el desarrollo de Kazajistán. Este año será decisivo. Creo firmemente en el éxito de esta empresa excepcionalmente importante.

– ¿Qué papel juega la energía nuclear en sus planes estratégicos?

– Debe entenderse que sin una base confiable para la generación de energía, Kazajistán no podrá transitar a un nuevo modelo tecnológico de la economía. Las supercomputadoras, centros de datos y complejos industriales automatizados requieren enormes cantidades de energía. Esta es la realidad del nuevo paradigma tecnológico global.

La construcción de instalaciones energéticas requiere una mano de obra calificada. El CEO de NVIDIA, la empresa más grande del mundo con una capitalización de mercado de alrededor de 4,5 billones de dólares estadounidenses, ha predicho que los «trabajadores de cuello azul» —es decir, especialistas en profesiones técnicas— pronto se unirán a las filas de los multimillonarios.

La construcción de varias centrales nucleares es, por un lado, una corrección de una absurdidad histórica: ser líder mundial en producción de uranio sin haber construido una sola central nuclear. Por otro lado, es una cuestión de prestigio nacional de Kazajistán. También debe tenerse en cuenta que, mediante la construcción de centrales nucleares, cultivaremos una nueva clase de intelligentsia técnica, que a su vez transformará la esencia misma de nuestra política estatal.

Otro tema críticamente importante concierne a los metales de tierras raras. La demanda de materiales críticos continuará creciendo en los próximos cinco años y se espera que se duplique. Esto abre una nueva ventana de oportunidad para Kazajistán. Es muy posible que ocupemos uno de los primeros lugares mundiales en reservas de minerales de tierras raras. Para fortalecer su posición en esta área estratégicamente vital, Kazajistán ha comenzado a ampliar la cooperación con Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur, Japón y varios Estados miembros de la Unión Europea.

– Ahora otro tema. Hay cuestiones que preocupan desde hace tiempo a nuestra sociedad. Una de ellas es el estilo de vida ostentoso de algunos grandes empresarios. ¿Cuándo aprenderán a vivir en interés de todos los ciudadanos —tanto ricos como pobres—?

– El negocio es la columna vertebral de la economía de cualquier país. Hemos recorrido un largo camino hacia la construcción de una comprensión pública de la inviolabilidad de la propiedad privada como institución.

Mientras ocupaba altos cargos en el sistema de gobernanza estatal, he defendido constantemente —tanto de palabra como de hecho— los intereses legítimos de la comunidad empresarial nacional. Sobre todo, porque comprendo claramente el papel crucial que desempeñan los empresarios en el desarrollo económico y en el fortalecimiento de las bases sociales del Estado.

Por supuesto, debido a circunstancias históricas y a las particularidades de nuestra mentalidad nacional, los grandes empresarios en nuestro país están lejos del ascetismo protestante y la contención emocional. Durante mi trabajo en Suiza, conocí a empresarios muy grandes y conocidos cuyo enfoque frugal en los gastos personales y el deseo de no destacar del público general me asombraron genuinamente. Propietarios de fortunas de miles de millones de dólares se alojaban en habitaciones individuales de hotel y no se permitían volar en primera clase, ni mucho menos usar aviones privados. Pero este es un código de conducta moldeado durante siglos.

El estilo de vida habitual entre algunos de nuestros empresarios a veces provoca desaprobación pública. Esto ocurre en muchos otros países también. Precisamente por eso existe la filantropía, como una forma de contrato social entre el negocio y la sociedad.

– Tras la ceremonia de entrega de premios del Día de la República, se rumorea que usted mantuvo una reunión separada con líderes empresariales en la que expresó candidamente sus quejas. ¿Podría compartir la esencia de esa conversación?

– La conversación giró en torno a la filantropía y el patriotismo constructivo. Nuestro país necesita una burguesía nacional que reconozca su responsabilidad ante el pueblo, el pueblo cuyo apoyo hizo posible su éxito. Recordé a los líderes empresariales que contribuir al bien público es un deber noble, no una carga impuesta por el Estado.

Cité como ejemplos positivos a varios grandes empresarios que, a pesar de haber alcanzado éxito internacional, permanecen profundamente comprometidos con su patria. Estas personas lideran grandes iniciativas, incluyendo la modernización de infraestructura urbana y la financiación de museos, clínicas y escuelas.

Aunque Kazajistán ha experimentado profundos cambios en la conciencia pública y en su sistema de gobernanza, la clase de empresarios a gran escala ha permanecido como la más conservadora y resistente al cambio. Esto refleja el enfoque cuidadoso y protector del Estado hacia ellos.

Sin embargo, no todos los líderes empresariales valoran adecuadamente el apoyo estatal, a menudo dándolo por sentado. Algunos se comprometen con proyectos a gran escala solo para luego acudir al Gobierno en busca de rescates. Les pregunté directamente: ¿quién dirige el negocio —ellos o el Gobierno?

También critiqué a aquellos que se han permitido distraerse con maniobras políticas. El negocio debe centrarse en la economía. Incluso una figura prominente como Elon Musk eligió apartarse de la involucración política activa.

