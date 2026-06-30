Kazajistán y Georgia sellan una nueva alianza estratégica con foco en transporte y tecnología

Kazajistán y Georgia han dado un paso decisivo para estrechar sus vínculos al firmar una declaración conjunta que establece una asociación estratégica entre ambos países. El acuerdo fue rubricado el 29 de junio por el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, y el primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, tras una reunión centrada en ampliar la colaboración en ámbitos clave.

Durante el encuentro, las delegaciones abordaron nuevas oportunidades de cooperación en sectores como comercio, energía, transporte, turismo, educación y cultura. Tokayev subrayó la importancia de Georgia como aliado en el Cáucaso Meridional y destacó que este nuevo marco eleva las relaciones bilaterales a una etapa más avanzada. Además, recordó que Kazajistán ha invertido más de 500 millones de dólares en el país y confirmó su interés en aumentar el suministro de petróleo a través del corredor Bakú-Tiflis-Ceyhan.

Por su parte, Kobakhidze definió a Kazajistán como un socio clave en Asia Central y aseguró que esta alianza abrirá nuevas vías de cooperación tanto a nivel institucional como entre las sociedades de ambos países.

Uno de los ejes principales del acuerdo es el desarrollo del Corredor Medio, también conocido como Ruta Transcaspiana. Ambos gobiernos se comprometieron a mejorar la infraestructura logística, incrementar el tráfico de mercancías y avanzar en la digitalización del transporte. En los últimos años, el tránsito en esta ruta se ha multiplicado significativamente y se espera que el volumen continúe creciendo de forma sostenida.

En este contexto, Kazajistán ha mostrado interés en ampliar su presencia en puertos georgianos más allá de Batumi, apostando por proyectos como la terminal multimodal de Poti y el futuro puerto de Anaklia, considerados puntos estratégicos para el comercio regional.

La cooperación tecnológica también ocupa un lugar destacado en la nueva agenda. Ambos países explorarán iniciativas conjuntas en inteligencia artificial, innovación digital y administración electrónica. Georgia participará en programas del Astana Hub, mientras que se prevé un intercambio de experiencias en servicios públicos digitales.

Además, las conversaciones incluyeron áreas sociales como la sanidad, la educación y el turismo. Tokayev destacó el creciente interés de los ciudadanos kazajos por viajar a Georgia y propuso impulsar intercambios culturales para reforzar los lazos entre ambas naciones.

Como resultado de la reunión, se firmaron varios memorandos de entendimiento en ámbitos como cultura, tecnología y turismo. Asimismo, Tokayev concedió a Kobakhidze la Orden de Dostyk, uno de los máximos reconocimientos de Kazajistán, en señal de su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.