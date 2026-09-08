Kazajistán entra en el top 50 de los países más pacíficos mientras el mundo se vuelve menos seguro

Kazajistán ha logrado uno de sus hitos más destacados en materia de seguridad y estabilidad: en la edición 2026 del Índice de Paz Global (GPI, por sus siglas en inglés) ocupa el puesto 44 de 163 países, lo que lo sitúa dentro del club de los 50 Estados más pacíficos del mundo.

El país registra una puntuación de 1,771 puntos —cuanto más baja, mayor es la paz—, lo que supone una mejora respecto a los 1,791 de 2025 y marca su mejor resultado en casi dos décadas, desde 2008. Además, es el segundo año consecutivo en el que Kazajistán mejora su propio récord en el índice.

En el contexto centroasiático, solo Uzbekistán le supera: el vecino se coloca en el puesto 37 con 1,726 puntos. Tayikistán aparece en el 47 (1,799), Kirguistán en el 61 (1,853) y Turkmenistán en el 66 (1,903). Los cinco países de la región son clasificados por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) como de “alto nivel de paz”, y tres de ellos —Uzbekistán, Kazajistán y Tayikistán— están ya en el top 50 mundial.

A contramano de la tendencia global

El ascenso de Kazajistán y de buena parte de Asia Central contrasta con el panorama internacional. El nivel promedio de paz en el mundo se deterioró un 0,7% en el último año, lo que representa el duodécimo ejercicio consecutivo de caída. De los 163 países evaluados, 99 se volvieron menos pacíficos y solo 62 mejoraron; en total, 119 naciones están hoy en una situación peor que en 2008.kursiv+1

Europa del Este y Asia Central fueron la única de las ocho regiones del GPI que registraron una mejora en su nivel medio de paz. Las otras siete regiones empeoraron, con Asia Meridional como la más afectada.

Conflictos y coste económico de la violencia

Uno de los principales motores del deterioro global es el aumento de los conflictos armados. Según los últimos datos citados por el IEP, en 2024 hubo 61 conflictos armados activos entre Estados, la cifra más alta desde 1945.

El coste económico de la violencia tampoco deja de crecer: el impacto mundial se estimó en 21,8 billones de dólares en 2025, equivalente al 10,5% del PIB global. Este empeoramiento se refleja con claridad en los últimos puestos del ranking: Rusia cierra la tabla en el puesto 163, mientras que Sudán (162), Congo (161), Ucrania (160) e Israel (159) dominan la parte baja, junto a Afganistán, Yemen, Siria y Malí entre los diez menos pacíficos.

En el extremo opuesto, Islandia mantiene por 19º año consecutivo el primer puesto con 1,161 puntos, seguida de Nueva Zelanda (1,343), Suiza (1,363), Eslovenia (1,369) e Irlanda (1,371). Austria, Portugal, Singapur, Finlandia y Japón completan el top 10, siete de ellos en Europa.

Qué mide el Índice de Paz Global

El GPI, elaborado anualmente por el Instituto para la Economía y la Paz, es ya su vigésima edición y cubre 163 países y territorios que representan el 99,7% de la población mundial.