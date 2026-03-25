Ricky Martin aterriza en Kazajistán: primer concierto histórico en Almaty

El ícono del pop actuará el 18 de julio en el Estadio Spartak con sus grandes éxitos, en un año clave para los espectáculos internacionales en el país

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Ricky Martin PD.
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El cantante puertorriqueño Ricky Martin ofrecerá su primer concierto en Kazajistán el próximo 18 de julio, en el Estadio Spartak de Almaty, como parte de su actual gira internacional.

La esperada presentación marcará un hito en la agenda cultural del país, que en 2026 refuerza su apuesta por atraer grandes figuras de la música global.

Las entradas estarán disponibles en preventa a partir del 19 de marzo a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 21 de marzo.

De acuerdo con los organizadores, el espectáculo incluirá un recorrido por los mayores éxitos del artista, como “Livin’ la Vida Loca”, “María”, “She Bangs” y “Nobody Wants to Be Lonely”, temas que han consolidado su popularidad a nivel mundial.

El concierto de Ricky Martin se integra en una ambiciosa programación de eventos internacionales prevista para este año en Kazajistán. Entre ellos destacan las actuaciones del Cirque du Soleil en Almaty y Astaná durante junio, así como el concierto de Enrique Iglesias programado para septiembre.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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