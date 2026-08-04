Kazajstán apuesta todo a la IA: de la Olimpiada en Astaná a una economía digital para 2029

Kazajstán ha convertido Astaná en el epicentro mundial de la inteligencia artificial durante la primera semana de agosto de 2026, al acoger la tercera edición de la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI), con la participación de más de 500 estudiantes de secundaria procedentes de 106 países.

El presidente Kassym-Jomart Tokayev inauguró oficialmente el certamen el 3 de agosto, subrayando que la IA es un pilar central en la estrategia de desarrollo a largo plazo del país y que Kazajstán ha tomado una “decisión estratégica” a favor de la transformación digital. En su discurso, Tokayev recordó que el país ocupa el puesto 24 en el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de la ONU y que es el líder de Asia Central en preparación tecnológica.

“Estamos creando un ecosistema innovador unificado en el que la inteligencia artificial sirve como una herramienta importante para la gestión del Estado, la economía y los negocios, impregnando todos los ámbitos de la vida pública”, afirmó el presidente.

La Olimpiada, que se celebra del 2 al 8 de agosto bajo el patrocinio de la UNESCO y organizada por la Federación de Programación Competitiva de Kazajstán (CPFED), no solo busca identificar talentos, sino también construir una comunidad global de futuros investigadores en IA y promover el debate ético sobre esta tecnología.

De la competición a la estrategia nacional: 2026, el Año de la Digitalización

La IOAI no es un hecho aislado, sino una pieza clave en un plan nacional que Kazajstán ha acelerado en 2026, declarado oficialmente como el “Año de la Digitalización y la Inteligencia Artificial”.

El 6 de enero de 2026, Tokayev firmó un decreto que designa el año como prioritario para la transformación digital, con el objetivo de convertir al país en un Estado totalmente digital para 2028. En junio, el presidente aprobó la estrategia nacional “Digital Qazaqstan”, que establece una hoja de ruta hasta 2029 para integrar la IA en todos los sectores de la economía y la administración pública.

Esta estrategia, que requiere inversiones estimadas entre 10.500 y 16.500 millones de dólares en los próximos tres años, busca transformar Kazajstán en un “Estado plataforma” donde la IA impulse la productividad y contribuya con 1,5 puntos porcentuales adicionales al crecimiento anual del PIB para finales de la década.

Además, la nueva Constitución, vigente desde el 1 de julio de 2026, incluye garantías explícitas para el desarrollo de la IA y la protección de los derechos ciudadanos en el espacio digital.

Talento joven, formación masiva y un ecosistema integral

Kazajstán ha demostrado su capacidad para formar talento en IA: el año pasado, su equipo logró tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce en la Olimpiada de Pekín. Tokayev destacó estos resultados como prueba de la creciente cantera de jóvenes científicos del país.

Sin embargo, expertos y autoridades insisten en que la formación en IA debe ir más allá de la informática y abarcar disciplinas como la física, la química o la biología, ya que la IA es una herramienta transversal aplicable a múltiples industrias.

Para consolidar este enfoque, el Gobierno ha introducido la IA en los planes de estudio universitarios y se ha marcado el objetivo nacional de capacitar a un millón de personas en habilidades de IA durante los próximos cinco años, incluyendo estudiantes, funcionarios públicos, empresas y la fuerza laboral en general.

Infraestructura de vanguardia y alianzas globales

La estrategia de IA de Kazajstán también incluye grandes inversiones en infraestructura digital. En los últimos meses, el país ha puesto en marcha las primeras supercomputadoras de IA avanzadas de Asia Central y ha ampliado la cobertura de internet satelital a través de acuerdos con OneWeb, Starlink y el Proyecto Kuiper de Amazon.

Además, Kazajstán ha abierto el Centro Internacional de Inteligencia Artificial y se ha posicionado activamente en la gobernanza global de la IA, siendo miembro fundador de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO).

El país también ha establecido alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos como NVIDIA y la empresa estadounidense Firebird para desarrollar infraestructura informática a gran escala, incluyendo un “Data Center Valley” y un “AI Hub” nacional con una capacidad objetivo de un gigawatt para entrenar modelos de IA.

De la digitalización a la innovación sostenible

A pesar de los avances, el verdadero desafío para Kazajstán será convertir estas inversiones en innovación sostenible. Como señaló el embajador de la India en Kazajstán, YK Sailas Thangal, la IA debe ser una herramienta para transformar sectores como la salud, la educación, la gobernanza o la agricultura, y no un fin en sí misma.

La experiencia internacional muestra que los ecosistemas exitosos de IA dependen de universidades de investigación sólidas, inversión privada, financiación para startups, vías de comercialización y la capacidad de retener a graduados altamente cualificados.qazinform

Organizar una Olimpiada internacional puede mejorar la imagen de un país, pero para convertir esa visibilidad en innovación, se necesitan instituciones capaces de apoyar el talento mucho después de que termine la competición.

Para Kazajstán, la IOAI 2026 es una oportunidad para demostrar cómo sus crecientes inversiones en educación, infraestructura y asociaciones internacionales se integran en una estrategia nacional más amplia, con el objetivo de convertirse en una de las principales economías de IA de Eurasia.