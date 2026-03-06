Kazajistán acelera la repatriación de miles de sus ciudadanos desde Oriente Medio

Durante la noche del 4 al 5 de marzo, el Gobierno de Kazajistán continuó con su amplio operativo de repatriación de ciudadanos desde Oriente Medio. En total, 851 personas regresaron al país en cinco vuelos organizados por las aerolíneas Air Astana y FlyDubai, según informó el Comité de Aviación Civil del Ministerio de Transporte.

Paralelamente, 34 empleados kazajos de la empresa Zar Kuh fueron evacuados desde Irán, cruzando hacia Armenia por el puesto fronterizo de Agarak gracias a la coordinación de la Embajada de Kazajistán en ese país. Está previsto que este grupo llegue a Almaty el 5 de marzo, tras un vuelo desde Ereván con escala en Moscú.

Las autoridades kazajas han programado varios vuelos adicionales para este mismo día. Air Astana operará conexiones combinadas entre Yeda, Aktau, Atyrau y Almaty, mientras que SCAT Airlines cubrirá la ruta Mascate–Almaty con dos vuelos. Por su parte, Air Arabia y FlyDubai también reforzarán sus servicios desde Sharjah y Dubái, con destino tanto a Almaty como a Astaná.

Desde el 3 de marzo, 12 vuelos con más de 2.100 pasajeros ya han retornado al país. Con las operaciones previstas hasta el final del día, el número total de repatriados desde Oriente Medio ascenderá a unos 4.000 ciudadanos kazajos.