En una nota positiva, los negocios kazajos no se mantuvieron al margen durante las inundaciones sin precedentes que enfrentamos. Proporcionaron asistencia financiera vital. Para fomentar este tipo de responsabilidad social, establecí la Orden «Meirim». Este año, los empresarios que se han distinguido por filantropía recibirán este alto honor, que marcará claramente su posición social.

– Otro tema urgente es el proceso judicial en curso contra los implicados en la tragedia de enero. ¿Sigue en marcha la investigación?

– Los hechos básicos se establecieron hace mucho tiempo. Los organismos de seguridad trabajaron en estrecha colaboración con la sociedad civil, y varias comisiones públicas lideradas por prominentes activistas de derechos humanos mantuvieron un enfoque objetivo, aclarando cada incidente. Les estoy agradecido por su responsabilidad cívica y profesionalismo.

Durante las audiencias parlamentarias de marzo de 2022, se evaluaron exhaustivamente los eventos y los objetivos finales de los criminales que buscaban socavar el orden constitucional. Aunque algunos juicios aún continúan, la búsqueda de la gran cantidad de armas robadas durante los disturbios prosigue. Más de 3.000 armas cayeron en manos de criminales, pero afortunadamente la mayoría de estos escondites han sido recuperados desde entonces.

El debate público a menudo se atasca en detalles secundarios que oscurecen la verdadera escala y profundidad de la crisis. Aunque las emociones son comprensibles, son malos guías en la búsqueda de la verdad. Se ha dicho mucho sobre el caos en Almaty, pero debe recordarse que los disturbios no fueron espontáneos. Fueron orquestados, con conspiradores golpistas coordinando acciones simultáneamente en doce ciudades, lo que llevó a la toma de administraciones regionales y edificios de fuerzas del orden.

Guiados por especialistas en las denominadas «revoluciones», los instigadores explotaron la decisión del Gobierno de aumentar los precios del combustible para provocar protestas masivas. Esto fue seguido por la difusión deliberada de pánico entre la población y dentro de las instituciones estatales. Lamentablemente, una parte significativa de las fuerzas de seguridad abandonó sus puestos, dejando atrás documentos clasificados y armas. Varios altos funcionarios del Comité de Seguridad Nacional y del Ministerio del Interior fallaron la prueba definitiva de profesionalismo y lealtad a su país.

Esto fue más evidente en Almaty, el objetivo principal del golpe. La brutalidad dirigida contra militares y civiles, así como el saqueo y quema de edificios administrativos y comerciales, hicieron inevitables las medidas de emergencia. Hoy, algunos individuos sin escrúpulos circulan maliciosamente narrativas falsas sobre aquellos eventos, ignorando deliberadamente que el Estado se salvó de un colapso civil total.

– Tras la tragedia de enero, usted intensificó los esfuerzos para combatir los oligopolios e inició la devolución de activos adquiridos ilegalmente. Sin embargo, el comité especializado fue recientemente renombrado como Comité para la Protección de los Derechos de los Inversores. ¿Significa esto que el proceso de recuperación de activos ha concluido?

– Ciertamente no. Citaré datos de la Oficina del Fiscal General. El Comité para la Recuperación de Activos Adquiridos Ilegalmente ha recuperado más de 1,3 billones de tenge de oligopolios. De esta cantidad, más de un billón de tenge ha sido transferido al presupuesto estatal. A través del Fondo Estatal Especial, se han completado o están en construcción 434 instalaciones sociales y comunales por valor de 482.000 millones de tenge en todo el país. Estas incluyen 227 instalaciones de suministro de agua, 183 instalaciones sanitarias, 11 instituciones educativas, cinco instalaciones deportivas y ocho proyectos de infraestructura, incluyendo la reconstrucción de aeropuertos en Pavlodar, Arkalyk y Balkhash.

Este trabajo se ha convertido en una parte rutinaria de las actividades de nuestras agencias autorizadas y se basa en principios de objetividad y justicia. Ya no se requiere coordinación centralizada, pues los mecanismos están plenamente operativos. Nuestra prioridad actual es proteger los derechos de los inversores y avanzar.

Muchos propietarios de activos sospechosos de ser «oscuros» han expresado deseo de invertir en el país. Hemos firmado acuerdos con ellos por más de cinco billones de tenge. Estos fondos se dirigirán a proyectos de inversión y sociales, incluyendo iniciativas en turismo, centros de transporte y logística, y los sectores minero, metalúrgico y energético. Se prestará especial atención a la educación, la salud, la cultura y el deporte, así como al financiamiento de programas de rehabilitación e integración social para quienes lo necesitan.

La Oficina del Fiscal General y el Gobierno son responsables de implementar todos los planes y acuerdos. Este es un trabajo críticamente importante.

Restaurar la justicia social mediante la devolución de activos adquiridos ilegalmente no es una cuestión de conveniencia o relaciones públicas políticas, sino un principio fundamental del Estado. No puede haber indulgencias ni acuerdos backstage.

