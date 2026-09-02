K.-Zh. Tokayev: Kazajistán está dispuesto a fortalecer su eterna asociación estratégica integral con China

Las relaciones entre Kazajstán y China se encuentran actualmente en un punto álgido sin precedentes. Astaná está dispuesta a fortalecer de manera constante su sólida alianza estratégica integral con Beijing, enriqueciéndola con nuevos contenidos y abriendo nuevos horizontes de cooperación. Así lo afirmó recientemente el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, en una entrevista exclusiva con la agencia de noticias Xinhua.

El Presidente señaló que Kazajstán y China están unidos por una larga frontera y una historia centenaria de buenas relaciones de vecindad. «Como reza el conocido proverbio kazajo: «Zholy birdің — zhүgі bir» («Quienes caminan por el mismo camino comparten un destino común»). Es precisamente este tipo de relación entre ambos países la que satisface los intereses fundamentales de nuestros pueblos y constituye un factor importante para la paz y la estabilidad en todo el espacio euroasiático», afirmó.

K.-Zh. Tokayev expresó su sincero agradecimiento al presidente chino Xi Jinping por su amable actitud hacia Kazajstán. «Nuestro diálogo político en curso se ha convertido en un pilar fundamental de la asociación estratégica entre Kazajstán y China», añadió.

«Nuestra alianza estratégica se ha vuelto verdaderamente integral, abarcando todas las áreas clave: desde el comercio, la inversión, la energía y el transporte hasta la cooperación industrial, la agricultura, la digitalización, la medicina, la ciencia, la educación y la cultura», enfatizó el presidente.

K.-Z. Tokayev afirmó que el comercio bilateral continúa batiendo récords. China ocupa el primer lugar entre los socios comerciales de Kazajstán. El transporte y la logística se han convertido en áreas estratégicas. Kazajstán es un nexo natural entre Oriente y Occidente. «Junto con nuestros socios chinos, estamos transformando esta ventaja geográfica en una moderna infraestructura de transporte y logística a escala euroasiática», declaró. «El desarrollo del megaproyecto de la Franja y la Ruta, la Ruta Internacional de Transporte Transcaspiana, la construcción de nuevas líneas ferroviarias, la ampliación de puertos secos y terminales logísticas, y la modernización de la infraestructura fronteriza están configurando una red de transporte totalmente nueva entre Asia y Europa».

Según el líder kazajo, la Ruta Internacional de Transporte Transcaspiano, o Corredor Medio, es una prioridad para la cooperación, ya que se está convirtiendo en un enlace crucial en la conexión de transporte entre China y Europa.

«Nuestro objetivo común es lograr que esta ruta sea lo más competitiva posible. Por lo tanto, concedemos especial importancia a la implementación de aduanas inteligentes, la digitalización del flujo de documentos, la sincronización de los sistemas de información y la automatización de los procedimientos fronterizos», enfatizó el jefe de Estado.

La cooperación entre Kazajstán y China está alcanzando un nivel cualitativamente nuevo. Hoy en día, abarca una gama cada vez más amplia de áreas, desde la cooperación tradicional en el sector real hasta el desarrollo de alianzas en la economía digital, afirmó K.-Zh. Tokayev.

Según él, la dimensión tecnológica de la cooperación es particularmente importante. China ostenta posiciones de liderazgo mundial en inteligencia artificial, tecnologías digitales, robótica, nuevas fuentes de energía y manufactura de alta tecnología. Kazajstán, por su parte, se ha embarcado en una acelerada transformación digital.

Kazajstán declaró 2026 como el Año de la Digitalización y la Inteligencia Artificial. «Durante mi reciente visita a Shanghái para participar en la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial, mantuve reuniones fructíferas con los directivos de importantes empresas tecnológicas chinas. Se identificó un interés mutuo en la implementación de proyectos conjuntos en la economía digital, la fabricación inteligente, el comercio electrónico, la investigación científica y la formación de personal. La cooperación tecnológica podría convertirse en una de las áreas más importantes de la nueva fase de la cooperación kazajo-china», añadió.

K.-Z. Tokayev enfatizó que la IA está destinada a servir al desarrollo de toda la humanidad. Los Estados deben tener acceso equitativo a las tecnologías modernas, el conocimiento y los recursos informáticos. «En este tema, nuestros enfoques coinciden con la posición de China. En julio de este año, en Shanghái, Kazajstán se unió a los 29 miembros fundadores de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO). Este es un paso significativo hacia la creación de un sistema internacional abierto y eficaz para coordinar los esfuerzos de los países en el campo de la inteligencia artificial», señaló.

Kazajstán y China cooperan activamente en el ámbito internacional. «Compartimos posturas similares sobre el fortalecimiento del papel central de las Naciones Unidas, la defensa de los principios del derecho internacional, la promoción de la mediación y el multilateralismo genuino, y la resolución pacífica de conflictos», señaló K.-Zh. Tokayev.

Hizo hincapié en que Kazajstán se adhiere firmemente a la política de una sola China y se opone a las violaciones del principio de integridad territorial de los Estados. Kazajstán continuará coordinando con China en el marco de la ONU, la OCS y la CICA, y apoya plenamente la cooperación en el formato «Asia Central-China».

El Presidente afirmó que este año la OCS celebra su 25.º aniversario. La organización ha logrado preservar su característica más importante: el «espíritu de Shanghái», basado en la confianza mutua, la igualdad, el diálogo, el respeto a la diversidad cultural y el compromiso con el desarrollo compartido. Considera que estos principios constituyen el modelo a seguir para la cooperación internacional.

K.-Zh. Tokayev señaló que el próximo año se conmemora el 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Kazajstán y China. Junto con los lazos políticos y económicos oficiales, también se han desarrollado activamente los contactos directos entre los ciudadanos de ambos países. La celebración del «Año Cultural Internacional» entre Kazajstán y China en 2026 es una clara confirmación de esta tendencia.

El jefe de Estado señaló que decenas de miles de estudiantes kazajos cursan estudios actualmente en China. Asimismo, el número de ciudadanos chinos que eligen universidades kazajas está en aumento. Las sedes de las principales universidades chinas, incluidos los Talleres Lu Ban, operan con éxito en Kazajstán, y los programas de movilidad académica y cooperación interuniversitaria se están expandiendo.

La introducción de un régimen de exención de visados ​​mutuos ha dado un impulso significativo al desarrollo del turismo. A finales de 2025, el número de turistas chinos que visitaron Kazajstán alcanzó los 962.000, lo que supone un aumento del 47% con respecto a 2024, añadió K.-Zh. Tokayev.

«Queremos mostrar a nuestros amigos chinos Kazajistán en toda su diversidad: la moderna Astaná y el antiguo Turkestán, las montañas de Almaty y los singulares paisajes de Mangystau, la Gran Estepa y el legado de la Gran Ruta de la Seda, nuestra música, instrumentos nacionales, gastronomía y tradiciones de hospitalidad. Al mismo tiempo, Kazajistán está descubriendo China con gran interés, un país con una civilización milenaria que hoy demuestra un impresionante ejemplo de desarrollo», concluyó el presidente.