Impulso nuclear, inteligencia artificial y moratoria fiscal marcan la hoja de ruta de Tokáyev para 2026-2029

El presidente de Kazajstán, Kasim-Yomart Tokáyev, ha pronunciado su tradicional discurso al pueblo kazajo bajo el lema «Los desafíos de Kazajstán en el nuevo ciclo histórico».

En el marco del 35.º aniversario de la independencia del país y tras la entrada en vigor de la nueva Constitución el pasado 1 de julio, el mandatario expuso una ambiciosa estrategia socioeconómica orientada a afianzar la soberanía nacional, modernizar las infraestructuras clave y acelerar la transformación digital en un contexto de turbulencia e incertidumbre internacional.

Gran plan de infraestructuras: «Construcción Popular»

El pilar central de la intervención presidencial es el lanzamiento de «Construcción Popular» (Halyqtyq Qurylys), calificado como el mayor programa de infraestructuras de la historia del país. Para su ejecución, el Gobierno desplegará un Plan de Modernización de Infraestructuras que contará con aproximadamente 6,5 billones de tengues (unos 14.270 millones de dólares) procedentes del Fondo Nacional hasta finales de 2029.

De este importe, 1,5 billones de tengues se movilizarán de forma inmediata entre lo que resta de 2026 y los dos primeros meses de 2027 para financiar proyectos de impacto social. Asimismo, Tokáyev propuso declarar el año 2027 como el Año de la Gran Construcción Nacional.

La primera fase del programa contempla la edificación y rehabilitación de unos 70 centros sanitarios —incluyendo ocho centros perinatales modernos y siete hospitales infantiles multidisciplinares en regiones como Atirau, Aktobé, Almaty, Shymkent, Kaskelen, Semey y Aktau— y alrededor de 50 instalaciones educativas, deportivas y culturales. El plan incluye además la expansión de las redes de agua potable, gas y vivienda, asegurando la participación activa de las pequeñas y medianas empresas locales.

Soberanía energética y proyectos nucleares

En el ámbito energético, el presidente fijó la meta estratégica de alcanzar un superávit eléctrico sostenido para 2029, superando el déficit que aqueja actualmente al país pese a generar 123.000 millones de kWh anuales. Para ello, Tokáyev anunció que las obras de la central nuclear de Baljash podrían comenzar en 2027, al tiempo que se gestionará un acuerdo de cooperación integral para lanzar la central nuclear de Moyinkum. Asimismo, propuso estudiar la creación de una reserva estratégica estatal de uranio capaz de garantizar el suministro de combustible nuclear durante los próximos cien años.

Conectividad euroasiática y logística

Con el objetivo de consolidar a Kazajstán como el principal nodo logístico de Eurasia, el discurso destacó el avance de corredores clave: la línea férrea Bakhty–Ayagoz, que entrará en servicio en 2027 sumando 20 millones de toneladas de capacidad de carga con China, y el corredor Aral–Caspio, iniciado en agosto de 2026 para recortar en 1.000 kilómetros la ruta Transcaspiana y reducir los tiempos de entrega en tres días.

Tokáyev ordenó además que el Ministerio de Transporte asuma el control directo de la calidad de todas las carreteras nacionales y locales, así como la finalización en 2027 de la modernización de los pasos fronterizos. En el sector aéreo, en 2027 comenzará la construcción de un nuevo aeropuerto en Astaná.

Economía digital, IA e inversión privada

En materia económica, las proyecciones del FMI sitúan el PIB de Kazajstán cerca de los 400.000 millones de dólares en 2026 (superando los 19.000 dólares per cápita), mientras que la industria manufacturera representa más del 14% del PIB y las reservas internacionales superan los 130.000 millones de dólares. Para apoyar al sector privado —que aporta el 40% del PIB mediante las pymes—, se someterá a debate una nueva moratoria de tres años en las inspecciones a micro y pequeñas empresas a partir del 1 de enero de 2027. Paralelamente, se creará un Tribunal de Inversiones en Alatau City bajo el modelo de common law inglés, se ajustará el Código Fiscal evaluando tipos más altos para grandes fortunas, y se elaborará un nuevo Código Civil orientado a la economía tecnológica para finales de 2027.

En el ámbito tecnológico, tras la puesta en marcha de dos superordenadores y la firma de acuerdos para aplicar inteligencia artificial en el sector agrícola con asesoramiento de NVIDIA, el Gobierno impulsará la tokenización de activos y la digitalización integral de la administración.

Mejora de ingresos y protección social

Las medidas sociales incluyen un incremento del salario mínimo mensual de 85.000 a 110.000 tengues a partir del 1 de enero de 2027, beneficiando a 1,8 millones de trabajadores. En la misma fecha, los salarios de más de 77.000 especialistas de atención médica primaria aumentarán hasta un 40% según su antigüedad.

Por último, el mandatario encomendó a la Administración Presidencial la presentación de un Plan Integral de Reforma de la Administración Pública para el 1 de junio de 2027, reafirmando el compromiso con los principios de orden, justicia y cohesión social