Kazajistán está demostrando a la comunidad internacional que actúa estrictamente dentro del marco del derecho internacional. Sin embargo, algunos supuestos «empresarios» intentan manipular la opinión pública. En el extranjero, se presentan como víctimas de un «régimen político» y afirman que sus derechos como «inversores» han sido violados. Estamos preparados para un diálogo honesto dentro del marco legal, porque confiamos en la corrección de nuestra posición. Kazajistán continuará fortaleciendo su posición como destino atractivo para la inversión.

– Algunos comentaristas sugieren que los esfuerzos anticorrupción ya no son una prioridad, citando cambios estructurales recientes en el Servicio Anticorrupción como evidencia. ¿Cuál es la lógica detrás de estas reformas?

– Tales afirmaciones son o mal informadas o deliberadamente engañosas. Aunque el Servicio Anticorrupción desempeñó eficazmente sus funciones, había duplicación de competencias con el Comité de Seguridad Nacional. Tener dos agencias operando en el mismo espacio era contraproducente.

La lucha contra la corrupción en todos los niveles sigue siendo una piedra angular de la política estatal. Esta reforma nos permite centrarnos en los arquitectos y organizadores de esquemas criminales en lugar de solo en participantes de bajo nivel.

Estamos cambiando el énfasis hacia la prevención y la educación. Debe inculcarse una cultura de «tolerancia cero» a la corrupción desde temprana edad, a través de escuelas, organizaciones no gubernamentales y familias. Nuestros servicios especializados ahora se concentrarán en una aplicación selectiva y de alta calidad. Esto dará a los funcionarios honestos la confianza para tomar decisiones y cumplir sus deberes sin temor a una presión excesiva o injustificada de las fuerzas del orden.

– En su Discurso, usted habló con bastante dureza sobre los beneficios sociales inflados que han fomentado la dependencia y el fraude. A la gente también le interesa su posición sobre la inmigración…

– Kazajistán es un Estado social. Todas las obligaciones relacionadas con la salud, la seguridad social, la ciencia y la cultura se cumplirán íntegramente. Observadores externos, incluyendo ciudadanos comunes de países vecinos, notan con sorpresa e incluso envidia cuán desarrollados están nuestros servicios sociales. Estos incluyen una amplia gama de beneficios para los ciudadanos, como un volumen garantizado de atención médica gratuita. Kazajistán incluso ha llegado a ser descrito como un país donde «ha triunfado el comunismo».

Tomemos, por ejemplo, el sistema de educación secundaria, en el que incluso los propietarios de escuelas privadas reciben subsidios estatales sustanciales. Todas las regiones deben asignar grandes sumas de dinero para apoyar escuelas privadas, kindergartens, centros educativos y clubes extracurriculares bajo el principio de «financiación per cápita». Al mismo tiempo, los fondos presupuestarios también se dirigen a escuelas de élite propiedad de empresarios ricos, donde los padres pagan altas matrículas por la educación de sus hijos.

El propio sistema de financiación estatal en este sector requiere reforma. El modelo distorsionado actual, introducido por antiguos líderes del ministerio, conducirá inevitablemente al caos, ya que ya no hay fondos suficientes para sostenerlo.

Lo mismo aplica a la salud privada. Las instituciones médicas previamente privatizadas a menudo no compran equipo avanzado y en su lugar derivan pacientes a clínicas públicas para servicios diagnósticos. Más importante aún, la financiación presupuestaria se asigna en base al número de pacientes «registrados» en lugar de pacientes reales —nuevamente bajo el modelo de «financiación per cápita». El registro y contabilización de pacientes se realiza de manera desordenada, con poca precisión. Todo debe ser transparente, y todos los procesos en este sector deben digitalizarse completamente.

En general, estos son problemas serios que requieren atención cercana del Gobierno. Me sorprende que los funcionarios no solo toleraran esta situación, sino que se convirtieran en sus «arquitectos», en detrimento de los intereses del Estado.

En resumen, la esencia misma de la empresa privada en los campos de la educación y la salud ha sido distorsionada por decisiones erróneas tomadas por las autoridades correspondientes. La situación debe corregirse. Entiendo que las instalaciones sociales no pueden sobrevivir sin apoyo presupuestario, pero el negocio privado no puede colocarse casi enteramente sobre los hombros del Estado.

Al mismo tiempo, es alentador que Astana y varias otras ciudades se hayan convertido en destinos populares para el turismo médico. Ciudadanos no solo de países vecinos, sino también de Estados Unidos y varios países europeos, vienen a Kazajistán para someterse a exámenes y recibir tratamiento de alta calidad.

El Estado ha brindado un fuerte apoyo a los maestros escolares y trabajadores sanitarios, aumentando varias veces sus salarios, lo que ha fortalecido su estatus social. Esta fue una decisión correcta y oportuna.

Sin embargo, no se puede tolerar el fraude. Los beneficios sociales aún se reciben por supuestos «veteranos» de varios conflictos militares locales de la era soviética. Como declaré en mi Discurso, la Unión Soviética dejó de existir hace más de treinta años, pero el número de tales «veteranos» continúa creciendo y, extrañamente, se están volviendo más jóvenes.

