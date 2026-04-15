Kazajstán vive un giro bursátil sin precedentes: los pequeños inversores toman el control

Los pequeños inversores han pasado en pocos años de ser actores secundarios a marcar el pulso de la Bolsa de Kazajstán, en un cambio que está reordenando por completo el mercado financiero del país. Según el análisis del Centro Financiero Internacional de Astana, esta ola de participación está cambiando tanto la forma de negociar como la manera en que se canaliza el ahorro de los hogares.

El informe recoge que, en 2024, los minoristas concentraron el 62,1% del volumen de negociación de acciones en KASE, y que en los nueve primeros meses de 2025 aún mantenían el 55,2% del mercado. También subraya que la actividad se ha disparado: 3,6 millones de operaciones en 2024 y 4,5 millones solo entre enero y septiembre de 2025.

Digitalización y expansión

La gran palanca de este salto ha sido la digitalización. La apertura remota de cuentas, el uso masivo de teléfonos inteligentes y la infraestructura electrónica del país han reducido las barreras de entrada hasta niveles muy bajos, hasta el punto de que más del 90% de las cuentas minoristas recientes se han abierto en los últimos años.

Ese acceso más fácil ha ensanchado el mercado, pero no ha resuelto todos sus desequilibrios. El propio informe advierte de que gran parte del ahorro de los hogares sigue concentrado en depósitos, inmuebles y divisas, lo que muestra que el auge bursátil todavía no se ha traducido en una asignación de capital plenamente madura.

Un mercado más reactivo

La otra cara de esta expansión es la fragilidad. El AIFC alerta de que la participación minorista suele dispararse con las OPV o cuando la bolsa sube, pero luego se enfría con rapidez, lo que revela que el interés todavía no siempre se convierte en un hábito de inversión sostenido.

Comparado con mercados más desarrollados, donde la inversión individual está más asentada, Kazajstán sigue partiendo de una base modesta en términos de profundidad bursátil. Por eso, el informe considera que el país ha ganado inclusión, pero también una mayor sensibilidad a los cambios de humor del mercado.

Brecha de género y nuevos productos

El estudio también detecta una brecha de género persistente: los hombres concentran alrededor de dos tercios del capital invertido, mientras que las mujeres representan aproximadamente un tercio. A juicio del AIFC, ampliar la participación de grupos menos representados ayudaría a construir una base inversora más equilibrada.

Además, los pequeños inversores están dejando de centrarse solo en acciones y se están acercando a instrumentos de mayor rendimiento, como los bonos corporativos. En ese segmento, la presencia minorista ha pasado del 3,8% en 2021 al 23,1% en 2025, con especial apetito por bonos vinculados a entidades de microfinanzas por sus tipos más elevados.

El reto pendiente

El mensaje de fondo es claro: el problema ya no es el acceso, sino la permanencia. Kazajstán ha abierto la puerta al mercado para millones de personas, pero ahora debe lograr que esa participación sea informada, estable y resistente a los vaivenes del ciclo bursátil.