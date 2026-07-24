Kazajstán condena ataques con drones a buques petroleros y exige garantías de seguridad

Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Kazajstán

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Kazajstán condena enérgicamente los ataques con vehículos aéreos no tripulados (UAV) perpetrados los días 17 y 19 de julio de 2026 contra buques civiles en el mar Negro que realizaban el transporte comercial legítimo de petróleo a través de la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC).

Consideramos estos ataques una inaceptable vulneración de los intereses económicos de la República de Kazajstán, así como actos deliberados destinados a desestabilizar el comercio internacional legítimo, los mercados energéticos mundiales y a socavar la seguridad de las cadenas mundiales de transporte, logística y suministro.

Resulta especialmente preocupante que el mecanismo previamente acordado por todas las partes interesadas para el intercambio de información sobre los buques civiles que acceden a las aguas del mar Negro con el fin de cargar petróleo en las terminales del CPC haya sido deliberadamente ignorado, poniendo en peligro la vida y la seguridad de las tripulaciones de dichos buques.

Kazajstán exige el cese inmediato de estos ataques y la adopción de medidas integrales para garantizar la seguridad de la infraestructura utilizada para la exportación de hidrocarburos kazajos.

Instamos enérgicamente a los países socios a condenar de manera inequívoca estos ataques e invitamos a todas las partes interesadas a elaborar medidas prácticas para prevenir la repetición de tales incidentes. Estamos firmemente convencidos de que únicamente el estricto respeto del derecho internacional puede evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a producirse.

La República de Kazajstán está llevando a cabo una evaluación exhaustiva de los daños ocasionados. Una vez concluida dicha evaluación, Kazajstán se reserva todos los derechos que le confiere el derecho internacional para proteger sus intereses legítimos, incluido el derecho a reclamar la reparación íntegra de los daños causados.

La República de Kazajstán subraya que no existe alternativa a la resolución pacífica de los conflictos y reafirma su compromiso con los principios del derecho internacional, la libertad de navegación y el funcionamiento seguro y fiable de las rutas internacionales de transporte, logística y energía.