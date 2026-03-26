Nauryz: el renacer de una tradición silenciada durante décadas en Kazajistán

La llegada de la primavera no siempre pudo celebrarse en Kazajistán. Durante más de sesenta años, el Nauryz —una de las festividades más antiguas del mundo túrquico— permaneció relegado al ámbito privado tras ser vetado por el poder soviético en 1926, en su intento por erradicar las tradiciones culturales y religiosas.

Pese a la prohibición, la costumbre sobrevivió en la intimidad de muchos hogares. No fue hasta finales de los años 80, en plena perestroika, cuando comenzó a abrirse paso un movimiento que reclamaba la recuperación de las raíces culturales. Intelectuales, escritores y etnógrafos impulsaron el debate que terminaría devolviendo el Nauryz al espacio público.

El punto de inflexión llegó en 1988. Ese año, Almaty acogió la primera celebración oficial moderna, aunque limitada a zonas concretas y bajo supervisión de las autoridades. La iniciativa fue liderada por figuras del ámbito cultural y respaldada por algunos sectores políticos que comprendieron el valor simbólico de la festividad.

El evento se organizó en el entonces Parque Gorky, donde se recreó el ambiente de la tradición nómada con yurtas, juegos populares y escenarios para la música y la poesía. Voluntarios y estudiantes participaron activamente en los preparativos, mientras miles de asistentes acudieron atraídos por una celebración que muchos solo conocían por relatos familiares.

La jornada incluyó rituales, gastronomía típica como el nauryz kozhe y representaciones teatrales que evocaban mitos y costumbres ancestrales. Una procesión simbólica recorrió la ciudad, marcando el triunfo de la primavera sobre el invierno y despertando una emoción colectiva que muchos recuerdan como histórica.

El impacto de aquel primer festejo fue inmediato. En 1989, otras regiones comenzaron a replicar la experiencia, aunque aún con restricciones. Dos años después, en 1991, el 22 de marzo fue reconocido oficialmente como el Día de Nauryz.

Con la independencia de Kazajistán, la celebración adquirió una nueva dimensión. Se integró plenamente en el calendario nacional, se amplió su duración y se convirtió en un elemento clave de identidad cultural. Hoy se celebra durante varios días con festivales, conciertos y actividades tradicionales en todo el país.

El reconocimiento internacional llegó en 2010, cuando Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como Día Internacional de Nauryz. Más recientemente, el gobierno kazajo ha impulsado una programación más extensa, incorporando nuevas jornadas temáticas dentro del llamado Nauryznama.

Actualmente, Nauryz no solo marca el inicio de un nuevo ciclo, sino que representa la recuperación de la memoria histórica y la reafirmación cultural de Kazajistán ante el mundo