Otro ejemplo: según estadísticas, más de 740.000 personas con discapacidad viven en Kazajistán. Debe coincidir en que esta es una cifra muy alta para una población de 20 millones, especialmente considerando que nuestro país no está involucrado en conflictos militares. En la práctica, ha surgido que, en el pasado, empleados de los departamentos correspondientes registraban a sus familiares, por ejemplo, aquellos diagnosticados con hipertensión, como personas con discapacidad para recibir asistencia estatal. Hay muchos casos ilegales de este tipo. Por esta razón, al Gobierno y a los organismos de seguridad se les ha indicado restaurar el orden.

En cuanto a los Kandas (kazajos étnicos que regresan a su patria histórica), naturalmente apoyo su retorno. Sin embargo, también debemos abordar el tema de su integración en nuestra sociedad. El año pasado, más de 16.000 Kandas llegaron a Kazajistán, y solo el 15 % de los de edad laboral tienen cualificaciones de educación superior. Como resultado, muchos encuentran dificultades para adaptarse a las realidades socioeconómicas del país. Sus principales áreas de asentamiento son distritos y asentamientos densamente poblados en la región de Almaty y la ciudad de Zhanaozen en la región de Mangystau. Las autoridades centrales y locales, incluyendo los organismos de seguridad, por lo tanto, están obligadas a prestar atención cercana a esta situación.

En la entrevista del año pasado, declaré que todos en Kazajistán son iguales ante la ley, no debe haber excepciones y, mucho menos, privilegios. Estamos construyendo un Estado civilizado y justo. Este objetivo solo puede alcanzarse sobre la base del Estado de derecho, educación de calidad, altos estándares de comportamiento, trabajo duro, disciplina y respeto por los símbolos estatales. El futuro del país pertenece a los jóvenes talentosos, emprendedores y patrióticos. Hablo constantemente de esto porque, como Jefe de Estado, estoy convencido de su misión especial.

– Todos entendemos la importancia de temas como la capacidad defensiva del país. Sin embargo, el prestigio del servicio militar y la autoridad de las Fuerzas Armadas se ven socavados por las muertes de soldados. ¿Cómo evalúa la situación actual en nuestro ejército?

– Veo con mucha negatividad las muertes y lesiones de soldados conscriptos; esto es inaceptable en tiempos de paz. Hablé de esto en una reciente reunión a la que asistieron los jefes de todos los organismos de seguridad. Critiqué al liderazgo del Ministerio de Defensa por no prestar suficiente atención al trabajo educativo y moral. El ejército debe apoyar, educar y formar dignos ciudadanos de nuestro país. Los comandantes están obligados a dar ejemplo personal al personal militar. No puede ni habrá lugar en el ejército para el acoso, el gamberrismo, el tribalismo o el regionalismo. Yo personalmente supervisaré este asunto.

He ordenado tomar medidas urgentes para rectificar la situación. Al mismo tiempo, debe señalarse que los incidentes trágicos ocurridos no son característicos de todas las unidades del ejército.

Las inspecciones han mostrado que, en general, se mantiene el orden y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Algunos blogueros, en su búsqueda de popularidad, presentan una imagen muy alejada de la realidad, como si los soldados murieran casi diariamente como resultado de acciones criminales.

En realidad, el servicio militar ofrece a los jóvenes nuevas oportunidades para la autorrealización. Los soldados desmovilizados tienen derecho a educación gratuita en universidades y colegios. Durante su servicio, los conscriptos adquieren especialidades demandadas. Los soldados por contrato y oficiales disfrutan de sólida protección social.

El ejército es una institución en la que deben prevalecer estricta disciplina y orden. Las palabras del juramento militar —«soportar con fortaleza las dificultades y privaciones del servicio militar»— reflejan la dura pero formativa escuela de vida que representa el ejército.

Mejorar el prestigio del servicio militar y fortalecer la capacidad defensiva del país son prioridades nacionales. La modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas gana impulso. El desfile militar del año pasado con motivo del 80.º aniversario de la Gran Victoria fue altamente elogiado por políticos y líderes militares extranjeros. Demostró claramente que nuestro ejército está equipado con armas modernas y equipo militar, incluyendo equipamiento fabricado en Kazajistán, así como el alto nivel de preparación de nuestro personal militar. Las unidades militares regularmente demuestran fuertes resultados en ejercicios nacionales e internacionales. Kazajistán ha establecido un sistema nacional de educación militar con un ciclo completo de instituciones académicas y científicas, desde colegios hasta universidades.

Recientemente visité una escuela militar especializada en Taraz donde se educan niños de familias socialmente vulnerables. Esta es una iniciativa loable. He decidido nombrar la escuela en honor al legendario guerrero Bauyrzhan Momyshuly y he indicado que se abran escuelas similares en todos los centros regionales. Estoy convencido de que estas instituciones formarán a la futura élite del ejército —generales que serán motivo de orgullo para toda la nación.

– Otro tema urgente es la alta tasa de accidentes en las carreteras del país, que, desgraciadamente, se cobra la vida de miles de nuestros compatriotas cada año. Usted planteó este problema en su Discurso, llamando a restaurar el orden. ¿Ha habido algún desarrollo positivo?

