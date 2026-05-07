Kazajstán: El jefe de Estado presidió la segunda reunión del Consejo para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial

En su discurso, el Jefe de Estado señaló que el mundo ha entrado en una etapa cualitativamente nueva de transformación tecnológica. Afirmó que los cambios actuales son incomparables con las revoluciones industriales de los siglos XIX y XX en cuanto a velocidad y profundidad, difuminando los límites entre la realidad física y el espacio digital.

«La inteligencia artificial se está convirtiendo en el núcleo de la nueva economía global, y el big data es un recurso fundamental. En este sentido, Kazajstán considera el desarrollo de la inteligencia artificial como una dirección estratégica clave. Nuestro objetivo es transformar Kazajstán en un Estado digital moderno. Hemos creado la infraestructura institucional necesaria y ahora debemos garantizar la implementación generalizada de la inteligencia artificial en todos los sectores de la economía. Para ello, nos guiaremos por el principio de «prudencia tecnológica», manteniendo un firme compromiso con los intereses nacionales», declaró el Presidente.

«El concepto de “economía digital” aún no cuenta con una definición definitiva, y la metodología actual es fragmentada. Cuando se nos informa que se ha alcanzado el objetivo de crecimiento del PIB del 5%, debemos distinguir claramente en qué medida este logro se debe al sector real de la economía y en qué medida fue resultado de la innovación. La falta de logros significativos queda enmascarada por indicadores generales, lo que crea una ilusión de eficiencia e impide una evaluación objetiva de la contribución real de la digitalización y la inteligencia artificial al crecimiento económico. El gobierno, junto con la Agencia de Planificación Estratégica y Reformas, debería presentar propuestas para evaluar el impacto de la economía digital en el PIB», instruyó el Jefe de Estado.

El presidente afirmó que los datos más recientes de los principales laboratorios mundiales indican una brecha cada vez mayor entre las economías desarrolladas y las economías en desarrollo.

La inteligencia artificial está propiciando la concentración de capital y tecnología en manos de los líderes mundiales, creando una brecha tecnológica que no podrá superarse sin una intervención regulatoria oportuna y decisiva. Esta es una señal para Kazajstán. Es fundamental analizar a fondo la situación actual para comprender claramente nuestras capacidades en el desarrollo de soluciones inteligentes reales. Los expertos coinciden en que Kazajstán se enfrenta a la clásica trampa de los países de ingresos medios, donde las fuentes tradicionales de crecimiento, como los recursos y la mano de obra barata, están a punto de agotarse, mientras que las nuevas aún no se han desarrollado ni puesto en marcha por completo. Para evitar el estancamiento económico, es necesario garantizar la transición a una economía digital mediante el desarrollo de plataformas a gran escala. Sin un sistema unificado de datos gubernamentales, la inteligencia artificial seguirá siendo ineficaz. Por lo tanto, es necesario transformar los servicios gubernamentales en un sistema operativo invisible pero altamente eficiente que elimine los requisitos burocráticos excesivos. En el sistema tradicional, el proceso desde la recepción de una solicitud hasta la toma de una decisión al respecto tarda varios días e incluso semanas. Lo ideal sería que este ciclo se redujera a unos pocos segundos, lo que garantizaría una aceleración explosiva de la rotación de capitales a escala nacional, afirmó Kassym-Jomart Tokayev.

«Kazajstán también ha logrado resultados positivos: la proporción de pagos sin efectivo en el país ha superado el 80%, y nuestras empresas fintech representadas hoy aquí están demostrando capacidades impresionantes. El uso generalizado del tenge digital supone un cambio radical, ya que garantiza la transparencia de los gastos presupuestarios específicos y reduce los costes de transacción. Esto aumentará el atractivo del país para el capital global y creará las condiciones para que Kazajstán se convierta en un centro financiero y de inversión líder. En 2025, se creará un marco jurídico nacional que regule los activos financieros digitales y las criptomonedas. Esto abre oportunidades para la tokenización de bienes inmuebles, oro, participaciones en grandes empresas industriales y otros activos reales. El gobierno y el Banco Nacional deben alinear sus estrategias de desarrollo de activos digitales para transformar Kazajstán en un centro criptográfico. Esta es una tarea de excepcional importancia, y el tiempo apremia», declaró el Jefe de Estado.

