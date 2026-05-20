Kazajistán reivindica el legado de la Horda de Oro como parte de la historia euroasiática

Astaná acoge los días 19 y 20 de mayo el simposio internacional “La Horda de Oro y la civilización de la Gran Estepa: historia, arqueología, cultura e identidad”, un foro de alto nivel organizado con el apoyo de la UNESCO y la participación del presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev.

El evento reúne a cerca de 350 investigadores y expertos procedentes de más de 20 países de Europa, Asia, América del Norte y Oriente Medio. Historiadores, arqueólogos, orientalistas y especialistas en patrimonio cultural analizan el papel histórico de la Horda de Oro en la formación del espacio euroasiático y en el desarrollo de las rutas políticas, comerciales y culturales de la Ruta de la Seda.

Durante su intervención, el presidente Tokayev subrayó que la Horda de Oro debe estudiarse desde una perspectiva científica moderna, libre de estereotipos históricos y enfoques simplificados. Según afirmó, el Ulus de Jochi desempeñó un papel decisivo en la configuración política y civilizatoria de Eurasia durante varios siglos y constituye una parte inseparable de la tradición histórica y estatal de Kazajistán. El mandatario destacó asimismo que “la percepción de la Horda de Oro en el mundo debe estar estrechamente vinculada a Kazajistán”.

Tokayev recordó que, por iniciativa presidencial, fue creado en Kazajistán el Instituto para el Estudio del Ulus de Jochi y que actualmente se desarrolla una nueva historia académica del país en siete volúmenes, uno de los cuales estará dedicado íntegramente al periodo de la Horda de Oro. El presidente señaló además la importancia de promover internacionalmente este patrimonio histórico y cultural mediante proyectos documentales, investigaciones conjuntas y plataformas digitales abiertas.

Para Kazajistán, el simposio representa no solo un acontecimiento académico, sino también una plataforma internacional para repensar el legado histórico de la Gran Estepa y fortalecer la cooperación científica global. Las autoridades kazajas consideran que la Horda de Oro fue uno de los principales espacios de integración euroasiática medieval, facilitando el intercambio entre civilizaciones sedentarias y nómadas.

El programa incluye una amplia exposición temática dedicada a la cultura de la Horda de Oro. Entre las piezas presentadas figuran manuscritos, mapas históricos, monedas, armas, artefactos arqueológicos y vestimentas tradicionales procedentes de museos y archivos nacionales e internacionales. Uno de los elementos centrales de la muestra es el manuscrito “Genealogía de los Janes”, junto con reconstrucciones digitales en 3D de antiguos centros urbanos y monumentos arquitectónicos vinculados a esta etapa histórica.

Durante las sesiones plenarias, expertos internacionales subrayaron la importancia de estudiar la Horda de Oro como un fenómeno complejo de interacción política, económica y cultural que influyó profundamente en la configuración del espacio euroasiático contemporáneo.

En el marco del simposio está prevista la adopción de la Declaración de Astaná sobre el legado de la Horda de Oro, así como recomendaciones destinadas a ampliar la cooperación científica internacional. Los organizadores también anunciaron que las ponencias y materiales académicos serán publicados en archivos digitales abiertos para investigadores y centros universitarios.

Kazajistán considera que iniciativas de este tipo contribuyen al fortalecimiento del diálogo cultural internacional y consolidan la imagen del país como uno de los principales centros para el estudio de la historia euroasiática y de la civilización de la Gran Estepa.