– Este problema es relevante para muchos países. Una de las principales razones es la creciente motorización de la sociedad. Solo el año pasado, el número de automóviles en Kazajistán aumentó en 300.000, y en los últimos cinco años en 1,7 millones. Además, casi tres millones de vehículos de tránsito pasan por nuestro territorio. Cuantos más vehículos haya en las carreteras, mayor es el riesgo de accidentes.

El Ministerio del Interior ha intensificado los esfuerzos para detectar y suprimir infracciones de tráfico. Se está mejorando la infraestructura y fortaleciendo la supervisión. La decisión de aumentar las multas está impulsada principalmente por la necesidad de garantizar la seguridad vial.

Como resultado, se han registrado tendencias positivas, con una reducción del 9,4 % en las muertes por accidentes de tráfico. Sin embargo, ninguna medida producirá el efecto deseado si la sociedad misma permanece indiferente a las infracciones. Los accidentes más trágicos ocurren cuando los conductores no cumplen con reglas básicas pero vitales, ya sea por ignorancia o por desprecio deliberado de las normas de tráfico. Precisamente este comportamiento imprudente conduce a accidentes con consecuencias fatales.

En varios países desarrollados se está introduciendo un nuevo enfoque para la prevención de accidentes. Su principio central es que cada usuario de la vía cumple las normas de tráfico por preocupación por su propia seguridad y la de los demás, en lugar de por temor a ser sancionado por la policía.

Al mismo tiempo, las tecnologías modernas, incluyendo la inteligencia artificial, deben desplegarse más ampliamente. Desarrollaremos corredores de tráfico ininterrumpidos. Se prestará especial atención a la seguridad del transporte público, ya que el número de accidentes con autobuses no disminuye y, en algunos casos, aumenta.

– La segunda mitad de 2025 resultó ser un período histórico para la política exterior de Kazajistán. Usted es uno de los pocos líderes mundiales que, en un corto período, visitó Beijing, Washington, Moscú, Ankara, Abu Dhabi, Tashkent, Dushanbe, Bishkek, Ashgabat y Tokio. Hay especulaciones de que se le está involucrando como mediador en grandes conflictos internacionales. ¿Qué puede decir al respecto?

– Un intenso calendario de compromisos de política exterior de alto nivel refleja la creciente autoridad de Kazajistán y la creciente demanda de él como sujeto de derecho internacional. Además de visitas al extranjero, líderes de Estados influyentes de Asia, Europa y Oriente Medio visitaron Astana.

Detrás de cada negociación hay cuestiones sustantivas de cooperación económica e inversión, así como interacción en el escenario global. En el último año se firmaron acuerdos por más de 70.000 millones de dólares estadounidenses, destinados al desarrollo de sectores prioritarios de nuestra economía.

Ubicado en el centro mismo de Eurasia, Kazajistán no puede permanecer como observador desapegado —especialmente en el entorno turbulento actual—. Debemos tener nuestro propio punto de vista y perseguir una posición equilibrada en temas internacionales clave. Por esta razón, en la sesión jubileo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, expuse detalladamente la posición de Kazajistán sobre la reforma de esta organización internacional universal.

No tengo deseo de actuar como mediador en conflictos internacionales, al igual que no tengo intención de regresar a trabajar en las Naciones Unidas, a pesar de enfoques informales de varios países. Sin embargo, sí participo en consultas y discusiones cerradas, particularmente porque los líderes de varios Estados están interesados en mis opiniones. No busco atención mediática para este trabajo; estoy lejos del populismo. Parece que esta discreción también es valorada por los participantes en tales consultas a puerta cerrada.

– En vísperas del Año Nuevo, el Kremlin acogió otra reunión entre el Primer Presidente, Nursultan Nazarbayev, y el Presidente de Rusia. Los medios del Kremlin cubrieron ampliamente esta reunión. Hay muchas opiniones y rumores en torno a ella, incluyendo afirmaciones de que se discutió una transferencia de poder en Kazajistán en 2029, y que Nazarbayev supuestamente desea jugar un papel clave —naturalmente, con el apoyo personal de Vladimir Putin—. En una entrevista reciente, usted explicó las frecuentes visitas del Primer Presidente a Moscú como nostalgia por la ciudad donde pasó mucho tiempo como alto funcionario del partido. Y sin embargo, muchos ciudadanos están interesados en su actitud genuina hacia tales «cumbres».

– Estas reuniones, que se han vuelto regulares, son de naturaleza informal. Este punto ha sido enfatizado por el propio Presidente ruso, incluyendo durante una reciente reunión en San Petersburgo. Vladimir Putin me dijo que recibió a Nursultan Nazarbayev a su insistente solicitud.

El Presidente ruso es conocido por su actitud amistosa y considerada hacia amigos y colegas. Un sábado, a pesar de una carga de trabajo extremadamente pesada, encontró tiempo para una conversación sin prisas con el Primer Presidente de Kazajistán. Lo valora como un estadista experimentado que estuvo en los orígenes de la integración euroasiática, en la que Rusia juega un papel líder. Esta reunión habla de las fuertes cualidades personales de Vladimir Putin.

No me interesa el contenido de tales conversaciones; nunca hago preguntas al respecto.

