Kazajistán impulsa una visión pragmática y moderna de la Organización de Estados Túrquicos

La cumbre informal de la Organización de Estados Túrquicos (OET), celebrada el 15 de mayo en Turkistán con la participación del presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, volvió a confirmar el creciente papel del espacio túrquico como plataforma de cooperación económica, tecnológica y cultural en Eurasia.

Durante la reunión, el mandatario kazajo subrayó que la OET no debe interpretarse como un bloque geopolítico o una alianza militar, sino como un mecanismo de integración pragmática orientado al fortalecimiento de los vínculos comerciales, digitales, tecnológicos y humanitarios entre países hermanos. Actualmente forman parte de la organización Kazajistán, Turquía, Azerbaiyán, Kirguistán y Uzbekistán, mientras que Hungría, Turkmenistán y la República Turca del Norte de Chipre participan en distintos formatos de observación.

Kazajistán se ha consolidado como uno de los principales impulsores del desarrollo institucional de la OET, promoviendo iniciativas dirigidas a reforzar la conectividad euroasiática, la cooperación económica y la modernización tecnológica. Entre los documentos estratégicos más relevantes destaca la visión “Perspectivas del Mundo Túrquico – 2040”, orientada a crear un espacio integrado de cooperación económica, logística y digital.

Uno de los ejes centrales promovidos por Astana es la iniciativa “Altái: cuna de la civilización túrquica”, propuesta por el presidente Tokayev durante la cumbre de la OET en Budapest en 2025. El proyecto busca consolidar el Altái como símbolo histórico y cultural común del mundo túrquico, uniendo a los países de la organización en torno a un patrimonio compartido y reforzando los vínculos humanitarios y culturales entre los pueblos de Eurasia.

En paralelo, Kazajistán insiste en que la cooperación dentro de la OET debe centrarse en áreas prácticas y orientadas al desarrollo: transporte, comercio, innovación, digitalización, inteligencia artificial, educación y transición tecnológica. Según expertos regionales, Astana considera que la integración túrquica puede convertirse en uno de los motores del crecimiento económico euroasiático y en un instrumento para aumentar la competitividad de la región en un contexto global marcado por la transformación tecnológica y la fragmentación geoeconómica.

La posición kazaja también refleja una visión equilibrada de la política exterior. Astana apuesta por una cooperación abierta y flexible dentro de la OET, evitando interpretaciones confrontacionales o militarizadas de la organización. De acuerdo con analistas, este enfoque responde a la estrategia multivectorial tradicional de Kazajistán, basada en el equilibrio entre diferentes centros de poder y en la promoción de una Eurasia conectada, estable y económicamente integrada.

En este contexto, la reciente cumbre de Turkistán demostró que la Organización de Estados Túrquicos evoluciona gradualmente hacia una plataforma de cooperación económica y tecnológica adaptada a las nuevas dinámicas globales. Para Kazajistán, el futuro del espacio túrquico está vinculado no solo a la identidad cultural común, sino también a la innovación, la digitalización y la creación de nuevos corredores económicos entre Europa y Asia.