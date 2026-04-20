Del Aral a las reformas: cómo Kazajstán está reinventando su política del agua

Durante décadas, el mar de Aral fue sinónimo de catástrofe ecológica, pero hoy Kazajstán intenta transformar ese legado en un punto de partida para una nueva política hídrica basada en sostenibilidad, tecnología y cooperación internacional.

Lo que antes era un ejemplo de mala gestión del agua se está convirtiendo gradualmente en un laboratorio de reformas que resulta cada vez más relevante también para Europa.

La desaparición del mar de Aral, provocada por la desviación masiva de los ríos Sir Daria y Amu Daria durante la época soviética, no solo destruyó un ecosistema entero, sino que también afectó profundamente a la economía, la salud pública y el clima de la región.

Este episodio dejó una lección clara: el agua no es solo un recurso natural, sino un factor estratégico que determina el desarrollo de los Estados.

Hoy Kazajstán se enfrenta a un desafío estructural de escasez de agua, ya que solo alrededor del 42% de sus recursos hídricos es efectivamente utilizable, mientras que más del 45% del agua proviene del exterior, lo que hace al país especialmente vulnerable a factores geopolíticos y climáticos.

Además, la agricultura consume más del 60% del agua disponible, lo que aumenta la presión sobre un sistema ya limitado, y según previsiones oficiales, para 2040 el país podría cubrir solo la mitad de su demanda hídrica si no se adoptan medidas decisivas.

En respuesta a estos desafíos, Kazajstán ha iniciado una serie de reformas profundas que marcan un cambio de paradigma en la gestión del agua.

En 2025 se adoptó un nuevo Código del Agua que introduce por primera vez el concepto de seguridad hídrica, estableciendo un enfoque integral que combina regulación, digitalización y eficiencia en el uso de los recursos. Este nuevo marco legal busca no solo controlar el consumo, sino también transformar la cultura del uso del agua a nivel nacional.

Paralelamente, el país está invirtiendo activamente en la modernización de infraestructuras hidráulicas, habiendo rehabilitado más de 260 presas y sistemas en 2024, lo que ha permitido reducir significativamente las pérdidas de agua en canales de riego, en algunos casos del 50% al 25%. Esta mejora demuestra que una parte importante del problema no radica en la escasez absoluta de agua, sino en la ineficiencia de su gestión.

Uno de los avances más visibles se observa en el sector agrícola, donde se están introduciendo tecnologías de riego más eficientes que ya han permitido ahorrar, solo en una región árida como Kyzylorda, hasta 200 millones de metros cúbicos de agua en un año. Parte de este volumen se está redirigiendo al mar de Aral del Norte, contribuyendo a su recuperación progresiva.

De hecho, la restauración parcial del mar de Aral del Norte se ha convertido en uno de los ejemplos más notables de éxito ambiental en la región. Gracias a proyectos como el dique de Kokaral, el volumen de agua ha alcanzado más de 24 mil millones de metros cúbicos, la superficie ha aumentado a más de 3.000 kilómetros cuadrados y la actividad pesquera ha crecido más de diez veces desde principios de los años 2000, devolviendo vida económica a comunidades que durante años estuvieron al borde de la desaparición.

Al mismo tiempo, Kazajstán está reforzando la cooperación regional, consciente de que gran parte de sus recursos hídricos son transfronterizos. El país impulsa mecanismos de coordinación con sus vecinos en Asia Central para la gestión conjunta de ríos y embalses, promoviendo un enfoque basado en el equilibrio de intereses y la sostenibilidad a largo plazo.

Para España y otros países europeos, la experiencia de Kazajstán ofrece una perspectiva especialmente relevante. En un contexto de sequías crecientes, presión sobre la agricultura y desafíos en la gestión de recursos compartidos, el caso kazajo demuestra que las soluciones pasan por combinar reformas estructurales, innovación tecnológica y cooperación internacional.

En definitiva, Kazajstán está pasando de ser un símbolo de crisis hídrica a convertirse en un actor que busca liderar nuevas formas de gestión del agua. El mar de Aral, que durante décadas representó el fracaso, empieza lentamente a convertirse en un símbolo de recuperación, mostrando que incluso los errores más graves pueden corregirse con voluntad política y visión estratégica.