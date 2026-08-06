Dimash, la voz que viaja de las redes al corazón de sus fans españolas

No hace falta entender todas las palabras para quedar atrapado por Dimash Qudaibergen. Basta con escucharle. En cuestión de segundos, su voz puede desplazarse desde la profundidad de un barítono hasta las alturas de una soprano, atravesar la ópera, el pop, el rock o la música tradicional kazaja y desembocar en una interpretación cargada de dramatismo. Esa capacidad, unida a su magnetismo escénico, ha convertido al cantante en uno de los fenómenos musicales más singulares de los últimos años.

En España, su nombre dejó hace tiempo de ser una rareza para convertirse en una contraseña compartida por miles de admiradoras. Las Dears —así llama Dimash a sus seguidores— han construido una comunidad activa y organizada en redes sociales, donde difunden sus canciones, traducen sus entrevistas, comparten vídeos de sus actuaciones y mantienen viva la expectación en torno a cada nuevo proyecto. La prensa musical española ha destacado, además, la dimensión internacional de este fenómeno y el papel decisivo de su fandom en la expansión de un artista que ha desarrollado buena parte de su carrera sin el respaldo tradicional de una gran discográfica.l

Una voz sin fronteras

Nacido en Aktobé, Kazajistán, en 1994, Dimash se formó en la música clásica y contemporánea antes de alcanzar una gran popularidad en China, especialmente tras su participación en el programa televisivo The Singer, en 2017. Desde entonces, su trayectoria se ha apoyado en una combinación poco habitual: una técnica vocal extraordinaria, un repertorio que desafía las etiquetas y una puesta en escena de vocación internacional.

Su música se mueve entre el crossover clásico, el pop operístico, el folk y las grandes baladas de inspiración cinematográfica. En sus conciertos, las canciones conviven con coreografías, efectos visuales y una producción concebida para subrayar el carácter épico de sus interpretaciones.

Pero la fascinación que despierta no se explica únicamente por las notas imposibles. Sus seguidoras también reivindican su cercanía, su sensibilidad y la manera en que se entrega sobre el escenario. Para las Dears, Dimash no es solo un cantante virtuoso: es un intérprete capaz de transmitir emociones incluso cuando el público no comprende el idioma de la canción.

El fenómeno llega a Madrid

Después de su primer concierto en solitario en España, celebrado en noviembre de 2025 en el Olímpic Arena de Badalona, Dimash volverá al país para ofrecer una única actuación en 2026. La cita será el viernes 30 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid, dentro de su nueva gira internacional, titulada Dimensions.

El recinto madrileño ha confirmado que las puertas abrirán a las 18:30 horas y que el espectáculo comenzará a las 20:00, aunque advierte de que los horarios son aproximados y podrían modificarse. El concierto incluirá nuevas composiciones junto a algunos de los temas más queridos de su repertorio, en un programa que combinará fusiones contemporáneas, instrumentos singulares, coreografías y una producción diseñada por el propio artista.

La gira toma su nombre de Across Endless Dimensions, una de las canciones más reconocibles de Dimash, incluida en la banda sonora de la película de ciencia ficción Creators: The Past. El título resume también la amplitud de un artista que parece moverse entre distintos mundos musicales sin pertenecer por completo a ninguno.

Una comunidad que también canta

La llegada de Dimash a Madrid será, en muchos sentidos, algo más que un concierto. Sus seguidores suelen convertir cada visita en una celebración colectiva: organizan encuentros, preparan pancartas, comparten viajes y se reúnen antes y después de las actuacios

Ese espíritu explica la fuerza de un fenómeno que ha crecido de manera orgánica, impulsado por vídeos virales y por la recomendación de otros aficionados. Muchos descubrieron a Dimash casi por casualidad, a través de una actuación en internet; después llegaron las canciones, las traducciones y la necesidad de verlo en directo.

El próximo 30 de octubre, las Dears españolas volverán a encontrarse, esta vez en Madrid, para escuchar una voz que no conoce fronteras. En el Palacio Vistalegre, Dimash no solo tendrá que demostrar por qué su registro vocal es considerado excepcional. También deberá confirmar aquello que sus fans repiten desde hace años: que, cuando canta, la distancia entre el escenario y el público desaparece.