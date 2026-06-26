Kazajistán reduce su producción de petróleo y gas tras el ataque con drones en Rusia

Un ataque con drones ucranianos a una planta de procesamiento de gas en Orenburg, en el sur de Rusia, ha forzado a Kazajistán a reducir entre un 25 y un 30% la producción en uno de sus yacimientos más importantes.

La noticia parece técnica y geográficamente remota. No lo es. Es la ilustración más precisa de uno de los problemas estructurales que la guerra en Ucrania ha creado para el orden energético euroasiático: la infraestructura que conecta a Kazajistán con el mercado mundial pasa en buena medida por territorio ruso, y cuando ese territorio arde, Nursultán sangra.

Para entender por qué esto importa hay que entender primero qué es Kazajistán en el mapa energético y geopolítico mundial. No es un actor secundario. Es el noveno país más grande del planeta por superficie, el mayor productor de petróleo de Asia Central, el primer productor mundial de uranio con más del 40% de la producción global, un actor clave en gas natural y uno de los nodos más importantes de la nueva Ruta de la Seda que conecta China con Europa.

El gigante energético que Europa necesita conocer mejor

Kazajistán produce alrededor de 1,8 millones de barriles de petróleo al día, situándose entre los veinte mayores productores mundiales. Sus reservas de crudo se estiman en más de 30.000 millones de barriles, lo que lo coloca entre los diez países con mayores reservas probadas del planeta. Los grandes campos que sustentan esa producción, Tengiz, Kashagan y Karachaganak, son proyectos de dimensiones extraordinarias desarrollados con participación de las mayores multinacionales energéticas occidentales, desde Chevron hasta Shell pasando por ExxonMobil y Total.

El campo Karachaganak, en el noroeste del país, es el directamente afectado por el ataque de Orenburg. Es uno de los mayores yacimientos de gas y condensado del mundo, con reservas estimadas superiores a los 1.200 millones de toneladas de petróleo equivalente. Su producción depende parcialmente de la planta rusa de Orenburg para procesar el condensado de gas que extrae, lo que lo convierte en un caso de manual sobre la vulnerabilidad de las cadenas de suministro energético que cruzan fronteras políticamente inestables.

La planta de Orenburg, operada por Gazprom, procesa tanto gas como condensado provenientes de campos rusos y kazajos con una capacidad anual cercana a los 45.000 millones de metros cúbicos. Cuando los drones ucranianos la dañaron generando un incendio considerable que afectó varias unidades de procesamiento, Kazajistán perdió inmediatamente capacidad de producción sin haber disparado un solo tiro en un conflicto que no es el suyo.

La historia larga: Moscú y Nursultán, una dependencia de siglos

La vulnerabilidad de Kazajistán ante lo que ocurre en Rusia no es un accidente de ingeniería. Es el resultado de siglos de historia compartida y de décadas de integración soviética que construyeron una infraestructura diseñada deliberadamente para hacer que las repúblicas dependieran del centro.

Kazajistán formó parte del Imperio Ruso desde el siglo XVIII y de la Unión Soviética desde su fundación. Durante siete décadas, la planificación económica soviética diseñó los oleoductos, gasoductos, ferrocarriles y plantas de procesamiento de Asia Central de forma que todos los flujos importantes pasaran por territorio ruso. No era un accidente. Era una política deliberada de control mediante la infraestructura.

Cuando la URSS se disolvió en 1991 y Kazajistán se independizó, esa herencia infraestructural no desapareció. Los oleoductos seguían siendo los mismos. Las plantas de procesamiento seguían estando donde estaban. Y el principal mercado de exportación para el crudo kazajo siguió siendo Rusia porque el principal oleoducto de salida, el Consorcio Caspiano (CPC), lleva el petróleo desde Tengiz hasta el puerto ruso de Novorossiysk en el Mar Negro.

Esa dependencia infraestructural se ha vuelto un problema estratégico de primera magnitud desde febrero de 2022. Kazajistán no puede simplemente decidir desviar su producción por otras rutas de un día para otro porque las otras rutas no tienen la capacidad ni la infraestructura necesaria para absorber los volúmenes que actualmente transitan por Rusia.

El puente entre China y Europa: la nueva Ruta de la Seda

Pero Kazajistán no es solo un productor de hidrocarburos. Es el nodo logístico más importante de la nueva Ruta de la Seda, el proyecto de conectividad euroasiática que China impulsa bajo el nombre de Iniciativa Belt and Road y que está reconfigurando el comercio entre Asia y Europa.

