Tokayev afirma que Kazajistán se convertirá en uno de los principales centros logísticos de Eurasia

Kazajstán ha dado un giro estratégico a su red de transporte con el arranque de la autopista Beineu-Saksaulsk, bautizada por el presidente Kassym-Jomart Tokayev como Autopista Aral-Caspio, y el anuncio de la ampliación de otros dos ejes viales clave. La iniciativa, presentada el 3 de agosto, busca convertir al país en un nodo logístico imprescindible entre Europa y Asia, acortando distancias, reduciendo tiempos de tránsito y captando más flujo de mercancías por tierra.

Un “puente dorado” entre China y Europa

Tokayev definió la nueva autopista como un “puente dorado” que vinculará directamente los puntos de control fronterizo con China y los puertos caspios de Aktau y Kuryk. El resultado: recortar casi 1.000 kilómetros en las rutas de carga entre China y Europa y ganar hasta tres días en los plazos de entrega, según las estimaciones oficiales.

La obra, de unos 800 km, no solo mejora la conectividad interna, sino que refuerza el Corredor Transcaspio (o “Middle Corridor”), una ruta multimodal que gana peso frente a otras alternativas geopolíticamente más sensibles.

Tres ejes, 774 km adicionales y 10.000 empleos

En paralelo, el mandatario anunció la ampliación y reconstrucción de las autopistas Kyzylorda-Saksaulsk y Ulgaysyn-Saksaulsk, que suman 774 km entre ambas. La construcción estará liderada por empresas nacionales y generará más de 10.000 puestos de trabajo, mientras que el volumen anual de mercancías en el corredor podría multiplicarse por 2,5, hasta alcanzar los 13,2 millones de toneladas una vez finalizadas las obras.

Tokayev fijó como fecha tope de entrega 2029 para todos los proyectos, y subrayó que las redes históricas “verticales” del país se complementan ahora con conexiones “horizontales” que responden al auge del comercio entre China, Asia Central, el Caspio y Europa.

Carretera y tren: un ecosistema logístico en expansión

El impulso vial va de la mano de un crecimiento notable del sector: el transporte de mercancías rozó los 37 millones de toneladas en 2025, un 6% más que el año anterior, y la carga por carretera se ha duplicado en cinco años, con ingresos de 1,5 billones de tenge (unos 2.900 millones de dólares). Kazajstán participa actualmente en ocho corredores de transporte internacionales, por los que circulan alrededor de 35.000 vehículos al día.

En 2025 se construyeron o rehabilitaron 13.000 km de carreteras (6.000 ya en servicio), y está prevista la reconstrucción completa de los puestos de control aduanero en las carreteras internacionales para 2027, la primera modernización integral de cruces fronterizos por carretera desde la independencia.

El ferrocarril también avanza: se espera concluir este año las líneas Moiynty-Kyzylzhar y Darbaza-Maktaaral, y terminar el trazado Bakhty-Ayagoz en 2027, consolidando la columna vertebral del tránsito euroasiático.

Digitalización y competitividad: más allá del asfalto

Tokayev insistió en que la ambición kazaja no se limita a infraestructuras físicas: el país planea un ecosistema de transporte digital, con un programa nacional para transportistas de carga y apoyo a la industria automotriz local. La combinación de nuevas vías, modernización de aduanas y herramientas digitales pretende aumentar la competitividad kazaja mientras las cadenas de suministro euroasiáticas se diversifican.

Los indicadores que marcarán el éxito en los próximos años serán el volumen de carga en el corredor Aral-Caspio, los tiempos de tránsito China-Europa, el uso de los puertos de Aktau y Kuryk, y el grado de modernización de los pasos fronterizos y los sistemas digitales de gestión de mercancías. Cuando estén operativos, estos corredores reconfigurarán el mapa logístico de Eurasia, reforzando a Kazajstán como plataforma de tránsito entre China, Asia Central, la región del Caspio y los mercados europeos.