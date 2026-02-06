Kazajistán y Pakistán abren un nuevo capítulo en su relación con una alianza estratégica

El Presidente Kassym-Jomart Tokayev mantuvo conversaciones con el Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en formatos estrecho y ampliado el 4 de febrero como parte de su visita de Estado a Pakistán, subrayando el compromiso compartido de profundizar la asociación estratégica entre los dos países.

“Esta es mi primera visita de Estado como presidente de Kazajistán y estoy convencido de que es histórica y marca un hito importante en nuestra consolidada alianza. Valoro enormemente la amistad entre nuestros pueblos, forjada durante siglos de interacción a lo largo de la Ruta de la Seda y en el marco de la civilización islámica en general”, declaró Tokayev.

Destacó la importancia simbólica de la visita, que coincide con el 34.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Recordó que, desde los primeros años de la independencia de Kazajistán, Pakistán ha sido un socio importante y confiable en el sur de Asia.

Según Tokayev, la Declaración Conjunta sobre el Establecimiento de una Asociación Estratégica, firmada durante la visita, marca un hito histórico y abre un nuevo capítulo en la cooperación bilateral. Expresó su confianza en que Astaná e Islamabad tienen amplias oportunidades para impulsar las relaciones bilaterales.

Durante la reunión se prestó especial atención a la conectividad del transporte, una de las principales prioridades nacionales de Kazajistán. Tokayev destacó que Kazajistán se encuentra en la encrucijada de las principales rutas de transporte que conectan Oriente y Occidente, así como Norte y Sur, y que seguirá implementando proyectos específicos de transporte y logística en estrecha coordinación con los países de Asia Central.

Según Sharif, Kazajistán y Pakistán tienen potencial para ampliar la cooperación comercial y económica, incluyendo los sectores de energía, industria, agricultura, transporte y digitalización.

Hizo hincapié en la necesidad de lograr avances tangibles y significativos en todas las áreas de cooperación bilateral.

“Pueden estar seguros de que deseamos sinceramente trabajar con su gobierno para fortalecer los lazos de amistad y construir una asociación sólida en diversas áreas de cooperación económica, política, defensa, así como el desarrollo de corredores comerciales”, dijo.

Durante la reunión, Tokayev y Sharif intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales urgentes, lo que refleja el amplio alcance de la agenda bilateral y los intereses estratégicos compartidos de los dos países.

El Presidente Tokayev invitó a Sharif a realizar una visita de Estado a Kazajstán este año para revisar el progreso de los acuerdos alcanzados y delinear nuevos pasos para fortalecer las relaciones bilaterales, reafirmando el interés en profundizar aún más la asociación integral.