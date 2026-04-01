Kazajistán lanza una plataforma digital para impulsar sus exportaciones en los mercados internacionales

Kazajstán ha dado un nuevo paso en la promoción de sus productos en el extranjero con el lanzamiento de una plataforma digital dirigida a compradores internacionales.

Se trata de la “Vitrina de Exportadores”, una herramienta online que reúne en un solo espacio la oferta de empresas kazajas interesadas en exportar.

La plataforma, desarrollada por la Agencia de Crédito a la Exportación de Kazajstán – integrada en el holding estatal “Baiterek” –, funciona como un catálogo digital de productos “Made in Kazakhstan”.

Su objetivo es facilitar el acceso de compradores extranjeros a proveedores fiables del país.

El portal ya está disponible.

A diferencia de los directorios tradicionales, la “Vitrina de Exportadores” permite buscar productos de forma sencilla mediante palabras clave y comparar distintas ofertas dentro de una misma categoría.

Cada producto incluye información clara sobre sus características técnicas y aplicaciones, así como acceso directo al perfil del fabricante.

Uno de los elementos clave del proyecto es la verificación previa de las empresas participantes.

Solo los productores que han pasado los controles de la Agencia aparecen en la plataforma, lo que reduce riesgos y aumenta la confianza para los socios internacionales.

La oferta está organizada en cinco grandes sectores económicos: industria ligera, alimentaria y química, agroindustria, metalurgia, así como ingeniería y construcción. Esta estructura permite a los usuarios orientarse rápidamente y encontrar lo que buscan de forma eficiente.

Desde la Agencia subrayan que la iniciativa pretende actuar como un “puente digital” entre las empresas kazajas y los mercados globales.

Además, forma parte de una estrategia más amplia del holding “Baiterek” para diversificar la economía, apoyar las exportaciones no vinculadas a materias primas y avanzar en la digitalización del comercio exterior.

Con este lanzamiento, Kazajstán busca reforzar la presencia internacional de sus productos y facilitar nuevas oportunidades de negocio con socios extranjeros.