El territorio kazajo conecta directamente China con el Mar Caspio y de ahí con Europa a través del Corredor Transcaspiano Internacional de Transporte, también conocido como la Ruta del Medio. Trenes cargados de mercancías chinas cruzan Kazajistán, atraviesan el Caspio en ferry hasta Azerbaiyán, siguen por Georgia hasta el Mar Negro y de ahí llegan a los puertos europeos. Es una ruta que ha ganado importancia exponencialmente desde que la guerra en Ucrania complicó los corredores del norte que atravesaban Rusia y Bielorrusia.

Para Europa, Kazajistán es simultáneamente un proveedor de energía alternativo a Rusia y un corredor logístico alternativo a las rutas controladas por Moscú. Para China, es el socio imprescindible que hace posible la conectividad terrestre con Europa sin depender de los mares controlados por Estados Unidos. Esa posición geopolítica única convierte a Nursultán en uno de los actores más codiciados del tablero euroasiático y al mismo tiempo en uno de los más presionados.

Rusia pide gasolina a Kazajistán: la paradoja de la guerra

La imagen más reveladora de cómo ha cambiado la relación de poder entre Moscú y Nursultán la ofrece la paradoja energética que la guerra en Ucrania ha producido. Mientras el ataque de Orenburg reducía la producción kazaja, Rusia se veía simultáneamente obligada a importar gasolina desde Kazajistán para cubrir sus propias carencias.

Los sucesivos ataques con drones ucranianos a refinerías rusas han reducido la producción de gasolina en Rusia aproximadamente un 25% respecto al año anterior. El resultado es que Rusia, tradicional exportador neto de combustibles, necesita ahora comprar gasolina a su vecino del sur aprovechando los lazos comerciales que mantienen ambos países dentro de la Unión Económica Euroasiática.

Es un giro que tiene consecuencias geopolíticas más profundas que el intercambio comercial en sí. Kazajistán descubre que el vecino poderoso del que históricamente ha dependido ahora también depende de él. Eso cambia la geometría de la negociación y otorga a Nursultán una palanca que nunca había tenido en sus relaciones con Moscú.

El delicado equilibrio entre Bruselas y Moscú

El presidente Kassym-Jomart Tokayev lleva años practicando un equilibrismo geopolítico que la guerra en Ucrania ha vuelto simultáneamente más difícil y más lucrativo. Kazajistán no ha reconocido la anexión rusa de los territorios ucranianos. No ha apoyado las sanciones occidentales pero tampoco ha ayudado activamente a Rusia a eludirlas. Ha mantenido sus relaciones con Occidente y ha intensificado sus contactos con la UE presentándose como socio alternativo y fiable en energía y materias primas críticas.

Tokayev ha subrayado que la colaboración con la UE es «más crucial que nunca», y el interés europeo es recíproco. Bruselas ve en Kazajistán no solo un sustituto parcial del gas y petróleo rusos sino también una fuente de uranio, litio y otros minerales críticos para la transición energética, así como un corredor logístico que puede reducir la dependencia de las rutas controladas por Moscú.

Diversificar las rutas de exportación para reducir la dependencia del tránsito ruso, aumentar el uso del Corredor Transcaspiano hacia el Mar Negro y el Mediterráneo, y ampliar la relación con Europa más allá de los hidrocarburos para incluir metales críticos, logística ferroviaria y alineación regulatoria: esos son los objetivos que Nursultán está persiguiendo con una coherencia que el ataque de Orenburg ha vuelto más urgente que nunca.

Lo que cada explosión en Rusia cambia

El ataque con drones ucranianos a Orenburg ha demostrado algo que los estrategas energéticos sabían en teoría pero que ahora es tangible en los datos de producción: la seguridad energética de Kazajistán depende parcialmente de la seguridad del territorio ruso, y esa seguridad ya no puede darse por garantizada.

Cada vez que un dron ucraniano daña una refinería o una planta de procesamiento en Rusia, las consecuencias se propagan por la red de dependencias energéticas e infraestructurales que la planificación soviética construyó y que ningún país de Asia Central ha podido desmantelar completamente en tres décadas de independencia.

Para Kazajistán el mensaje es claro aunque doloroso: la urgencia de diversificar rutas e infraestructuras ya no es solo una aspiración estratégica. Es una necesidad de supervivencia económica que cada ataque con drones vuelve más evidente.

Para Europa, el mensaje es igualmente claro: Kazajistán es un socio energético y logístico de primera importancia que necesita infraestructura alternativa a Rusia con la misma urgencia con que Europa necesita energía alternativa a Rusia. Los intereses convergen. Lo que falta es la inversión y la voluntad política para materializarlos.