En cuanto a la personalidad de Nursultan Nazarbayev, he hablado repetidamente de él como el fundador del Estado kazajo moderno. Sus méritos en el establecimiento de instituciones estatales, la introducción de mecanismos de mercado en la economía y la construcción de la nueva capital son evidentes. Como sabe, aspiramos a transformar Kazajistán en un Estado de Justicia, Derecho y Orden. Por lo tanto, el trabajo de cada ciudadano debe evaluarse justamente, sin sesgos personales. Este principio también se aplica a Nursultan Nazarbayev, el Primer Presidente de nuestro país.

– ¿Y qué hay sobre la transferencia de poder?

– Es demasiado pronto para hablar de eso; aún quedan varios años de duro trabajo por delante.

– Algunos expertos creen que la próxima reforma parlamentaria se inicia con un único objetivo: hacer del puesto de Presidente del Parlamento la posición clave en el sistema de administración pública y que usted está preparando este puesto para sí mismo…

– Eso es fantasía. Tal razonamiento contradice mis principios políticos. He declarado repetidamente que Kazajistán es un Estado con forma presidencial de gobierno. Hace ocho años, cuando llegué a Akorda, articulé el concepto de «Un Presidente Fuerte – Un Parlamento Influyente – Un Gobierno Responsable». Cambiar todo el sistema de gobernanza para adaptarlo a intereses personales sería, en sumo grado, irresponsable —de hecho, diría impropio.

Todas las reformas de importancia fundamental para el país se someten a referéndum nacional. No hay significados ocultos aquí. Mi posición es bien conocida: las reformas políticas continuarán. Como siempre, parte de nuestros planes a largo plazo se hará pública en un futuro cercano.

– ¿Puede decir qué esperar políticamente en el próximo año?

– Ya puedo decir esto: el año que viene será pivotal para nuestro país. Tendrán lugar eventos muy importantes que determinarán la trayectoria de desarrollo de Kazajistán por muchos años. Ya he anunciado un referéndum sobre reforma constitucional. Actualmente, junto con un grupo de expertos, estoy revisando propuestas de enmiendas a la Ley Fundamental. Se planea introducir un número tan grande de cambios que, en conjunto, serán comparables a la adopción de una nueva Constitución.

– Se dice que dentro del «club presidencial» su habilidad es bien conocida: abordar temas complejos con humor, transmitir contexto a través de precedentes históricos y diplomáticos instructivos, y que a menudo habla de figuras notables del pasado. ¿Esto le ayuda como estadista al más alto nivel?

– En la política de alto nivel, el sentido del humor y el conocimiento de la historia también son valorados. No soy historiador profesional y por lo tanto rara vez hablo públicamente sobre períodos históricos lejanos. Sin embargo, me interesa la historia y leo libros y artículos sobre el tema. Al mismo tiempo, comprendo claramente que los hechos históricos no deben manipularse para servir intereses políticos contemporáneos.

El conocido dramaturgo y escritor Eduard Radzinsky recordó una vez que, a principios de los años 80, se propuso escribir un libro de investigación monumental sobre Stalin. Sus amigos, ampliamente conocidos como los «capitanes de la perestroika», lo animaron diciendo: «¡Necesitamos tu Stalin!». «No, no», respondió él, «ha llegado la era de la glasnost y la democracia; el estalinismo se ha agotado». A lo que el escritor respondió: «Para cuando termine este trabajo, procesiones de gente llevando retratos de Stalin saldrán a las calles». Y eso es exactamente lo que ocurrió.

La historia nos enseña mucho. Los parias de ayer se convierten en grandes figuras, mientras que líderes —Lenin, por ejemplo— se convierten en objetos de burla, y la gente ya no recuerda sus famosas frases. Stalin, a quien Trotsky en sus memorias llamó «la mediocridad más destacada de nuestro partido», ahora es alabado —e incluso deificado— incluyendo por frases como «Los cuadros lo deciden todo», «Los hijos no responden por los padres», «La vida se ha vuelto mejor, la vida se ha vuelto más alegre», «Mareo por el éxito», «Los Hitler vienen y van, pero el pueblo alemán permanece», y otras. Nosotros tampoco somos inmunes a tales paradojas históricas.

– ¿Qué quiere decir?

– Quiero decir que en nuestra historia —como en la historia de otros países— existen muchas narrativas diferentes, a veces contradictorias, y héroes mitologizados. Me opongo a la distorsión de episodios históricos y a la glorificación de individuos cuyos méritos ante la nación son altamente cuestionables, especialmente cuando tales afirmaciones no están respaldadas por evidencia o fuentes documentales.

En los últimos años, la historia se ha convertido en un tema popular en Kazajistán. Se producen numerosos podcasts, películas, artículos y libros. El amplio interés público en cuestiones históricas es completamente comprensible y puede ser bienvenido.

Sin embargo, desgraciadamente, esta ola también ha traído pseudo-historiadores que producen en masa fabricaciones y desinformación para satisfacer la demanda popular, que acusan a otros pueblos de las desgracias de nuestra nación sin considerar las consecuencias para el Estado. La gente comienza a creer esta tontería, lee a charlatanes y venera a supuestos «héroes» de épocas pasadas. No hay nada positivo en esto —es un camino hacia un reino de espejos distorsionadores.

