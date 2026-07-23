Impulso estratégico a la conectividad nacional

Kazajistán lanza una nueva era espacial con un satélite clave para blindar su soberanía digital

El proyecto KazSat-3R busca asegurar las comunicaciones del país más allá de 2029, ampliar el acceso a internet en zonas remotas y reforzar su infraestructura tecnológica

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Satélite kazajistán The Astana Times
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El Gobierno de Kazajistán ha aprobado una inversión de 10.400 millones de tenge (unos 22,3 millones de dólares) para iniciar el desarrollo de KazSat-3R, un nuevo satélite de comunicaciones que sustituirá al actual KazSat-3 cuando finalice su vida útil.

La decisión fue formalizada por el primer ministro, Olzhas Bektenov, en cumplimiento de las directrices del presidente Kassym-Jomart Tokayev, quien ha situado la modernización digital como una prioridad nacional. El objetivo principal es garantizar la continuidad de los servicios satelitales y fortalecer la infraestructura tecnológica del país.

El futuro KazSat-3R permitirá mantener operativas las comunicaciones estratégicas, mejorar la estabilidad de las transmisiones televisivas y ampliar el acceso a internet en regiones alejadas y con baja densidad de población. Además, se espera que contribuya a reforzar la seguridad de la información y a consolidar la independencia tecnológica de Kazajistán.

Actualmente, el sistema KazSat ofrece servicios esenciales como televisión, transmisión de datos, telefonía móvil e internet, siendo utilizado por 19 operadores y organismos públicos, y dando servicio a más de dos millones de usuarios de televisión.

Este proyecto forma parte de un plan más amplio de transformación digital. En los últimos años, el acceso a internet de alta velocidad ha alcanzado al 99% de la población, incluyendo miles de localidades rurales. Paralelamente, el país ha impulsado el despliegue de redes de fibra óptica, la expansión del 5G, la mejora de la cobertura móvil en carreteras y el desarrollo de soluciones satelitales avanzadas.

A nivel institucional, más del 90% de los servicios públicos ya están disponibles en formato digital. Asimismo, iniciativas como la creación de una plataforma tecnológica unificada y la apuesta por la supercomputación buscan acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y la economía digital.

Según las autoridades, el nuevo satélite, junto a futuros proyectos de observación terrestre, será clave para potenciar la industria espacial nacional y ampliar las capacidades tecnológicas del país.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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