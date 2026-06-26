Astaná 2026: cuando el deporte y los videojuegos dejan de ser mundos separados

Durante décadas, el deporte y los videojuegos parecían pertenecer a universos distintos. Uno representaba el esfuerzo físico, la competición en estadios y la tradición. El otro, la innovación digital, las nuevas tecnologías y las generaciones nacidas en la era de Internet.

Sin embargo, en 2026 ambos mundos se encontrarán en un mismo escenario: Astaná, la capital de Kazajstán, que acogerá los Juegos del Futuro (Games of the Future), uno de los eventos deportivos y tecnológicos más innovadores del planeta. Del 29 de julio al 9 de agosto, más de 900 participantes procedentes de más de 50 países competirán en disciplinas que combinan habilidades físicas y digitales, en un formato conocido como “phygital” (physical + digital).

Para muchos españoles, el concepto puede resultar novedoso. Imaginemos un partido en el que los jugadores compiten primero en una versión digital de fútbol y después continúan la competición en el terreno de juego real. O equipos que combinan estrategia en videojuegos con pruebas físicas que exigen resistencia, coordinación y trabajo en equipo. Esa es precisamente la esencia de los Juegos del Futuro.

Lejos de ser una simple competición de eSports, el evento busca responder a una pregunta clave: ¿cómo será el deporte de las próximas décadas? Las nuevas generaciones ya no distinguen con tanta claridad entre el mundo físico y el digital. Viven, estudian, trabajan y compiten en ambos espacios. Los Juegos del Futuro reflejan esta realidad y proponen una nueva forma de entender la competición deportiva.

La elección de Astaná como sede no es casual. Kazajstán se ha consolidado en los últimos años como un país que apuesta por la digitalización, la innovación tecnológica y la organización de grandes eventos internacionales. Situado entre Europa y Asia, el país aspira a convertirse en un puente entre ambas regiones también en el ámbito tecnológico y deportivo.

Para España, donde la industria de los videojuegos supera ya los 2.000 millones de euros anuales y donde los eSports cuentan con millones de seguidores, los Juegos del Futuro representan una oportunidad para observar de cerca una tendencia global que seguirá creciendo en los próximos años.

Astaná 2026 no será únicamente una competición. Será una ventana al futuro. Un lugar donde atletas, gamers, ingenieros, desarrolladores y aficionados compartirán una misma visión: demostrar que la innovación también puede transformar el deporte.

Quizá dentro de unos años resulte normal ver competiciones híbridas en todo el mundo. Cuando eso ocurra, muchos recordarán que una de las primeras grandes capitales de esta revolución fue Astana.