Como sociedad orientada al futuro y nación unida, debemos conocer nuestra historia y aceptarla tal como realmente fue. No necesitamos mitos; solo dañan nuestra autoconciencia. La historia debe servir como fuerza que consolide la sociedad, en lugar de fuente de disputas y hostilidad interminables. Nuestra historia real —no inventada— debe enriquecernos con la experiencia del pasado, enseñarnos a trabajar persistentemente en nuestras deficiencias y ayudarnos a avanzar con confianza.

Por eso debemos volvernos ante todo a la figura de Abai. Él habló abiertamente sobre los problemas de la sociedad, sin adornos, y señaló el camino correcto de automejora —Tolyk adam, el concepto de la «persona completa». Como legado inestimable, nos dejó el Libro de las Palabras, que sigue siendo relevante hasta hoy.

Abai deseaba ver a nuestro pueblo laborioso, ilustrado y moral. Al mismo tiempo, la enseñanza de Abai también dio origen a un círculo de figuras públicas que ofrecieron a la generación joven poca guía práctica más allá de largos debates. Estas discusiones fueron relevantes en su tiempo —especialmente durante períodos de agitación política—, pero no produjeron resultados tangibles.

– Un evento resonante del año pasado fue su firma del Decreto «Sobre la Aprobación de los Principios Principales, Valores y Direcciones de la Política Interna de la República de Kazajistán». Se habla mucho sobre ideología y patriotismo. ¿Cómo define usted el patriotismo?

– El verdadero patriotismo, en mi opinión, no radica en palabras ruidosas o acciones ostentosas. Los patriotas no gritan, no se golpean el pecho, no dan entrevistas interminables ni derraman lágrimas públicas. El patriotismo no se expresa mediante adornos verbales o comportamiento teatral. Ser patriota significa trabajar concienzudamente en beneficio del país y de la propia familia. Limpiar basura, plantar un árbol, proteger la naturaleza, respetar a los mayores y dar ejemplo a la generación joven —esto también es patriotismo.

Durante mis viajes por el país, me encuentro con ingenieros, trabajadores, maestros, médicos, agricultores, militares y figuras culturales. Ellos son los verdaderos patriotas de nuestra Patria. La Madre Patria es, ante todo, tu hogar, tu patio y tu calle —lugares que deben mantenerse limpios y ordenados.

El mundo ha presenciado un choque entre partidarios del multiculturalismo, la tolerancia étnica y confesional, y representantes del nacionalismo radical que pretenden ser los únicos «verdaderos» patriotas. En mi opinión, ambos bandos están equivocados, porque Asia posee desde hace tiempo una fórmula para la coexistencia pacífica —«armonía exquisita»—, fundamentada en la ley y el orden.

Anteriormente, articulé un principio fundamental del desarrollo social —«Unidad en la Diversidad»—, que implica respeto mutuo, contención y autodisciplina. Repito: para Kazajistán, el principio de ley y orden y la inevitabilidad del castigo por delitos son críticamente importantes. Sin esta base, no podremos realizar nuestros planes y objetivos.

– Este año, Kazajistán celebrará una fecha histórica —el 35.º aniversario de la Independencia—. Según estándares históricos, es un breve momento, pero para Estados individuales y, por supuesto, para las personas, es un período significativo. ¿Cómo evalúa el camino recorrido por Kazajistán y hacia dónde nos dirigimos?

– Como testigo directo y participante en el proceso de construcción nacional, puedo decir que en estos años se ha realizado una enorme cantidad de trabajo en beneficio del Kazajistán Independiente. Sí, junto a nuestros éxitos, hubo errores —¿cómo podría no haberlos? Fue un camino difícil e inexplorado. Kazajistán tuvo muchos partidarios en todo el mundo, pero tampoco le faltaron malquerientes. A principios de los años 90, en el extranjero prevalecía la opinión de que Kazajistán no lo lograría, dada la situación demográfica y el pesado legado del sistema político y económico soviético.

La realidad ha refutado esos pronósticos. Kazajistán ha emergido como un Estado exitoso con una economía en desarrollo dinámico y una posición respetada en los asuntos internacionales. Al mismo tiempo, aún queda por delante una cantidad colosal de trabajo, que debe realizarse conjuntamente por profesionales experimentados y la generación joven.

– Debo admitir que me sorprendió que nuestra juventud en redes sociales, que es bastante exigente y perspicaz, diga que Kazajistán ha entrado en cierta «Era Prime». ¿Qué piensa al respecto?

– Nuestra juventud es una generación llena de esperanza, energía y optimismo, con un mayor sentido de identidad cívica. Son patriotas cuyos pensamientos están enfocados en el futuro. Precisamente esta mentalidad positiva ayudará al país a superar los muchos desafíos y dificultades que tiene por delante.

El entusiasmo de los jóvenes a veces puede parecer excesivo o incluso radical, pero sus opiniones deben tenerse en cuenta. Desean lo mejor para su Patria, lo que refleja la psicología creativa de nuestra sociedad.

Al mismo tiempo, es importante que los jóvenes no confundan aspiración con realidad. Deben vivir en el mundo real en lugar del virtual y acostumbrarse al trabajo y la disciplina, sin esperar victorias rápidas y fáciles.

