Kazajistán quiere reforzar su atractivo ante los grandes capitales internacionales y ha decidido utilizar su red diplomática como una herramienta estratégica para conseguirlo. Con este propósito, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC) celebraron el encuentro «Día Diplomático del AIFC: Diálogo Diplomático de Inversión de Kazajistán», una iniciativa destinada a estrechar vínculos con potenciales inversores y ampliar la cooperación económica con otros países.

La cita congregó a representantes del cuerpo diplomático y de organizaciones internacionales presentes en Kazajistán, responsables de distintas instituciones públicas, compañías nacionales y miembros de las misiones diplomáticas kazajas en el extranjero. La Autoridad de la Ciudad de Alatau colaboró en la organización de una jornada concebida para dar mayor visibilidad a las ventajas competitivas del país y facilitar nuevas oportunidades de inversión extranjera directa.

Durante la apertura, el ministro de Asuntos Exteriores, Mukhtar Tileuberdi, defendió la necesidad de situar la diplomacia económica en el centro de la estrategia internacional de Kazajistán. En un escenario marcado por profundos cambios en la economía mundial, el responsable gubernamental destacó la voluntad del país de afianzarse como uno de los principales destinos de inversión de Asia Central.

Tileuberdi también vinculó esta estrategia con las prioridades económicas anunciadas por el presidente Kassym-Jomart Tokayev en su discurso sobre el estado de la nación, titulado «Prioridades actuales de Kazajistán en un nuevo ciclo histórico».

El ministro aprovechó la ocasión para trasladar un mensaje a la comunidad inversora internacional: Astaná apuesta por mantener canales de comunicación abiertos, establecer alianzas duraderas y facilitar el desarrollo de iniciativas empresariales capaces de contribuir a la transformación económica nacional.

El AIFC, una puerta de entrada al capital internacional

Uno de los principales protagonistas del encuentro fue el Centro Financiero Internacional de Astaná. Su gobernador, Renat Bekturov, presentó las herramientas y estructuras que ofrece esta institución para facilitar las operaciones financieras internacionales y favorecer la llegada de capital extranjero.

Entre sus principales ventajas figuran un marco jurídico inspirado en el sistema anglosajón (common law), la Autoridad de Servicios Financieros de Astaná (AFSA), el Tribunal del AIFC, el Centro Internacional de Arbitraje y la Bolsa Internacional de Astaná (AIX).

El responsable del centro explicó también las posibilidades de financiación vinculadas a sectores y proyectos estratégicos. Entre ellos destacan el desarrollo del Corredor Medio, la creación de un centro aéreo y financiero, la exploración geológica, los mercados de carbono y la tokenización de activos.

Con esta oferta, el AIFC busca consolidarse como una plataforma capaz de conectar los proyectos económicos de Kazajistán con los mercados internacionales, proporcionando instrumentos financieros y garantías jurídicas para los inversores.

Nuevos proyectos y oportunidades de negocio

La jornada contó igualmente con las intervenciones de Timur Onzhanov, vicepresidente del Consejo de Administración de Baiterek National Investment Holding JSC, y Alisher Abdykadyrov, director ejecutivo de la Autoridad de la Ciudad de Alatau. Ambos expusieron las líneas de trabajo de sus respectivas organizaciones y las oportunidades que ofrece Kazajistán para desarrollar iniciativas junto a socios internacionales.

Por su parte, Rustam Zhursunov, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Inversores de Kazajistán, dio a conocer el estudio «Kazajistán: Un navegador de inversiones», un documento de carácter analítico centrado en identificar y presentar el potencial inversor del país.

Más allá de las presentaciones institucionales, el encuentro persiguió un objetivo práctico: coordinar los esfuerzos del Gobierno, las entidades financieras, el tejido empresarial y las representaciones diplomáticas para mejorar la promoción económica de Kazajistán fuera de sus fronteras.

La iniciativa refleja así una apuesta por dar un nuevo alcance a la diplomacia tradicional, incorporando la captación de inversiones y la generación de oportunidades comerciales como prioridades de la política exterior. El desafío ahora consiste en transformar los contactos establecidos y el interés internacional en acuerdos, financiación y proyectos empresariales que tengan un impacto tangible en la economía kazaja.