Transición verde de Kazajstán: de economía de recursos a liderazgo climático

¿Puede un país cuya economía durante décadas se ha basado en el petróleo, el gas y el carbón convertirse en uno de los líderes de la agenda climática? Kazajstán intenta hoy demostrar que este escenario no solo es posible, sino inevitable.

La transformación energética global ya no deja margen para la espera. El mundo avanza rápidamente hacia modelos bajos en carbono y, para Kazajstán, no se trata de una cuestión de imagen, sino de supervivencia económica y posicionamiento estratégico. Por ello, la transición verde ha pasado de ser una dirección complementaria a convertirse en un eje central de la política estatal.

Hace apenas unos años, la participación de las energías renovables en el sistema energético del país era simbólica. Sin embargo, para 2025 ya ha alcanzado aproximadamente el 7%, triplicándose en comparación con 2019. La capacidad instalada de generación “verde” ha superado los 3 GW, y su crecimiento continúa superando el ritmo de la energía tradicional. Estas cifras no son solo indicadores técnicos, sino señales claras de un cambio estructural en el modelo económico.

Al mismo tiempo, Kazajstán no renuncia a su base de recursos naturales. El petróleo y el gas siguen siendo pilares clave de la economía, mientras que el carbón mantiene un papel importante en el mix energético. Precisamente en esta combinación radica la singularidad del modelo kazajo: no se trata de reemplazar de forma abrupta el sistema existente, sino de transformarlo gradualmente, reduciendo su intensidad de carbono.

La voluntad política de avanzar en esta dirección está claramente definida. Kazajstán se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 17% para 2030 y a alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. Son objetivos ambiciosos para una economía intensiva en recursos, que exigen no solo inversiones significativas, sino también una profunda transformación industrial.

En este contexto, la transición verde adquiere un claro sentido económico. No se limita a la reducción de emisiones, sino que impulsa la creación de nuevas industrias, como la energía del hidrógeno, la metalurgia verde y la producción local de tecnologías renovables. Kazajstán comienza así a evolucionar de exportador de materias primas hacia proveedor de energía y soluciones del futuro.

El componente inversor también resulta clave. La agenda verde se ha convertido en uno de los principales factores de atracción de capital internacional. Proyectos en energía eólica y solar ya cuentan con la participación de importantes instituciones financieras y empresas internacionales, como Banco Mundial, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, empresas como Masdar, Eni, Total y Svevind, y esta tendencia se intensificará en un contexto de creciente demanda global de soluciones sostenibles.

No obstante, el camino hacia el liderazgo climático no está exento de desafíos. Kazajstán sigue siendo una economía con alta intensidad de carbono. La dependencia del carbón, la necesidad de modernizar las redes energéticas y las limitaciones tecnológicas representan obstáculos importantes. Además, el crecimiento paralelo de la producción de petróleo demuestra que la transición aún tiene un carácter híbrido.

Sin embargo, esta misma condición híbrida puede convertirse en una ventaja competitiva. Kazajstán ocupa una posición estratégica entre Europa y Asia, lo que le permite aspirar no solo a ser proveedor de recursos tradicionales, sino también futuro exportador de energía verde e hidrógeno. En un contexto donde Europa busca diversificar sus fuentes energéticas y Asia incrementa su demanda, esta posición adquiere una relevancia especial.

Precisamente estos temas – cómo garantizar un crecimiento sostenible, reducir la dependencia del carbono y redefinir el papel del país en la economía global – serán abordados en la Cumbre Regional de Ecología, que se celebrará en la capital de Kazajstán Astaná del 22 al 24 de abril de 2026. Se espera que este evento reúna a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y expertos para debatir soluciones prácticas en materia de transición verde.

En definitiva, la transformación energética de Kazajstán no es un rechazo del pasado, sino una reinterpretación del futuro. Es un intento de integrarse en la nueva economía global sin perder sus ventajas estructurales.

Si esta dinámica se mantiene, Kazajstán tiene el potencial de superar su papel tradicional como proveedor de recursos y consolidarse como uno de los centros de la transformación climática en Eurasia. Y entonces la pregunta dejará de ser si puede convertirse en un líder climático, para pasar a ser cuándo lo logrará.