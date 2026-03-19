Almaty se rinde al legado de la estepa con un festival que revive el arte nómada

Almaty se transformó en un gran taller vivo donde el pasado y el presente dialogaron a través de la artesanía. El festival internacional Arte Nómada: Imagen Global de la Cultura de la Estepa reunió a creadores de distintas regiones de Kazajstán en un encuentro que puso en valor las raíces nómadas del país.

En el marco de la década de Nauryznama, el evento ofreció una experiencia inmersiva en oficios transmitidos de generación en generación. Exposiciones, demostraciones en directo y sesiones formativas permitieron al público adentrarse en técnicas que siguen definiendo la identidad cultural de la estepa.

Saberes heredados

Entre los espacios más concurridos destacaron aquellos donde los visitantes pudieron observar de cerca el trabajo artesanal: desde el hilado de lana hasta el bordado o la elaboración de textiles tradicionales. También despertaron curiosidad propuestas menos habituales, como el fumage, una técnica artística que emplea el humo para dibujar formas y figuras.

La artesana Roza Uysinbayeva, llegada desde Kyzylorda, compartió los secretos del tejido de alfombras kazajas. Explicó que las piezas pueden ser de pelo o lisas y que su elaboración exige tiempo, precisión y grandes cantidades de material. Una alfombra de gran formato, detalló, puede requerir hasta dos meses de trabajo y decenas de kilos de hilo.

El alma del fieltro

El fieltro se consolidó como uno de los grandes protagonistas del festival, no solo por su valor estético, sino por su profunda conexión con la vida nómada. Artesanos de Taraz mostraron tanto el proceso en seco —realizado con aguja— como el método húmedo, que combina agua, jabón y pigmentos naturales en un trabajo colectivo.

Raushan Imanali, otra de las participantes, explicó cómo se elaboran ornamentos tradicionales a partir de capas de lana teñidas con ingredientes naturales como especias o cáscaras vegetales. El proceso culmina con la fijación manual de los diseños, una técnica que apenas ha cambiado con el paso del tiempo.

Más allá de su función decorativa, el fieltro ha sido históricamente un material esencial para las comunidades nómadas, utilizado en viviendas, vestimenta y objetos cotidianos.

Proyección global

Impulsado por el Museo Nacional de Kazajstán, junto a instituciones locales y asociaciones de diseño étnico, el festival también funcionó como plataforma de intercambio cultural. El programa incluyó encuentros académicos, pasarelas de moda inspiradas en la tradición y una feria con participación internacional.

Varias ciudades reconocidas por la UNESCO como referentes de la artesanía presentaron sus especialidades: Taraz con el fieltro, Turkistán con la cerámica y Almaty con la joyería.

La iniciativa busca no solo preservar estos saberes, sino adaptarlos a los nuevos tiempos y proyectarlos más allá de las fronteras del país, posicionando la cultura nómada kazaja en el mapa global.