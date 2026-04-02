Kazajistán y Arabia Saudí impulsan una nueva etapa de cooperación estratégica

Las relaciones entre Kazajistán y Arabia Saudí atraviesan un momento de renovado dinamismo, marcado por una clara voluntad política de ambas partes de profundizar su asociación estratégica y ampliar los ámbitos de cooperación bilateral.

En este contexto, el Embajador de Arabia Saudí, Faisal Al-Qahtani, reafirmó el firme compromiso de su país con el fortalecimiento de los vínculos con Kazajistán, subrayando el alto nivel de confianza política existente entre ambos Estados.

Uno de los elementos clave de esta nueva etapa es la reciente firma de acuerdos sobre la promoción y protección recíproca de inversiones, así como la creación de un Consejo de Coordinación Intergubernamental. Estos mecanismos están llamados a facilitar un crecimiento sostenido de las relaciones económicas, comerciales y de inversión, abriendo nuevas oportunidades para empresas y proyectos conjuntos.

Además del componente económico, el diálogo bilateral también refleja una creciente convergencia en cuestiones internacionales. En este sentido, el diplomático saudí transmitió el agradecimiento del liderazgo de su país por el apoyo constante mostrado por el Presidente de Kazajistán, Kasym-Jomart Tokayev, ante la compleja situación en Oriente Medio.

Particular atención se prestó a la iniciativa de Kazajistán de ofrecer la histórica ciudad de Turkestán como posible plataforma para futuras negociaciones de paz. Esta propuesta refuerza el papel del país como actor constructivo en la promoción del diálogo y la estabilidad regional, en línea con su tradicional política exterior multivectorial.

Por su parte, el Presidente Tokayev reiteró la solidaridad de Kazajistán con Arabia Saudí y con el conjunto de los países del Golfo, destacando la disposición de Astaná a seguir contribuyendo a los esfuerzos internacionales orientados a garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

El encuentro concluyó con un intercambio de mensajes de alto nivel: el Presidente kazajo trasladó sus saludos al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, así como al Príncipe Heredero y Primer Ministro Mohammed bin Salman, reafirmando el carácter amistoso y estratégico de las relaciones entre ambos países.

En conjunto, este diálogo confirma la tendencia hacia una mayor coordinación política y económica entre Kazajistán y Arabia Saudí, consolidando una asociación que adquiere una relevancia creciente tanto en el plano regional como internacional.