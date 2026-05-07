El jefe de Estado visitó la exposición GITEX AI Central Asia & Caucasus

El presidente Kassym-Jomart Tokayev visitó la exposición internacional de tecnología GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, que forma parte del ecosistema global GITEX, una de las plataformas más grandes del mundo para la tecnología digital y la innovación.

Durante la visita, el Jefe de Estado conoció las capacidades del superordenador Al-Farabium, que ya se ha utilizado para implementar decenas de proyectos, incluyendo un asistente de IA en el centro de atención al cliente de Kazakhtelecom JSC para procesar automáticamente las consultas de los clientes sin intervención de un operador. Esta solución digital determina si una llamada es legítima o fraudulenta, la redirige al centro de atención telefónica antifraude y ayuda a identificar las fuentes para denunciarlas a las fuerzas del orden, brindando así una amplia protección a los ciudadanos.

El Presidente también fue informado sobre proyectos en el sistema bancario destinados a crear un ecosistema de activos digitales regulado, transparente y escalable, desarrollar infraestructura (un centro criptográfico) y brindar una gama completa de servicios para particulares y empresas. Como parte del desarrollo del mercado de activos digitales, se prevé la emisión de instrumentos financieros en forma de tokens en la Bolsa de Valores de Kazajstán (KASE).

Kassym-Jomart Tokayev conoció los sistemas de información KEDEN y SmartCargo, así como proyectos digitales en el ámbito del transporte y la logística. En particular, la plataforma digital unificada KEDEN está diseñada para optimizar y mejorar los procesos de control aduanero.

SmartCargo es una plataforma digital única para servicios logísticos, que integra servicios de aduanas, transporte, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, la industria farmacéutica y la regulación comercial. El Geoportal Nacional de Carreteras (KazMaps) es un mapa digital unificado de las carreteras de Kazajstán para el monitoreo y la gestión de infraestructuras.

El Jefe de Estado también recorrió el ecosistema de TI de Almaty y las soluciones digitales que se están implementando en educación y formación, seguridad infantil, orden público, tráfico y otras áreas. Además, el Presidente conoció el primer museo de ciencia infantil de Asia Central.

Más de 600 empresas internacionales participan en GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, entre ellas líderes tecnológicos mundiales como Cisco, Cloudflare, Google Cloud, Huawei, Dell, H3C Technologies, Lenovo, Trend Micro, Hikvision, HP, Noventiq, Redington, Salesforce, Vertiv y otras.