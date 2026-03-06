Air Astana amplía la suspensión de vuelos a Oriente Medio y acelera la repatriación de sus ciudadanos

La aerolínea nacional Air Astana anunció este 5 de marzo la extensión de la suspensión de varios vuelos regulares hacia Oriente Medio a causa de las persistentes tensiones regionales. Las autoridades kazajas informaron que la repatriación de ciudadanos continúa en marcha, con miles de personas ya de regreso en el país.

Según el Comité de Aviación Civil de Kazajistán, desde el 3 de marzo 2.111 ciudadanos kazajos han sido evacuados desde la región, gracias a vuelos especiales realizados en coordinación con las aerolíneas Air Astana y FlyDubai. Tan solo en la noche del 4 al 5 de marzo, cinco vuelos de retorno transportaron a 851 pasajeros.

En su comunicado, Air Astana precisó que los vuelos regulares a Dubái, Yeda, Medina y Doha seguirán suspendidos hasta el 10 de marzo, y que la venta de billetes a estos destinos permanecerá cerrada hasta el 17 de marzo.

La compañía ha ofrecido opciones flexibles a los pasajeros afectados, incluyendo cambios de reserva sin coste hasta el 30 de abril y reembolsos disponibles hasta el 11 de marzo.

Por su parte, el Ministerio de Transporte kazajo señaló que las operaciones de repatriación continuarán durante los próximos días, con el objetivo de traer de vuelta a unos 4.000 ciudadanos desde distintos países del Oriente Medio, en coordinación con varias agencias gubernamentales.