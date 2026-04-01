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Danat Mussayev, embajador de Kazajistán en España, a Alfonso Rojo: «Somos pragmáticos y miramos a largo plazo»

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Danat Mussayev es un hombre que transmite calma, serenidad, dos virtudes tremendamente necesarias en este tiempo que vivimos.

Llegó hace tres años a Madrid para ser embajador de Kazajistán, un país clave en Asia, en España. Si algo ha demostrado en este tiempo es que conoce a la perfección la política española y a los españoles.

En su país acaban de vivir un cambio definitivo, el pasado 15 de marzo celebraron un referéndum constitucional que es un hito histórico después de una misma carta magna de más de tres décadas. Ahora están inmersos en una auténtica renovación de las estructuras del estado, caminando hacia un país tremendamente estable y moderno.

En el espacio de Periodista Digital en Tiempo de Hablar, Mussayev charla largo y tendido para explicar todas estas novedades con Alfonso Rojo, un hombre que conoce bien cómo funcionan muchos países a lo largo y ancho del Mundo.

Sobre su posición en la guerra que se libra estos días en Oriente Medio, se explica: «No tiene un impacto muy directo, pero está influyendo en toda la economía global y por supuesto nosotros lo sentimos. Irán es nuestro vecino en el Mar Caspio y no está lejos de nosotros, nos preocupa la situación».

«Como país somos muy pragmáticos y siempre miramos a largo plazo, por eso pensamos en la estabilidad, también en algo como en precios del petróleo, mucho mejor que ahora precios muy altos y a futuro incertidumbre».

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