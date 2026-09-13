Open de Tenis: Rybakina se alza en Nueva York tras coquetear con la retirada definitiva por cojera

Elena Rybakina arribó a Nueva York con interrogantes sobre su participación en el torneo y se marcha este domingo, 13 de septiembre de 2026, como la campeona del US Open y la nueva figura del circuito.

Su historia, narrada en profundidad por BBC Sport en un reportaje que detalla su camino desde “luchar por caminar” hasta levantar el trofeo, se ha convertido en uno de los relatos más cautivadores del tenis contemporáneo.

Este relato tiene todos los elementos que caracterizan a un gran relato deportivo: una lesión que amenazó su temporada, un major que parecía inalcanzable, un cuadro repleto de campeonas y una final memorable ante una Aryna Sabalenka que perseguía un histórico triplete en Flushing Meadows.

Ante este telón de fondo, Rybakina ha forjado un triunfo que trasciende la simple conquista de un Grand Slam.

Del esguince al triunfo: una superviviente con astucia táctica

A escasos días del inicio del US Open, la kazaja sufrió un grave esguince en el tobillo que casi le cuesta su participación en el certamen. Durante días, su preparación se centró en poder caminar sin molestias, ajustar cargas, probar apoyos y encontrar un equilibrio entre riesgo y recompensa. En este escenario, su equipo optó por una preparación meticulosa: priorizando calidad sobre cantidad y estableciendo una estrategia táctica clara para acortar los intercambios y cuidar el tobillo en los cambios de dirección.

Este enfoque fue evidente desde las primeras rondas, donde Rybakina apostó por puntos cortos, un saque potente y golpes profundos desde el inicio. La estrategia era clara: dominar siempre desde el servicio, evitar el intercambio largo y minimizar las situaciones de defensiva extrema. El resultado fue un trayecto de liderazgo, que a pesar de un cuadro competitivo, la condujo a la final, eliminando a jugadoras de la talla de Naomi Osaka, Zheng Qinwen y, especialmente, a Coco Gauff, ante quien tuvo que remontar un set en un ambiente hostil.

El duelo contra Gauff fue clave para entender el nuevo nivel competitivo de la kazaja. Rybakina supo leer el encuentro de forma continua, dirigiendo el saque hacia el cuerpo para neutralizar las agresivas devoluciones de la estadounidense, y alternando alturas y ritmos desde el fondo para desactivar los contraataques. Esa capacidad de ofrecer soluciones rápidas a los problemas es, sin duda, uno de sus mayores activos en la actualidad.

La final: cómo desmantelar el dominio de Sabalenka

La victoria por 6-4, 5-7, 6-2 frente a Sabalenka en la final estuvo marcada por un fuerte componente estratégico. La bielorrusa llegaba como bicampeona del US Open, con un récord de resultados que la establecía como la gran fuerza del circuito en superficies duras. Además, poseía el historico en sus enfrentamientos directos y aspiraba a lograr el primer “three-peat” en Nueva York desde Serena Williams.

Rybakina diseñó un plan de partido con tres claves fundamentales:

Potenciar el saque abierto en el lado de iguales para llevar a Sabalenka fuera de la pista y atacar la segunda bola en la dirección contraria.

Golpear la devolución de la bicampeona con restos agresivos y cruzados, buscando líneas que le robasen tiempo en la primera bola.

Aceptar un margen de error más amplio, pero siempre desde la iniciativa, a fin de no permitir que la potencia de Sabalenka marcara el ritmo del intercambio.

El primer set se definió por pequeños detalles, pero la kazaja supo manejar mejor los puntos decisivos. En el segundo, Sabalenka logró revertir la situación aprovechando un ligero descenso en la efectividad del saque de Rybakina y un periodo en el que las molestias en el tobillo le restaron confianza en los movimientos laterales. Sin embargo, el tercer set fue un monólogo: la futura número uno ajustó las alturas, seleccionó mejor sus golpes paralelos y dominó la cancha con una frialdad inusual para quien disputaba su primera final en Nueva York.

