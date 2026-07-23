Kazajistán lanza una nueva era espacial con un satélite clave para blindar su soberanía digital

El Gobierno de Kazajistán ha aprobado una inversión de 10.400 millones de tenge (unos 22,3 millones de dólares) para iniciar el desarrollo de KazSat-3R, un nuevo satélite de comunicaciones que sustituirá al actual KazSat-3 cuando finalice su vida útil.

La decisión fue formalizada por el primer ministro, Olzhas Bektenov, en cumplimiento de las directrices del presidente Kassym-Jomart Tokayev, quien ha situado la modernización digital como una prioridad nacional. El objetivo principal es garantizar la continuidad de los servicios satelitales y fortalecer la infraestructura tecnológica del país.

El futuro KazSat-3R permitirá mantener operativas las comunicaciones estratégicas, mejorar la estabilidad de las transmisiones televisivas y ampliar el acceso a internet en regiones alejadas y con baja densidad de población. Además, se espera que contribuya a reforzar la seguridad de la información y a consolidar la independencia tecnológica de Kazajistán.

Actualmente, el sistema KazSat ofrece servicios esenciales como televisión, transmisión de datos, telefonía móvil e internet, siendo utilizado por 19 operadores y organismos públicos, y dando servicio a más de dos millones de usuarios de televisión.

Este proyecto forma parte de un plan más amplio de transformación digital. En los últimos años, el acceso a internet de alta velocidad ha alcanzado al 99% de la población, incluyendo miles de localidades rurales. Paralelamente, el país ha impulsado el despliegue de redes de fibra óptica, la expansión del 5G, la mejora de la cobertura móvil en carreteras y el desarrollo de soluciones satelitales avanzadas.

A nivel institucional, más del 90% de los servicios públicos ya están disponibles en formato digital. Asimismo, iniciativas como la creación de una plataforma tecnológica unificada y la apuesta por la supercomputación buscan acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y la economía digital.

Según las autoridades, el nuevo satélite, junto a futuros proyectos de observación terrestre, será clave para potenciar la industria espacial nacional y ampliar las capacidades tecnológicas del país.