«Por ejemplo, los trámites burocráticos y las interminables aprobaciones reducen la eficiencia en el uso de los fondos hasta en un 30 %. Las auditorías se realizan al final del período fiscal, una vez que los fondos presupuestarios ya se han gastado. Un enfoque basado en plataformas, potenciado por la inteligencia artificial, permitirá cambios positivos. En particular, el monitoreo predictivo continuo permitirá la detección temprana de desviaciones o transacciones sospechosas. Al mismo tiempo, debemos comprender claramente que depender exclusivamente de los recursos públicos es un error estratégico. El objetivo es crear un entorno institucional en el que el capital privado considere las soluciones de plataforma como la herramienta principal para garantizar su competitividad. El gobierno debe formular propuestas específicas para estimular la actividad empresarial», declaró Kassym-Jomart Tokayev.

El jefe de Estado recordó que los indicadores medibles y claros son esenciales para la digitalización efectiva de la economía.

«No se puede gestionar eficazmente algo que no se puede medir ni visualizar. Por lo tanto, el gobierno debería implementar de una vez por todas un sistema para el seguimiento del desempeño básico de la industria en todas las agencias gubernamentales. La inercia y las demoras son inaceptables. Necesitamos comprender a fondo los resultados reales de la digitalización y los proyectos gubernamentales. Como parte de la estrategia de Kazajistán Digital, el gobierno ha seleccionado los llamados «proyectos rompehielos». Cada uno de ellos debe someterse a una evaluación exhaustiva de su impacto económico directo. En general, se requiere una clara rendición de cuentas personal por los resultados en todos los ámbitos. La elección es sencilla: o creamos una economía digital eficaz o nos quedamos al margen del progreso. Como dice el refrán, «ser o no ser»», señaló el Presidente.

Kassym-Jomart Tokayev cree que el crecimiento demográfico por sí solo no garantiza la competitividad a menos que esté respaldado por capital intelectual y una mayor productividad laboral.

«La inauguración este año de la primera Universidad de Inteligencia Artificial en Asia Central representará un hito significativo en la implementación práctica de las decisiones adoptadas en las reuniones del Consejo. Se está fortaleciendo la ciencia fundamental y aplicada en colaboración con universidades internacionales de renombre. Se está conformando un conjunto de proyectos que deben expandirse lo más rápidamente posible. El gobierno debe crear con celeridad una cadena integral que conecte la ciencia con el mercado. Debemos implementar mecanismos para la rápida comercialización de los avances aplicados y crear un ecosistema de emprendimiento sólido con incentivos fiscales y herramientas de coinversión para proyectos prometedores. Sin este poderoso impulso, nuestro potencial científico permanecerá exclusivamente dentro de la comunidad académica», declaró el Jefe de Estado.

En el mundo actual, el control sobre la capacidad de procesamiento, los datos y los canales de comunicación determina el nivel de independencia de los estados. Para Kazajstán, desarrollar una infraestructura propia capaz de respaldar el desarrollo de la inteligencia artificial y los servicios en la nube es crucial. Por lo tanto, la creación del «Valle de los Centros de Datos» es un proyecto prioritario para nosotros. Este clúster a gran escala se convertirá en un nuevo motor de nuestro crecimiento económico, proporcionando acceso a recursos informáticos para la empresa y la ciencia. Una infraestructura digital confiable debe convertirse en un activo estratégico para nuestro país. El gobierno debe desarrollar de manera integral los parámetros clave del proyecto «Valle de los Centros de Datos» de acuerdo con los estándares internacionales y los requisitos de los principales actores. Y, aún más importante, este plan crucial debe implementarse teniendo en cuenta las necesidades reales de nuestro país y las tendencias modernas de vanguardia. Los centros de datos no son exhibiciones digitales de moda», enfatizó Kassym-Jomart Tokayev.

El jefe de Estado hizo hincapié en que cualquier infraestructura será vulnerable sin una ciberseguridad fundamental.

Es fundamental integrar los estándares de ciberseguridad directamente en la arquitectura de todas las soluciones tecnológicas nacionales. La protección de datos personales está consagrada en la Constitución. Este trabajo debe fundamentarse en el principio triple de confidencialidad, integridad y accesibilidad. Por lo tanto, la seguridad de los servicios digitales estatales es un requisito clave. El gobierno debe actuar como un arquitecto confiable de este sistema, garantizando un equilibrio entre la apertura, la integración global y la protección de los intereses nacionales. Quisiera señalar que los problemas de seguridad digital se han extendido más allá de los límites habituales del espacio virtual. Los acontecimientos en Oriente Medio han demostrado claramente la fragilidad del orden mundial moderno. Ante la vulnerabilidad de la infraestructura digital de las principales economías mundiales, las empresas internacionales necesitan urgentemente seguridad. Si aspiramos a transformar Kazajstán en un centro digital, debemos estar preparados para proporcionar a la comunidad tecnológica internacional lo que actualmente escasea: estabilidad institucional, previsibilidad jurisdiccional y una infraestructura digital confiable», enfatizó el Presidente.