Impacto en el ranking, análisis estadístico y mercado deportivo

Con este trofeo, Rybakina suma su tercer título de Grand Slam (Wimbledon 2022, Australian Open 2026 y ahora US Open 2026) y se garantiza el primer puesto en el ranking mundial. La imagen del ranking y del circuito experimenta un cambio notable: la rivalidad con Sabalenka, ya marcada por sus enfrentamientos en Melbourne, se consolida como el eje del tenis femenino contemporáneo.

Desde el punto de vista estadístico, la victoria aporta datos de gran relevancia:

Es la primera vez que Rybakina se alza con tres majors, todos en superficies rápidas, reforzando su perfil como especialista en canchas duras.

Se convierte en la quinta jugadora en dos décadas en alcanzar las finales de Australia y del US Open en el mismo año.

Gana el título tras superar a tres ex campeonas del torneo y tener que remontar dos partidos comenzando con un set en contra.

En el ámbito comercial, su triunfo incrementa significativamente su valor en el mercado de patrocinio. La combinación de un perfil discreto, un juego ofensivo y una narrativa de resiliencia —pasando de no poder caminar a levantar el trofeo— resulta atractiva para marcas globales que buscan una historia y rendimiento en un mismo paquete. Además, el premio económico del US Open, que asciende a 5,5 millones de dólares para la campeona, refuerza la tendencia de los grandes torneos a posicionarse como motores económicos destacados dentro de la industria del deporte.

Las casas de apuestas, que antes del torneo posicionaban a Sabalenka como la clara favorita y a Rybakina como la segunda opción con una cuota más alta, han tenido que ajustar de inmediato sus estimaciones. La impresión entre analistas es que la kazaja ha ganado un nuevo estatus: ya no es solo “la que puede sorprender” a las grandes, sino que se ha convertido en un referente en pistas rápidas. Pero, sin duda, siempre habrá quien, con cierta ironía, recuerde que hace quince días la duda era si podría caminar con normalidad por Nueva York.

Curiosidades de una campeona que aprendió a sufrir

Rybakina es una de las pocas actuales número uno formadas inicialmente en sistemas federativos fuera de las potencias tradicionales, lo que resalta el impacto internacional del tenis femenino.

Su primer gran título en pista dura, el Australian Open 2026, llegó también ante Sabalenka, anticipando la rivalidad que ahora se cristaliza en el US Open.

Antes de este año, nunca había llegado más allá de los octavos de final en Flushing Meadows; en 2026 logró hacerlo todo de una vez: su primera final, el primer título y el salto al número uno.

Es reconocida entre sus colegas por un lenguaje corporal casi imperturbable; esa calma, que algunos podrían confundir con frialdad, se ha convertido en un recurso psicológico en partidos de alta tensión.

El camino hacia el título incluyó victorias sobre dos grandes ídolos locales, Naomi Osaka y Coco Gauff, en sesiones nocturnas donde el público se inclinaba claramente en su contra.

Su tobillo lesionado se ha convertido en un protagonista inesperado del torneo: durante las primeras rondas, muchos hablaban más de sus vendajes y pruebas físicas que de sus posibilidades de levantar el trofeo.

A pesar de su nuevo estatus de estrella, mantiene un perfil mediático reservado, con ruedas de prensa sobrias y mensajes centrados en el trabajo y el proceso, lejos del bullicio que rodea a otras figuras del circuito.

En una época dominada por estadísticas avanzadas, su equipo se ha concentrado en datos concretos: patrones de saque, áreas de restado y duración media de los puntos, buscando siempre que el juego gire en torno a sus primeros golpes.

Su victoria en Nueva York la sitúa entre las pocas jugadoras que han conquistado Grand Slams tanto en hierba como en pista dura, un argumento más para quienes ya la ven como una potencial figura que marcará una era.