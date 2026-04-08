Kazajistán celebra histórico alto el fuego total en Oriente Medio tras mediación clave de Pakistán

El presidente de Kazajistán, Kasym-Jomart Tokayev, ha expresado su satisfacción por el acuerdo de alto el fuego total y el cese de hostilidades en Oriente Medio, un pacto alcanzado gracias a la mediación del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas paquistaníes, el mariscal de campo Asim Munir.

Tokayev subrayó que este avance ha sido posible por la voluntad política y la capacidad de diálogo de los actores implicados, destacando especialmente el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como del liderazgo supremo de Irán y del conjunto de países involucrados en el conflicto.

El mandatario kazajo manifestó su esperanza de que este acuerdo marque el inicio de una etapa de estabilidad sostenida en la región, con efectos positivos en el comercio internacional y en el bienestar económico global.