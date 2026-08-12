Kazajistán gana impulso mientras el petróleo deja de ser el único motor

Kazajistán se encuentra en una nueva etapa de crecimiento más equilibrado.

Según Kazinform, la economía del país registró un aumento del 4,1% en el primer semestre de 2026, gracias a un creciente aporte de los sectores no petroleros y a un papel menor de la extracción en comparación con años anteriores.

Este dato surge en un momento crucial para Astana, que aunque sigue muy ligado al petróleo y al gas, ya no depende exclusivamente del ciclo de las materias primas. La industria, la construcción, el comercio y el transporte han sido los pilares que han sostenido la actividad económica, mientras la producción de crudo experimentó una caída interanual del 8,4% en el periodo, según datos del Gobierno y la oficina estadística nacional.

Qué está empujando el PIB

El mensaje institucional es bastante rotundo: el sector no petrolero se ha convertido en el principal catalizador del crecimiento. Este segmento de la economía creció más del 5% en el primer semestre, y más del 80% del incremento del PIB provino de las manufacturas, la construcción, el comercio y el transporte.

En este contexto, la construcción se destacó como una de las áreas más dinámicas, mostrando un aumento de dos dígitos. Asimismo, la manufactura ha avanzado de manera considerable. También se han mantenido tasas positivas en comercio, agricultura, telecomunicaciones y logística, lo que apunta a una base productiva más diversificada en comparación con hace unos años.

Construcción : uno de los motores más destacados del semestre.

: uno de los motores más destacados del semestre. Manufactura : crecimiento sólido y más distribuido entre subsectores.

: crecimiento sólido y más distribuido entre subsectores. Transporte y logística : contribución clara al PIB.

: contribución clara al PIB. Comercio: avance estable con una significativa contribución al total.

El papel del petróleo y el gas

Este análisis no resta relevancia a los hidrocarburos. Kazajistán sigue siendo un exportador importante de petróleo y gas, lo que implica que los precios internacionales continúan afectando sus ingresos, divisas y cuentas del Estado. Diversos análisis recientes indican que un precio elevado del petróleo tiende a aumentar la recaudación, favorecer la posición externa y proporcionar más flexibilidad al presupuesto, aunque este efecto no siempre es lineal.

Sin embargo, también hay una advertencia: si los precios del petróleo se disparan, el impacto positivo puede verse compensado por una caída en la producción, la fortaleza del tenge o el incremento de la inflación importada. Varios economistas citados por medios locales alertan que precios excesivamente altos pueden aliviar la situación a corto plazo, pero también encarecer bienes, tensionar el coste de vida y dificultar la diversificación económica.

En resumen, aunque el petróleo sigue siendo un apoyo importante, ya no es suficiente por sí solo para explicar el ciclo económico. La cifra de crecimiento del 4,1% indica que el país está capitalizando mejor otros sectores y disminuyendo su dependencia del crudo.

Una economía más diversificada, pero aún frágil

La gran inquietud ahora es si este cambio será algo duradero. Las cifras de 2026 apuntan a una transición real hacia una estructura económica más variada, en la que los sectores industriales, la inversión en infraestructuras y el comercio interno ganan relevancia. El Gobierno sostiene que la combinación de actividades no extractivas e inversión está sustentando esta expansión.

No obstante, la vulnerabilidad persiste. Kazajistán sigue expuesto a las fluctuaciones del mercado energético, a problemas logísticos en sus rutas de exportación y a la evolución de la demanda a nivel global. Los analistas del Banco Mundial ya preveían para 2026 un crecimiento más moderado que el de 2025, dado que la producción de petróleo tendería a estabilizarse y el refuerzo que brinda el crudo podría ser menor.

Un precio del petróleo elevado puede consolidar ingresos y reservas.

Si la producción cae o las exportaciones se debilitan, el efecto positivo se verá disminuido.

Si los sectores de industria, transporte y construcción continúan en ascenso, la economía será menos vulnerable.

Un país que busca cambiar de rumbo

En el fondo, los datos revelan un intento de cambiar el modelo económico sin romper del todo con el anterior. Kazajistán no puede desvincularse completamente de sus recursos, pero sí puede repartir mejor el crecimiento entre sectores más estables y menos afectados por las variaciones del mercado. Esa es la clave que subyace tras el crecimiento del 4,1% en este semestre.

Y en una nación acostumbrada a que el petróleo marque el compás, que hoy la conversación económica también abarque fábricas, obras, trenes y comercio dice mucho sobre el rumbo que está tomando su economía. Incluso los datos más técnicos narran una historia sencilla: a medida que la actividad se expande, la dependencia del crudo se hace un poco menos pesada.

Una curiosidad que ilustra la situación: cuando el transporte y la logística toman impulso, en Kazajistán no solo se desplazan mercancías; también se reconfigura el mapa de su crecimiento. Y eso, en una economía de gran tamaño y muy expuesta al exterior, cambia radicalmente las reglas del juego.