Kazajstán expone en Madrid su papel como potencia y su política exterior en un mundo en cambio

Kazajstán está lanzado, de eso no cabe duda.

El país desea que Europa lo considere más allá de su proximidad a Rusia.

En el evento realizado en Madrid este 27 de octubre, los dirigentes encargados defendieron su rol como un actor crucial en Asia Central, presentando una política exterior que se fundamenta en la diversificación, el diálogo y la conectividad.

Es por eso que la prestigiosa universidad española IE University acogió la conferencia dedicada al desarrollo de Kazajstán desde su independencia.

El Embajador de Kazajstán en España, Danat Mussayev, fue el principal principal de una charla moderada por los politólogos españoles Antonio Alonso Marcos y José Luis Herrero Ansola.

En un contexto marcado por el reajuste geopolítico global —impulsado por el conflicto en Ucrania, la competencia entre China y EE. UU. y la búsqueda europea de nuevas rutas energéticas—, la posición estratégica de Kazajstán cobra un peso renovado. Durante la jornada, se analizaron las claves de su política exterior y su rol como potencia media global, destacando la contribución del país al desarme nuclear, la resolución pacífica de controversias y el multilateralismo.

El Embajador Mussayev repasó los hitos de los 35 años de independencia de Kazajstán, haciendo hincapié en la modernización económica, la atracción de inversiones y el desarrollo del Corredor Medio como arteria clave de transporte entre Europa y Asia. Asimismo, expuso los avances en materia constitucional y política, como la transición hacia un Parlamento unicameral y la consolidación de derechos ciudadanos. El encuentro concluyó con un dinámico intercambio de ideas basado en el análisis de casos prácticos, donde el público debatió sobre los desafíos globales actuales a la luz de la experiencia kazaja.

Una diplomacia equilibrada

La política exterior de Kazajstán se origina en una realidad compleja: el país mantiene más de 7.000 kilómetros de frontera con Rusia, comparte vínculos económicos y culturales con Moscú y, al mismo tiempo, necesita ampliar sus relaciones con la Unión Europea, China, Turquía y sus naciones vecinas.

Entrevista de Alfonso Rojo a Danat Mussayev, embajador de Kazajistán en España, el 1 de abril de 2026.

Astaná ha logrado evitar romper lazos con Rusia, aunque también se ha negado a reconocer las anexiones territoriales derivadas del conflicto en Ucrania. Esta combinación es lo que define su estrategia: preservar canales de comunicación con Moscú sin quedar atrapado en su influencia.

El equilibrio se sustenta en varios principios:

Mantener relaciones abiertas con los principales centros de poder.

Fortalecer la cooperación con la Unión Europea.

Promover la integración económica de Asia Central.

Desarrollar rutas de transporte alternativas.

Atraer inversiones en energía, minería y tecnologías industriales.

Esta diplomacia no solo tiene un fin político. También resguarda los intereses económicos de un país cuya prosperidad depende de exportar materias primas y asegurar rutas seguras hacia los mercados internacionales.

La importancia del corredor intermedio

El conflicto en Ucrania ha complicado las rutas tradicionales que conectan a China y Europa a través de Rusia y Bielorrusia. En este sentido, el conocido como Corredor Medio ha cobrado relevancia. Esta ruta conecta China con Europa a través de Kazajstán, el mar Caspio, Azerbaiyán, Georgia y Turquía.

Kazajstán se sitúa en un punto clave de este trayecto. El país está trabajando en modernizar sus ferrocarriles, puertos y conexiones logísticas para acortar tiempos y aumentar su capacidad de tránsito. Sin embargo, el objetivo no se limita al simple transporte de mercancías. También aspira a convertir la conectividad en una herramienta de influencia política.

Este enfoque brinda oportunidades, pero también plantea claros límites:

Oportunidad Riesgo Incremento del comercio entre Asia y Europa Infraestructuras aún insuficientes Atracción de inversión extranjera Dependencia de varios países de tránsito Mayor autonomía estratégica Elevados costos de transporte Diversificación de exportaciones Inestabilidad en algunas áreas cercanas

El éxito de esta iniciativa dependerá de la coordinación entre los países involucrados, del financiamiento disponible y de la capacidad para simplificar los trámites aduaneros. Sin estos avances, el corredor seguirá siendo una opción útil, aunque no totalmente competitiva.

Energía, minerales y transición ecológica

La relación con Europa también tiene un fundamento energético. Kazajstán es uno de los mayores productores de uranio a nivel mundial y posee importantes reservas de petróleo, gas y minerales críticos. Estos recursos han adquirido una nueva dimensión ante la transición energética y la necesidad de Europa por reducir su dependencia.

El país aspira a ser visto como un proveedor fiable y un destino atractivo para inversiones industriales. La agenda incluye materias primas clave para baterías, redes eléctricas y tecnologías con bajas emisiones. Sin embargo, esa oportunidad exige más que extraer recursos: Europa requiere mayor transparencia, trazabilidad y valor añadido local.

Astaná enfrenta así una presión dual. Debe sacar partido de la creciente demanda internacional sin quedar atrapado en el papel de simple exportador de materias primas. Para conseguirlo, es necesario mejorar la gobernanza, atraer tecnología y desarrollar cadenas de producción interne.

Una potencia regional ante nuevos desafíos

Kazajstán es la economía más importante de Asia Central y uno de los países más grandes del planeta. Su peso no se mide solo en términos de territorio. También cuenta su capacidad para dialogar con actores en conflicto y para fungir como puente entre Europa y Asia.

Sin embargo, su influencia en la región no está garantizada. Uzbekistán, con una población mayor, busca asumir un papel más preponderante. China está aumentando su presencia económica a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Rusia mantiene lazos militares, comerciales y culturales, mientras que Turquía amplía su influencia en el ámbito del mundo túrquico.

En este contexto, Kazajstán debe transformar su política exterior multivectorial en resultados concretos. La modernización de infraestructuras, la estabilidad interna y la apertura económica serán factores determinantes. Asimismo, su capacidad para sostener una política exterior independiente, sin generar respuestas adversas de sus socios tradicionales, será igualmente crucial.

La presentación en Madrid pone de manifiesto este esfuerzo de posicionamiento. Kazajstán busca que su relación con España y Europa trascienda el ámbito energético, abarcando también transporte, industria, educación, innovación y cooperación diplomática. Su apuesta se basa en ganar margen de maniobra a medida que el orden internacional se fragmenta.

El país no puede optar por un único bloque. Su fortaleza radica precisamente en mantener diversas puertas abiertas, aunque este enfoque exige caminar con precaución entre intereses que chocan cada vez más a menudo.