Para posicionar al país como el centro regional más conveniente, se están simplificando y digitalizando por completo los procedimientos de inmigración. Una de las herramientas clave es la reciente introducción de la Visa Dorada, que otorga residencia a largo plazo, así como un paquete integral de beneficios, que incluye importantes exenciones fiscales y la eliminación de trámites administrativos excesivos. Los titulares de la Visa Dorada y sus familiares tendrán acceso sin restricciones a educación y atención médica de alta calidad, al mismo nivel que nuestros ciudadanos», señaló Kassym-Jomart Tokayev.

Los datos estructurados constituyen la base económica para el desarrollo de la inteligencia artificial, transformando el potencial de la tecnología en productividad real. En este contexto, el lenguaje es el elemento fundamental que cohesiona todo el sistema. La plena integración del idioma kazajo en los sistemas digitales modernos es necesaria para estructurar claramente los datos y lograr una innovación a gran escala. Sin datos comunes, su compatibilidad y legibilidad por máquina, ningún algoritmo, por complejo que sea, generará beneficios económicos reales. Una enorme cantidad de información valiosa permanece fuera de la circulación digital, atrapada en archivos en papel. Estamos desperdiciando tiempo y oportunidades. El gobierno debe transformar urgentemente todos los datos, tanto históricos como actuales, en conjuntos de datos de alta calidad aptos para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. A su vez, la Agencia de Planificación Estratégica y Reformas debería aprobar un estándar nacional de calidad de datos, garantizando su accesibilidad para la economía, la ciencia y las empresas. En definitiva, para una transición completa a un modelo de gobernanza centrado en los datos, el gobierno debe revisar todo el marco regulatorio y la arquitectura de los programas estatales. El indicador clave de rendimiento es la estandarización e integración de los datos en una red unificada de los denominados «lagos de datos». Si esta transición no se produce pronto, nuestras inversiones en infraestructura de innovación se desperdiciarán esencialmente, afirmó el Jefe de Estado.

En esencia, se está produciendo un cambio de paradigma fundamental, donde el uso de la inteligencia artificial en tiempo real se convierte en la principal fuente de crecimiento de la productividad. Esto requiere el desarrollo de un sistema holístico que integre datos, procesos y personas. Solo con esta base podremos pasar de las soluciones piloto a la implementación a gran escala de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida. En el contexto de la carrera tecnológica global, ningún país podrá aprovechar plenamente el potencial de la inteligencia artificial de forma aislada. El Consejo para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial es una plataforma eficaz para desarrollar enfoques coordinados y compartir las mejores prácticas, principalmente en la economía real y las plataformas digitales. En este sentido, creo que es esencial considerar la implementación de la inteligencia artificial en la industria en la próxima reunión del Consejo. Después de todo, la industria es la base para generar alto valor añadido y el principal campo de pruebas para las nuevas tecnologías. Propongo centrarnos en el complejo minero y metalúrgico, la energía, el sector agroindustrial y la logística, con énfasis en aumentar la productividad, reducir los costos y mejorar la eficiencia de la gestión. Mediante el desarrollo de datos industriales, la implementación de gemelos digitales y la garantía de una automatización generalizada de los procesos, podremos pasar de los debates a la implementación práctica de nuestros objetivos estratégicos, señaló el Presidente de Kazajstán.

En la reunión del Consejo también intervinieron el Viceprimer Ministro y Ministro de Inteligencia Artificial, Zhaslan Madiyev ; el Presidente del Banco Nacional , Timur Suleimenov; el Director Ejecutivo de Sinovation Ventures y 01.ai, Lee Kai-fu ; el Director Ejecutivo de Cambrian Futures, Olaf J. Groth ; el Presidente del Consejo de Administración de JSC Samruk-Kazyna, Nurlan Zhakupov ; el Profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología Khalifa , Merouane Debbah ; el ganador del Premio Turing, John Hopcroft ; la Presidenta del Consejo Ejecutivo de la iniciativa IA para el Bien de la ONU, Ebtesam Al Mazrouei ; y el Director Ejecutivo de Oxford Insights, Richard Stirling.