Kazajstán continúa avanzando en su agenda de modernización política e institucional

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Kassym-Jomart Tokayev PD.
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El Presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, firmó un paquete de leyes constitucionales destinadas a implementar las disposiciones de la nueva Constitución aprobada por referéndum nacional en marzo de 2026.

Entre las principales novedades destaca la Ley Constitucional sobre el Presidente de la República, que define con mayor precisión las competencias del Jefe del Estado e introduce la figura del Vicepresidente, encargado de representar al Presidente ante los órganos estatales y desempeñar funciones delegadas por éste.

Asimismo, se aprobó la Ley sobre el Kurultái de Kazajstán y el Estatuto de sus Diputados, que establece al Kurultái como el máximo órgano legislativo del país y refuerza su papel en la supervisión institucional y la adopción de decisiones de importancia nacional.

El paquete legislativo incluye además la Ley sobre el Estatuto de la Capital, orientada a garantizar un desarrollo urbano sostenible y una gestión más eficiente de Astaná, así como la Ley sobre la Organización Administrativo-Territorial, que regula la creación, modificación y denominación de las unidades territoriales del país. Estas reformas buscan fortalecer las instituciones del Estado, mejorar la gobernanza pública, optimizar la administración territorial y consolidar la modernización política de Kazajstán.

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