– ¿Qué espera de 2026 en cuanto al desarrollo de Kazajistán? ¿Qué eventos importantes nos esperan y qué objetivos le gustaría lograr?

– Como ya he dicho, el próximo año implicará una gran cantidad de trabajo. Comienza una nueva etapa de transformación política a gran escala, y las reformas económicas continuarán profundizándose.

La modernización del país debe volverse verdaderamente irreversible, cambiando fundamentalmente la esencia y apariencia de nuestra sociedad. Nuestros ciudadanos tendrán que adaptarse a las realidades de una nueva era. No es una tarea fácil. Pero nuestro pueblo, especialmente la juventud, es capaz de grandes cosas. Estoy firmemente convencido de ello.

He declarado este año como el Año de la Digitalización y la Inteligencia Artificial. Esto representa una oportunidad histórica para nuestro país. La transformación digital y la introducción de la inteligencia artificial abren nuevas perspectivas para el desarrollo económico y para muchas otras áreas de la vida, desde la administración pública hasta la educación y la salud.

El 35.º aniversario de la Independencia es una fecha histórica. Proporciona una oportunidad para evaluar críticamente el camino recorrido y formular nuevos planes. Es importante no convertir este aniversario en una mera campaña de celebraciones; debe convertirse en un símbolo del progreso de Kazajistán.

Como Presidente, me involucraré personalmente en la iniciativa «Taza Qazaqstan» (Kazajistán Limpio). Este trabajo es de inmensa importancia. Se trata de conservar recursos, pureza de pensamiento, rechazar la ociosidad, valorar el autodesarrollo, responsabilidad compartida, bondad y caridad. A iniciativa de Kazajistán, las Naciones Unidas han declarado este año como el Año Internacional de los Voluntarios, que se alinea perfectamente con el espíritu de «Taza Qazaqstan».

Veo este movimiento nacional como un empeño ideológico extremadamente importante, porque la limpieza lleva un significado profundo y multifacético. La limpieza es el opuesto semántico de «ruina», tanto en la mente humana como en el terreno. La limpieza debe convertirse en una piedra angular de nuestra mentalidad nacional.

– A la gente también le interesa su personalidad. Parece que no le gusta exhibir su vida privada. Por ejemplo, se dice que usted es muy atento con la palabra escrita y notablemente persistente. Para decirlo más ampliamente, ¿quién es usted en espíritu y carácter?

– El año pasado marcó cincuenta años de mi servicio público. En septiembre de 1975 crucé por primera vez el umbral del Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS. Mi especialización inicial fue la sinología, que requiere un tipo particular de perseverancia. En efecto, soy hábil trabajando con textos. No tolero un estilo pobre, y especialmente errores tipográficos. Todo el mundo en la administración sabe que yo personalmente trabajo en todos los discursos, incluyendo los Discursos a la Nación, artículos e incluso cartas a colegas.

Mi vida consciente ha estado estrechamente ligada al servicio público, que exige autodisciplina, responsabilidad y enfoque sistemático. Esto ha moldeado mi carácter y visión del mundo. Por lo tanto, en respuesta a su pregunta «¿Quién es usted?», responderé brevemente: un estadista.

– Recientemente, el presidente Trump publicó información sobre su salud. Usted es una persona privada, pero circulan varios rumores sobre su salud. Algunos dicen que ha perdido peso y luce mejor, mientras otros afirman lo contrario. ¿Puede comentar al respecto?

– No tengo quejas sobre mi salud. Mi presión arterial se mantiene consistentemente normal. He desarrollado el hábito de practicar yoga diariamente, aunque sin meditación. Un par de veces por semana juego tenis de mesa con un exjugador profesional. En efecto, he perdido nueve kilogramos, lo que ha tenido un efecto positivo en mi bienestar general.

– ¿Y cuál de sus colegas de la CEI describiría como igualmente atlético?

– En un reciente evento informal en Bishkek, Putin realizó un lanzamiento contra un joven judoka, defendiendo el honor de la generación mayor. Aliyev también es físicamente fuerte; entrena regularmente y con experiencia. Zhaparov juega fútbol. Mirziyoyev está en buena condición física y entrena en el gimnasio. Pashinyan es ciclista. Lukashenko, resulta que, todavía juega hockey sobre hielo. Rahmon también informa que no tiene problemas de salud, mostrando la resistencia de un marinero naval. En resumen, todos mis colegas están en excelente forma.

– Señor Presidente, hemos discutido una amplia gama de temas relacionados con Kazajistán y sus ciudadanos. Gracias una vez más por encontrar tiempo para esta entrevista.

– Siempre mantengo el dedo en el pulso del sentimiento público y las aspiraciones de nuestros ciudadanos. Hablo directamente y abiertamente sobre problemas y planes. Enfrentamos muchas tareas destinadas a fortalecer el potencial de Kazajistán. Estoy convencido de que juntos lograremos todos nuestros ambiciosos objetivos en interés del pueblo. Deseo a su periódico todo el éxito. Por favor, transmita mis mejores deseos a su equipo editorial.

– ¡Ciertamente lo haré!