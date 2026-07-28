Tokáyev propone a Putin “congelar” la guerra con Ucrania y volver a Estambul 2.0

La reunión entre el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, y el líder ruso, Vladímir Putin, en Omsk el pasado 25 de julio, nació en el marco del XXII Foro de Cooperación Interregional Kazajistán–Rusia, dedicado a transporte, logística y vínculos económicos regionales. Sin embargo, las conversaciones bilaterales desbordaron ese enfoque inicial para incluir la guerra en Ucrania, la naturaleza de la asociación estratégica entre ambos países y el avance de la primera central nuclear de Kazajistán.

La propuesta de Tokáyev: “congelar” el conflicto y reabrir negociaciones

Tokáyev expuso ante Putin su visión sobre cómo podría encarrilarse una salida al conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde el inicio lo ha considerado un conflicto interestatal, pero admitió que “la naturaleza de este conflicto no es comprendida del todo por muchos, incluidos nosotros mismos”.

Su idea central es que, ante la ausencia de una vía clara de resolución para ambas partes, podría ser útil suspender las hostilidades y “congelar” la línea de frente como paso previo para retomar negociaciones. En sus palabras: “Quizás sea el momento de congelar este conflicto y retomar la Fórmula 2.0 de Estambul, ya que allí se lograron resultados significativos. Entonces, con garantías de las grandes potencias, incluida Rusia, podríamos avanzar hacia la tan anhelada paz”.

Tokáyev justificó haber hablado públicamente porque su visita a Omsk y el encuentro con Putin eran de conocimiento general, y subrayó que la congelación de conflictos es “un mecanismo bien establecido en la práctica internacional”. También expresó su preocupación por la pérdida continua de vidas, especialmente de jóvenes rusos y ucranianos, y afirmó que la guerra beneficia a los adversarios de ambos Estados.

A la vez, descartó cualquier rol de Kazajistán como mediador, insistiendo en que Rusia es “un gran país” capaz de resolver el conflicto por sí mismo sin mediación externa.

Asociación estratégica reafirmada, con datos y proyectos

Más allá del debate geopolítico, Tokáyev reafirmó el compromiso de Astaná con su asociación estratégica y relación de alianza con Rusia, incluso en un contexto internacional complejo. Subrayó que Rusia se ha convertido en el mayor inversor en Kazajistán, con una inversión acumulada próxima a los 30.000 millones de dólares, y que el comercio bilateral alcanzó casi 28.000 millones de dólares.

Ambos países han puesto en marcha 177 proyectos industriales conjuntos, por un valor total de 53.000 millones de dólares, de los cuales 122 ya están completados. Putin coincidió en destacar que las relaciones se desarrollan “no solo de palabra, sino también en hechos”, y citó que el comercio creció más del 4% en los primeros cinco meses de 2026, además de mencionar alrededor de 70 proyectos de inversión rusos en Kazajistán por unos 30.000 millones de dólares.

Expertos kazajos interpretan estas cifras como señal de madurez de la relación bilateral: la cooperación se basa en una base sólida que abarca comercio, inversión, industria, conectividad y lazos humanitarios, y está transitando de declaraciones políticas a implementación práctica de proyectos con beneficios a largo plazo.

La primera nuclear kazaja: un proyecto “que une pueblos”

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el proyecto conjunto para construir la primera central nuclear de Kazajistán, ubicada cerca del lago Balkhash. Tokáyev informó que los trabajos de campo en el emplazamiento están próximos a concluir.infobae+1

Para el presidente kazajo, este proyecto no es solo energético: es una iniciativa que “unirá a nuestros países y, sobre todo, a nuestros pueblos, en particular a las generaciones más jóvenes”, mediante la formación de especialistas kazajos con apoyo ruso para trabajar en la compleja industria nuclear.infobae

Geopolítica y economía: dos caras de la misma estrategia

Aunque las conversaciones tocaron temas geopolíticos delicados, como la guerra en Ucrania, la reunión dejó claro que Astaná prioriza preservar y ampliar la cooperación económica a largo plazo con Rusia. Transporte, logística, inversión, proyectos industriales y la futura planta nuclear aparecen como pilares del desarrollo económico kazajo y de la estabilidad regional.

En este marco, la propuesta de Tokáyev de “congelar” el conflicto y reactivar un marco negociador tipo Estambul 2.0 se presenta como un intento de abrir espacio diplomático sin romper la alianza estratégica con Moscú, mientras se consolida una relación económica cada vez más integrada y basada en proyectos concretos.