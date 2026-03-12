Kazajistán impulsa la energía nuclear como pilar estratégico en la cumbre internacional de París

La energía nuclear volvió a situarse en el centro del debate energético internacional durante la segunda Cumbre de Energía Nuclear celebrada en París el 10 de marzo, donde Kazajistán reafirmó su compromiso con el desarrollo de una industria nuclear segura y sostenible.

La delegación kazaja estuvo encabezada por el presidente del Mazhilis (Parlamento), Yerlan Koshanov, quien presentó la estrategia nacional para impulsar el sector nuclear del país. Entre los aviones destaca la construcción de una central nuclear mediante un consorcio internacional, proyecto que recibió respaldo ciudadano tras el referéndum celebrado en 2024.

Durante su intervención, Koshanov recordó el papel histórico de Kazajistán en la promoción de la seguridad nuclear mundial. En este sentido, subrayó decisiones clave como el cierre del antiguo polígono de pruebas nucleares de Semipalatinsk y la renuncia voluntaria al arsenal nuclear heredado tras la desintegración de la Unión Soviética.

La cumbre también contó con la participación del presidente francés, Emmanuel Macron, quien defendió la energía nuclear como un motor de progreso tecnológico y competitividad económica. Macron destacó además a Kazajistán como uno de los proveedores más confiables de uranio a nivel internacional.

Por su parte, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidieron en señalar el papel cada vez más relevante de la energía nuclear para cubrir la creciente demanda energética mundial y avanzar hacia sistemas energéticos con menores emisiones de carbono.

Koshanov también puso en valor el desarrollo del clúster nuclear nacional de Kazajistán, que integra industria, ciencia y formación académica. Asimismo, resaltó la cooperación del país con la OIEA en ámbitos como las tecnologías de reactores, los radiofármacos y la investigación en fusión nuclear, incluida su participación en el proyecto internacional ITER.

Actualmente, la energía nuclear genera cerca del 10% de la electricidad mundial y es considerada por muchos países como una de las soluciones clave para responder a las crecientes necesidades energéticas sin aumentar las emisiones contaminantes.