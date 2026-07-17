Restaurar el mar de Aral: la propuesta científica para meter agua y frenar millones de toneladas de CO₂

La propuesta parece sacada de un relato de ciencia ficción, pero ha sido publicada en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo: *Science*.

Un equipo de investigadores españoles sostiene que inundar una parte del mar de Aral no solo contribuiría a reparar un desastre ecológico, sino que también ayudaría a prevenir la emisión de millones de toneladas de CO₂.

La propuesta se basa en una realidad incómoda: el antiguo lago, que hoy se ha convertido en un desierto salino entre Kazajistán y Uzbekistán, sigue liberando carbono desde su lecho seco.

Según datos citados por El País en el estudio, desde 1960 se han liberado 748 millones de toneladas de CO₂ y podrían liberarse otra vez 605 millones si no hay cambios.

Esto convierte al mar de Aral en una problemática ambiental que afecta tanto el ecosistema como el clima.

Un lago gigantesco que se fue desvaneciendo

Hasta mediados del siglo XX, el mar de Aral era el cuarto lago más extenso del planeta. Su descenso comenzó cuando la Unión Soviética desvió los ríos que lo abastecían, el Amu Daria y el Syr Daria, para regar cultivos de algodón. La agricultura intensiva se quedó con el recurso hídrico, y el lago quedó a la espera de una solución.

Las consecuencias de esta decisión fueron devastadoras: la superficie de agua se redujo drásticamente, la salinidad aumentó y la industria pesquera prácticamente desapareció. El lecho expuesto se transformó en una vasta llanura de polvo y sal, lo que trajo problemas de salud, afectó a la economía local y perjudicó la biodiversidad2. En resumen, un ecosistema complejo se convirtió en una versión muy costosa de un desierto.

Nueva mirada: el lecho seco, emisor de carbono

Lo novedoso de este estudio radica en que no solo se dedica a documentar la degradación del mar de Aral, sino que también evalúa su impacto en el calentamiento global. El equipo de investigadores sostiene que el lecho seco actúa como una fuente de CO₂, lo que pone en entredicho la noción de que estos paisajes deteriorados son meramente “terrenos perdidos”.

Además, los científicos argumentan que los esfuerzos de revegetación en la región tienen un impacto limitado en la reducción de esas emisiones. En entornos tan áridos y salinos, cultivar vegetación podría ayudar a estabilizar el suelo y disminuir el polvo, pero no sustituye lo esencial: el agua. La conclusión científica es clara y poco poética: sin inundación, no hay esperanza de recuperación.

Créditos de carbono para financiar la restauración

La propuesta más innovadora involucra un enfoque financiero. El estudio sugiere transformar las emisiones que se evitarían en créditos de carbono que podrían ser comercializados, una estrategia ya utilizada en mercados voluntarios para respaldar iniciativas climáticas3. En este caso, empresas o entidades estarían dispuestas a pagar por la reducción de emisiones que resultaría de la restauración del lago, y esos fondos servirían para cubrir las obras hidráulicas necesarias.

Los números son llamativos: los autores estiman que los créditos podrían tener un valor entre 3.100 y 15.800 millones de euros, dependiendo del precio del mercado. También calculan que una inversión aproximada de 8.500 millones permitiría recuperar cerca del 50% de la superficie que el lago tenía en 1960. Un desafío considerable, sin duda, pero que corresponde a la magnitud del desastre en cuestión.

Qué tendría que cambiar para que funcione

El éxito no radica en un simple gesto simbólico, sino en modernizar el riego. Los investigadores advierten que en la región se pierde cerca del 90% del agua utilizada, y que la restauración solo tendría posibilidades reales si se logran reducir esas pérdidas. Otras fuentes recientes coinciden en esta necesidad: optimizar la eficiencia del uso del agua, sustituir cultivos muy demandantes como el algodón o el arroz, y ampliar sistemas de riego más precisos.

Kazajistán ya ha demostrado que una restauración parcial es factible. La construcción de la presa de Kok-Aral en 2005 permitió recuperar el llamado mar de Aral del Norte, aumentar el nivel del agua y reactivar en parte la pesca2. Aunque no se trata de recuperar el lago original en su totalidad, sí es una prueba de que la regresión no es inevitable. En ciencia y en la gestión del agua, a veces lograr un tercio del objetivo ya se considera un gran avance.

Aspecto Dato clave Emisiones pasadas 748 millones de toneladas de CO₂ Emisiones aún posibles 605 millones de toneladas de CO₂ Coste estimado de restauración parcial 8.500 millones de euros Superficie potencial recuperable alrededor del 50% de la de 1960

El reto político: agua, fronteras y paciencia

Restaurar el mar de Aral no es solo una cuestión técnica. También requiere cooperación entre los países, acuerdos sobre ríos compartidos y una gestión del agua que actualmente se ve marcada por tensiones regionales2. Además, la influencia del cambio climático introduce un elemento complicador: un descenso en la nieve y el hielo de las montañas que nutren la cuenca podría agravar aún más la situación del agua.

Por lo tanto, varios expertos han señalado en medios recientes que la restauración completa del antiguo lago es muy difícil, aunque la restauración parcial podría ser viable2. Esta es una distinción significativa. No se trata de revivir sin más un mar desaparecido, sino de recuperar áreas clave, reducir las emisiones y ofrecer una segunda oportunidad a un paisaje que durante décadas simbolizó un colapso ambiental.

Entre los aspectos más sorprendentes sobre el mar de Aral destaca que su historia se ha vuelto un ejemplo de lo que no se debe hacer con un ecosistema: regar todo menos el propio lago. También resulta curioso que, transcurridas las décadas desde el desastre, la solución más prometedora no sea una avanzadilla tecnológica, sino algo tan simple y antiguo como una gestión adecuada del agua. Y hay un giro casi irónico: el desierto resultado de una mala ingeniería podría, en última instancia, financiar su propia rehabilitación, como si la naturaleza solicitara al mercado un préstamo con intereses ecológicos.